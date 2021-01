Une bête vampire MYSTÉRIEUSE a tué 50 animaux en « suçant leur sang à sec », laissant les agriculteurs terrifiés que ce soit le légendaire chupacabra, selon des rapports.

Les responsables et les vétérinaires du nord du Chili seraient déconcertés après la découverte de dizaines de bébés lamas et d’alpagas avec des blessures par perforation à la poitrine.

Les blessures ne correspondent pas à celles causées par les prédateurs habituels tels que les pumas et les renards qui vont normalement pour le cou, ont déclaré les experts.

Les fermiers ont affirmé que la créature n’attaquait que la nuit et ne laissait aucune empreinte de pas pour aider à l’identifier ou à la suivre, ajoutant encore à la panique locale.

Certains pensent qu’il pourrait s’agir du mythique chupacabra, qui suce le sang des chèvres, des vaches et des chevaux.

Une cinquantaine de cadavres de lama et d’alpaga ont été signalés depuis novembre autour du village de Colchane, près de la frontière avec la Bolivie.

Le maire de Colchane, Javier Garcia Choque, était tellement inquiet qu’il a embauché un vétérinaire pour étudier les restes.

Et le Service national de l’agriculture et de l’élevage (SAG) du Chili a lancé une enquête pour aider à résoudre l’énigme.

Andrea Nieto, le vétérinaire local appelé pour examiner les cadavres, n’a pas pu déterminer ce qui les a tués, rapports Infobae.

Elle a dit: «Ce ne sont pas les marques de prédateurs d’ici comme le puma ou le renard.

«Seules deux perforations sont visibles au niveau du thorax et rien d’autre.

« Apparemment à partir de là, l’animal a sucé, mais une enquête plus approfondie est nécessaire. »

Son rapport a exclu une attaque par des chiens sauvages, qui déchiraient leurs proies, et a également exclu la possibilité de chauves-souris.

Elle a dit: « De la morsure, je peux conclure que c’est un animal avec une petite mâchoire, en raison de la taille de ses crocs, qui sont très avancés, contrairement à d’autres prédateurs qui les ont plus sur les côtés. »

Le maire a déclaré: «Compte tenu des préoccupations des voisins, nous fournirons toutes les informations au SAG afin qu’il puisse déterminer de quel type d’animal il s’agit et comment le contenir.

« Si nécessaire, nous enverrons des rapports à d’autres entités pour nous aider à trouver cette créature. »

Il ne mange ni sa viande ni ses entrailles. Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant. Fermier Luis Choque

Lorsque les premiers animaux ont été tués, certains craignaient qu’un homme local tordu le fasse.

Le fermier Juan Choque Choque a déclaré: «Au début, lorsque deux ou trois décès sont apparus, nous pensions que c’était quelqu’un.

«Mais quand d’autres ont commencé à apparaître, nous avons dit que personne ne pouvait avoir un tel mal. Et les morts ont continué encore et encore.

«Mes cousins ​​m’ont dit que ce pourrait être une créature appelée chupacabra qui a laissé une personne gravement blessée dans le sud.

«Cela m’a fait peur et nous avons mis des lumières avec des panneaux solaires pour éclairer les enclos et effrayer cet animal.

« Je veux qu’ils la trouvent pour qu’elle cesse de faire du mal. »

Un autre agriculteur, Luis Choque, a déclaré que les renards se sont multipliés dans la région mais que les meurtres récents ne correspondent pas aux attaques des prédateurs habituels.

Il a dit: «Il fait un petit trou, pas sur le cou, mais sur le côté.

« Il ne mange ni sa viande ni ses entrailles. Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant.

« Il attaque la nuit et les animaux ne semblent pas défendre leurs petits. »

Le SAG a confirmé qu’il avait envoyé des responsables examiner les deux plus récents bébés lamas tués la semaine dernière à la recherche de marques de morsure et d’empreintes de pas qui pourraient identifier le prédateur.

« Cependant, dans les deux cas, les animaux ont été retirés de leur lieu d’attaque, ce qui a rendu le travail d’enquête du service difficile », a-t-il déclaré. dit Cooperativa.

Ils ont mis en place des pièges photographiques dans l’espoir de capturer des images du tueur.

La légende du chupacabra – qui signifie « chèvre-meunier » – vient du folklore latino-américain.

Il a attiré une attention plus large après la mort mystérieuse d’un certain nombre de moutons et de porcs à Porto Rico dans les années 1990.

Depuis lors, des observations ont été signalées aussi loin au nord que l’État américain du Maine et aussi loin au sud que le Chili.

La créature aurait également été vue en Europe de l’Est, y compris en Russie et au Kazakhstan.

En 2016, des villageois brandissant une fourche ont affirmé avoir capturé un chupacabra qui se régalait de bétail dans l’ouest de l’Ukraine.