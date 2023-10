Après qu’un pilote en repos qui a déclaré souffrir de dépression pendant des mois a tenté de couper le carburant des moteurs d’un avion en plein vol, les défenseurs de l’industrie attirent de nouveau l’attention sur les difficultés auxquelles les pilotes sont confrontés face à des problèmes de santé mentale.

Les réglementations strictes de la Federal Aviation Administration et le recours aux « auto-déclarations » des pilotes, disent les défenseurs, créent une culture dans laquelle les aviateurs refoulent leurs problèmes au lieu de les signaler et de chercher un traitement.

“Si vous mentionnez que vous avez un problème de santé mentale, vous avez pratiquement perdu votre emploi”, a déclaré Ross Aimer, directeur général d’Aero Consulting Experts et ancien pilote d’United Airlines. “Bien que nous soyons censés divulguer nous-mêmes tout problème mental, tout médicament que nous prenons pour résoudre nos problèmes mentaux, dès que vous le signalez, vous perdez votre statut de vol et vous risquez de perdre votre emploi.”

L’accent mis sur la santé mentale des pilotes fait suite à l’arrestation du pilote hors service Joseph Emerson, 44 ans, qui a été inculpé cette semaine devant un tribunal fédéral et d’État de l’Oregon après avoir tenté de tirer les poignées de secours rouges d’un avion Horizon Air alors qu’il était assis sur le siège de secours. le poste de pilotage.

“Je ne vais pas bien”, a déclaré Emerson après avoir engagé une conversation avec les deux pilotes, selon le FBI dans une plainte pénale non scellée mardi.

Il a ensuite saisi les poignées coupe-feu, qui sont utilisées pour éteindre les incendies de moteur et coupent tout le carburant des moteurs, transformant essentiellement l’avion en planeur, ont déclaré les pilotes aux enquêteurs. Les pilotes du vol se sont battus avec Emerson et l’ont expulsé du cockpit. Il a été menotté par les agents de bord et arrêté à l’atterrissage de l’avion.

Emerson, qui doit être traduit en justice devant un tribunal fédéral jeudi, a déclaré à la police qu’il souffrait de dépression depuis six mois et qu’il avait pris des champignons psychédéliques 48 heures avant le vol. Il a également déclaré aux enquêteurs qu’il était en pleine « dépression nerveuse » et qu’il n’avait pas dormi depuis 40 heures, selon la plainte.

Bien qu’Alaska Airlines ait déclaré qu’Emerson avait effectué toutes les évaluations médicales obligatoires de la FAA et n’avait jamais été suspendu, les chercheurs pensent que les pilotes comme Emerson sous-estiment les problèmes tels que la dépression.

“La sous-déclaration des symptômes et des diagnostics de santé mentale est probable parmi les pilotes de ligne en raison de la stigmatisation publique de la maladie mentale et de la peur parmi les pilotes d’être ‘immobilisés’ ou inaptes au travail”, ont écrit des chercheurs de la TH Chan School of Public Health de l’Université Harvard dans une étude. Etude 2016.

L’étude fait suite au crash du Germanwings en 2015 qui a fait 150 morts en France. Le pilote impliqué dans cet accident, Andreas Lubitz, souffrait également de dépression. Il a intentionnellement écrasé l’avion dans une montagne après avoir verrouillé son copilote hors du cockpit.

Bien qu’il se soit produit en Europe, l’accident du Germanwings a conduit la FAA à créer un comité chargé de réévaluer la façon dont elle évalue la santé mentale des pilotes, ce qui a conduit à quelques changementsmais pas une refonte substantielle de la manière dont l’industrie traite les problèmes de santé mentale, selon les chercheurs.

« Nous pensions que nous pourrions faire davantage à ce moment-là. Nous pensions que davantage de ressources seraient mises à la disposition des pilotes », a déclaré Deborah Donnelly-McLay, pilote et chercheuse à l’Université Harvard qui a contribué à l’étude pilote sur la santé de 2016.

“Rien n’a été fait qui a vraiment changé le paysage du traitement de la santé mentale”, a déclaré Donnelly-McLay.

L’étude co-écrite par Donnelly-McLay s’est concentrée sur les données compilées à partir des réponses de 2 000 pilotes anonymes à une enquête. Il a été constaté que 12,4 % des pilotes pourraient souffrir de dépression clinique. Plus alarmant encore, l’enquête a révélé qu’environ 4 % des pilotes avaient parfois des idées suicidaires. En Europe, environ 17 % des pilotes souffrent de dépression, selon une enquête du Trinity College menée par le pilote Paul Cullen.

Pourtant, de nombreux pilotes ne signalent pas leur dépression.

“Le véritable problème est la sécurité de l’emploi et la peur de la perte de revenus”, a déclaré Cullen dans son rapport.

Mais la FAA affirme que la peur de signaler des problèmes de santé mentale est un « risque perçu ».

«Nous faisons de notre mieux à la FAA pour que cela soit clair», a déclaré l’ancien administrateur de la FAA, Steve Dickson, lors du Sommet sur la santé mentale de l’Université du Dakota du Nord en 2021.

« On croit à tort que si vous signalez un problème de santé mentale, vous ne prendrez plus jamais l’avion. … Ce n’est tout simplement pas vrai », a-t-il déclaré.

Dickson a souligné l’importance renouvelée des « réseaux de soutien par les pairs des équipages navigants, où les pilotes inquiets pouvaient parler à d’autres pilotes spécialement formés pour les aider ».

Malgré l’insistance de la FAA pour que les problèmes de santé mentale puissent être signalés, des obstacles subsistent pour les pilotes en difficulté.

La FAA n’autorise toujours pas les pilotes à prendre de nombreux antidépresseurs. Et même les médicaments que les pilotes sont autorisés à prendre contre la dépression « sont acceptables au cas par cas ». selon la FAA.

« L’approbation de tout médicament psychiatrique est très stricte et ne permet pas aux candidats d’être approuvés par un [Aviation Medical Examiner] ou même le bureau de la FAA à Oklahoma City. Ces cas sont décidés par le bureau de la FAA à Washington, DC et de nombreux cas ne sont pas approuvés pour diverses raisons », indique la FAA dans sa liste de médicaments acceptés.

Donnelly-McLay estime que la FAA doit traiter les problèmes de santé mentale de la même manière que l’industrie aérienne a géré l’abus d’alcool et de substances.

En 1974, l’Air Line Pilots Assn. a créé la Human Intervention Motivational Study, ou HIMS, en utilisant une subvention pour traiter les pilotes souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool et de substances.

Désormais, la majorité des compagnies aériennes américaines orientent les pilotes vers les programmes HIMS qui travaillent avec la FAA pour obtenir un traitement pour les pilotes. Plus de 5 400 pilotes souffrant de troubles liés à l’alcool ou à des substances ont été traités via HIMS et sont retournés dans les airs après avoir terminé avec succès le programme.

Avant HIMS, bon nombre des mêmes problèmes existaient liés à la sous-déclaration pilote des troubles liés à l’usage de substances.

« Avant 1974, la FAA ne disposait d’aucun protocole pratique de réadaptation pour accueillir un pilote en convalescence et le remettre au travail en toute sécurité. Identifier un pilote alcoolique signifiait la suspension ou la révocation du certificat médical et une perte immédiate de revenus », selon le site HIMS.

Dans son rapport de 48 pages sur la santé mentale des pilotes après le crash du Germanwings, la FAA « a étudié le concept de développement d’un programme pilote de type ASAP axé sur la condition mentale » comme HIMS.

“Il n’y a pas eu de consensus au sein du groupe quant à la capacité de mettre en œuvre un tel programme”, écrivent les auteurs du rapport.

Certaines compagnies aériennes ont leurs propres programmes. Alaska Airlines a déclaré qu’elle disposait de programmes internes pour gérer les pilotes souffrant de problèmes de santé mentale, mais la compagnie n’a pas immédiatement donné de précisions.

Aimer a déclaré qu’il fallait des incidents comme le vol d’Alaska Airlines pour ramener l’attention de la FAA sur ce problème critique.

“Nous sommes tous humains et nous avons notre part d’alcooliques et de problèmes mentaux”, a déclaré Aimer. “La FAA doit faire une sérieuse introspection et trouver une solution à ce problème.”