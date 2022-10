La panique sensationnelle autour des bonbons d’Halloween au fentanyl arc-en-ciel

Parmi les nombreuses légendes urbaines associées à Halloween, aucune n’est aussi persistante – ou aussi terrifiante pour les adultes – que quelqu’un qui tue des enfants avec des bonbons. La logique directrice semble être qu’il n’y a rien dans ce monde que les enfants aiment plus que les sucreries et rien que les meurtriers aiment plus que le meurtre. Ainsi, année après année, des histoires surgissent à propos de bonbons d’Halloween remplis de lames de rasoir, de cyanure, d’épingles et même de drogues.

La version 2022 de ce phénomène est le fentanyl « arc-en-ciel ». Le fentanyl est un médicament destiné à traiter la douleur intense, mais en cas d’abus, sa puissance peut entraîner la mort. En août, la DEA a décrit cette version fantaisiste et multicolore de l’opioïde synthétique comme “un effort délibéré des trafiquants de drogue pour créer une dépendance chez les enfants et les jeunes adultes”. Des États comme la Floride et la Virginie-Occidentale ont déjà averti les parents du danger que le fentanyl coloré (parfois dans des bonbons comme Skittles) représente pour les enfants. Les républicains du Sénat ont même lancé un avertissement PSA sur le danger. Il y a aussi quelques médias qui suivent sans relâche l’histoire.

Le truc avec les légendes urbaines, cependant, c’est qu’elles sont basées sur nos peurs, pas sur la vérité.

Comme mon ancien collègue German Lopez l’a souligné en 2018, les histoires d’adultes tuant des enfants avec des bonbons lacés remontent aux années 1950, mais il n’y a jamais eu de preuves ou de données suggérant qu’il s’agit d’un véritable problème. López a écrit:

La chose la plus proche d’un cas comme ceux dont s’inquiètent tant de parents remonte à 1974. À l’époque, un enfant de 8 ans est décédé après avoir mangé du Pixy Stix additionné de cyanure. Mais le coupable n’était pas un étranger distribuant des bonbons à des tricheurs ; c’était le père de l’enfant, qui l’a apparemment fait pour obtenir de l’argent de l’assurance-vie.

Joel Best, le principal expert national des bonbons d’Halloween, a déclaré à Vox à l’époque que l’idée qu’un trompeur soit tué ou gravement blessé par des bonbons était “peu probable” et que les craintes étaient exagérées.

En 2018, Best a attribué ces craintes à notre sécurité relative et au désir de la conserver, en disant : « Nous vivons dans un monde de scénarios apocalyptiques. Nous voilà; nous avons des vies plus sûres, en meilleure santé et plus longues que les gens à tout autre moment de l’histoire. Et nous imaginons constamment que tout cela pourrait s’effondrer en une nanoseconde. … Je pense que ce qui se passe, c’est que nous traduisons une grande partie de notre anxiété en peurs pour nos enfants.

En 2022, les choses semblent peut-être encore plus précaires qu’en 2018. Certes, les États-Unis sont au milieu d’une épidémie de dépendance aux opioïdes, et l’augmentation du fentanyl ajouté à d’autres drogues, y compris la cocaïne, a provoqué une vague de surdoses. Au cours des dernières années, cependant, il y a eu un boom de la désinformation sur le fentanyl en particulier, selon les experts, principalement dans de nombreuses histoires et gros titres trompeurs sur la police et l’exposition cutanée au fentanyl. Il pourrait donc être logique que ces craintes concernant les bonbons d’Halloween soient exprimées à haute voix et par des personnalités plus importantes, comme les politiciens et certaines personnalités des médias. Cela ne les rend pas plus réels.

Il y a aussi des erreurs logiques au travail. L’idée que des trafiquants de drogue ciblent des enfants avec des doses mortelles de fentanyl arc-en-ciel n’a pas beaucoup de sens. Tout d’abord, les enfants n’ont pas d’argent, et l’argent est un aspect important d’un trafic de drogue. Et deuxièmement, les trafiquants de drogue aimeraient garder leur clientèle en vie puisque c’est leur source de revenus. Tuer des gens, y compris des enfants, est mauvais pour les affaires.

“C’est illogique”, a déclaré Ryan Marino, toxicologue et spécialiste de la toxicomanie à la faculté de médecine de la Case Western Reserve University, au Washington Post. “À toutes fins utiles, l’histoire du fentanyl arc-en-ciel n’est rien de plus qu’une panique morale.”

Il y a des choses à craindre à propos de cet Halloween, comme la façon dont les décès de piétons sont beaucoup plus élevés pendant les vacances, mais le fentanyl arc-en-ciel pour les enfants n’en fait probablement pas partie.