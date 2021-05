La panique face à la baisse du nombre de spermatozoïdes dans le monde est démesurée, selon une nouvelle étude de Harvard

Des études récentes affirment une baisse globale du nombre de spermatozoïdes, mais surtout chez les hommes occidentaux, ce qui peut être attribué à certaines classes de produits chimiques dans notre environnement et notre approvisionnement alimentaire – en particulier, les phtalates. Les phtalates sont une classe de produits chimiques utilisés pour rendre les plastiques plus durables et sont omniprésents dans de nombreuses sociétés à travers le monde.

L’inquiétude concernant ces produits chimiques et leur effet apparent non seulement sur le nombre de spermatozoïdes, mais aussi sur la fertilité humaine en général, a atteint son paroxysme après la récente apparition du Dr Shanna Swan sur le podcast Joe Rogan.

Cependant, dans leur nouvelle recherche, les scientifiques du Harvard GenderSci Lab contestent les preuves présentées dans la méta-analyse largement citée de 2017 produite par Swan, Hagai Levine et leurs collègues.

Swan, professeur de sciences de l’environnement et de santé publique à la Icahn School of Medicine de la faculté de médecine Mount Sinai à New York, a affirmé que les phtalates réduisent la testostérone, raccourcissent la distance anogénitale (AGD) et réduisent la taille des organes génitaux masculins.

Elle a mesuré l’AGD d’hommes adultes, étudiants de Rochester New York, par rapport à leur nombre de spermatozoïdes. Elle a trouvé un AGD moyen de deux pouces parmi les participants à l’étude. Cependant, elle a noté que les hommes avec une AGD de moins de deux pouces étaient sept fois plus susceptibles d’avoir un nombre de spermatozoïdes dans la fourchette sous-fertile. Cela, a-t-elle conclu, était une indication claire de l’effet profond et potentiellement désastreux des plastiques et des produits chimiques sur les humains.

La publicité que les recherches de Swan ont suscitée a suscité des craintes en ligne quant à une crise imminente de la fertilité. Comme l’animateur de podcast, le comédien et commentateur MMA Joe Rogan l’a dit: « Celui-ci devrait effrayer les gens. »

Mais les chercheurs du Harvard GenderSci Lab offrent une autre explication des tendances de la numération des spermatozoïdes et suggèrent qu’il y a peu, voire aucune, de préoccupation. Ils mettent en évidence une grande variabilité préexistante du nombre de spermatozoïdes qui n’est pas nécessairement le résultat d’une influence extérieure dans l’environnement humain mais qui est plutôt typique de l’espèce humaine.

L’équipe soutient qu’un nombre plus élevé de spermatozoïdes n’est pas nécessairement meilleur, ni n’est un indicateur d’une meilleure santé ou d’une probabilité plus élevée de fertilité.

Ils mettent également en évidence plusieurs erreurs logiques apparentes et des interprétations erronées d’anciennes données dans ce créneau particulier de recherche, notamment le fait que le nombre de spermatozoïdes prélevés dans les pays anglophones au cours d’études menées dans les années 1970 constituait une sorte d’optimum, alors que ce n’était tout simplement pas le cas.

Les scientifiques de Harvard ont également exprimé leur inquiétude quant à la confusion dans certains quartiers entre la baisse du nombre de spermatozoïdes et la baisse de la fertilité, affirmant qu’il n’y avait tout simplement aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

En outre, le mécanisme d’interférence proposé pour réduire le nombre de spermatozoïdes en raison de produits chimiques dans l’environnement n’est pas étayé par des données géographiques et historiques sur le nombre moyen de spermatozoïdes dans la population, disent-ils.

«Les chercheurs doivent prendre soin de peser les hypothèses par rapport aux alternatives et considérer le langage et les cadres narratifs dans lesquels ils présentent leurs travaux. En plus de ses vertus explicatives, nous soutenons que la biovariabilité offre un cadre plus prometteur que le «déclin du sperme» pour répondre à ces impératifs ». concluent les chercheurs.

