Des habitants de Sydney paniqués ont dépouillé les étagères, forçant les supermarchés à appeler au calme alors que les achats de panique s’emparent de nouveau de la ville.

L’achat de panique intervient alors que le nouveau cluster Covid-19, sur les plages du nord de Sydney, est passé à 68 cas dimanche.

Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a annoncé une série de nouvelles restrictions pour lutter contre la propagation, ce qui a conduit des milliers d’acheteurs à se diriger vers les supermarchés – craignant d’être bientôt forcés de s’isoler.

Des photos ont émergé montrant des étagères de papier toilette complètement dépouillées dans les supermarchés Woolworths et Coles du nord au sud de la ville.

Des acheteurs frénétiques ont dépouillé les étagères, forçant les supermarchés à appeler au calme alors que la panique s’empare à nouveau de Sydney (photo, Coles à Clemton Park)

Le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a annoncé une série de nouvelles restrictions pour lutter contre la propagation, ce qui a conduit des milliers d’acheteurs à se rendre dans les supermarchés (photo, étagères dépouillées de Mosman)

Woolworths a admis avoir connu une « hausse de la demande dans certains de nos magasins Northern Beaches » (photo)

Les coles d’Earlwood, dans le sud-ouest de Sydney, et de Redlands, sur la rive nord de Sydney, ont été complètement débarrassés du produit sanitaire.

À Clemton Park, dans le sud-ouest de Sydney, il ne restait qu’une poignée de paquets de papier toilette sur les étagères.

Les scènes rappellent les achats de panique qui ont saisi la ville et le reste de l’Australie en mars.

Woolworths a admis avoir connu une «hausse de la demande dans certains de nos magasins Northern Beaches».

Cependant, l’augmentation des dépenses en papier hygiénique a été principalement isolée dans quelques magasins de la région.

« Nous continuerons à surveiller de près la demande et nos niveaux de stock », a déclaré un porte-parole.

Le directeur des opérations de Coles, Matt Swindells, a ajouté que le supermarché était bien préparé.

«Nous avons des protocoles de sécurité bien établis basés sur ce que nous avons appris des restrictions COVID mises en œuvre dans d’autres États», a-t-il déclaré.

«Nous sommes déjà venus ici mais cette fois, les clients de Sydney ont été incroyables. Très calme, très réfléchi. Tout le monde fait ce qu’il faut.

«Nous ne voyons pas le même achat de panique que nous avons vu plus tôt dans l’année à travers le pays.

Mme Berejiklian a exhorté les acheteurs à être responsables et a rassuré le public sur le fait que ce type de comportement frénétique n’était pas nécessaire.

«Il n’y a absolument pas lieu de paniquer pour acheter», dit-elle.

Des photos ont émergé montrant des étagères de papier toilette complètement dépouillées dans les supermarchés Woolworths et Coles de Sydney (photo, un supermarché à Crows Nest dimanche)

Une photo a été partagée avec un groupe Facebook Mosman qui montrait que des étagères avaient été mises à nu dans un Woolworths local.

Alors que le groupe des plages du nord atteignait 68, le premier ministre Berejiklian a resserré les restrictions pour le Grand Sydney – ce qui a poussé certaines personnes à paniquer acheter

«Les supermarchés dans les endroits où vous devez vous procurer des choses essentielles continueront de rester ouverts quoi qu’il arrive, que ce soit les plages du nord ou en dehors des plages du nord.

Alors que le groupe des plages du nord a grossi au cours du week-end, le premier ministre Berejiklian a resserré les restrictions pour le Grand Sydney.

De 23 h 59 le dimanche à 23 h 59 le mercredi, tous les résidents du Grand Sydney auront droit à un maximum de 10 personnes chez eux.

Il existe également de nouvelles restrictions pour les lieux, notamment un plafond de 300 personnes, une règle d’une personne par quatre mètres carrés et une interdiction de chanter et de danser.

Le ministre de la Santé, Brad Hazzard, a déclaré que le chant et la danse étaient «l’un des exercices les plus dangereux que vous puissiez faire».

Le Premier ministre Berejiklian a exhorté les habitants à porter des masques dans les transports en commun et dans les espaces où la distanciation sociale n’est pas possible, comme les magasins et les supermarchés.

Alors que le groupe des plages du nord atteignait 68, le premier ministre Berejiklian a resserré les restrictions pour le Grand Sydney (sur la photo, cette carte montre la propagation de la maladie avec des cas confirmés visitant des sites à Cronulla, Riverwood et Homebush