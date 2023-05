La panique du tsunami alors qu’un tremblement de terre de magnitude 7,7 frappe le Pacifique déclenche des évacuations et avertit de « surtensions imprévisibles »

Le Pacifique a été frappé par un tremblement de terre de magnitude 7,7 ce matin, faisant craindre que les secousses ne déclenchent un tsunami catastrophique.

Le Vanuatu, les Fidji, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et Kiribati sont en alerte maximale après que le séisme a secoué la mer près des îles Loyauté.

Les habitants ont été invités à évacuer les zones côtières au milieu des craintes d’un tsunami d’horreur Crédit : AFP

Il a frappé à une profondeur d’environ 24 milles dans la zone qui fait partie du « Ring of Fire » – une ligne très active géologiquement de plaques tectoniques entourant le Pacifique.

Il est connu pour ses tremblements de terre violents et ses volcans actifs lorsque les plaques qui composent la surface de la Terre s’écrasent les unes contre les autres.

Le United States Geological Survey (USGS) a averti que les vagues pourraient atteindre jusqu’à un mètre de hauteur le long de certaines côtes du Vanuatu.

Ils ont précédemment suggéré qu’ils pourraient toucher le rivage à trois mètres de haut, avant de déclasser l’évaluation initiale.

Des vagues plus petites étaient attendues aux Fidji, à Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Guam et dans les îles reculées de Kermadec en Nouvelle-Zélande.

Une alerte au tsunami a été émise par le système américain d’alerte aux tsunamis expliquant que les côtes touchées connaîtront des conditions « dangereuses ».

Au moins une plage a été évacuée en Nouvelle-Calédonie après l’enregistrement de vagues de tsunami de huit centimètres, a déclaré un responsable gouvernemental.

Le Bureau national de gestion des catastrophes de Vanuatu a exhorté les habitants à rechercher la sécurité sur un terrain plus élevé et à évacuer les zones côtières.

Ils ont déclaré qu’un tremblement de terre de cette ampleur « a le potentiel de provoquer un tsunami destructeur qui peut frapper les côtes proches de l’épicentre en quelques minutes et des côtes plus éloignées en quelques heures ».

L’Agence nationale de gestion des urgences de Nouvelle-Zélande a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les zones côtières connaissent des courants forts et inhabituels, avec des surtensions imprévisibles sur le littoral.

Il a déclaré: « Les courants forts et les surtensions peuvent blesser et noyer des personnes. Il existe un danger pour les nageurs, les surfeurs, les personnes qui pêchent et toute personne dans ou près de l’eau près du rivage.

« Les personnes dans ou près de la mer dans les zones suivantes doivent sortir de l’eau, des plages et des zones côtières et loin des ports, des marinas, des rivières et des estuaires. »

Les surtensions dangereuses « se poursuivront pendant plusieurs heures et la menace doit être considérée comme réelle jusqu’à ce que cet avis soit annulé », a ajouté la NEMA.

Le Bureau australien de métrologie a également émis une alerte au tsunami marin pour l’île Lord Howe au milieu des craintes de « déchirures dangereuses, de vagues et de forts courants océaniques ».

Ils ont déclaré: « Ces conditions devraient commencer après 16h15 (heure locale) vendredi et persister pendant plusieurs heures.

« Il est important de faire preuve de prudence et d’être conscient de ces dangers potentiels si vous prévoyez de vous engager dans des activités dans le milieu marin pendant cette période. »

L’Agence de gestion des urgences d’Hawaï a déclaré qu’aucune menace de tsunami n’était encore attendue du tremblement de terre.