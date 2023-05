La panique du canal de Suez alors qu’un autre navire imposant est coincé dans la voie de navigation la plus importante du monde pendant des HEURES, provoquant une impasse

Un ÉNORME bateau a bloqué l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde pendant des heures après s’être retrouvé coincé.

Cela survient deux ans après que l’Ever Given ait laissé le canal de Suez en Égypte bloqué pendant six jours.

Un navire s’est retrouvé coincé dans le canal de Suez. Photo de stock Crédit : Reuters

Cela survient deux ans après que l’Ever Given ait bloqué la voie pendant six jours Crédit : Reuters

Aujourd’hui, le Xin Hai Tong 23, long de 623 pieds, s’est coincé à l’embouchure sud de l’eau.

Leth Agencies, qui supervise le trafic dans le canal, a déclaré que le navire s’était échoué à 4 heures du matin, heure locale, perturbant au moins deux convois de navires.

Les autorités du canal ont déployé des remorqueurs après avoir été alertées d’un dysfonctionnement du moteur.

Le bateau a été renfloué avec succès après avoir été bloqué pendant plusieurs heures.

Leth a déclaré que le processus avait été brièvement retardé par la panne du treuil du navire.

L’autorité a confirmé que « l’activité maritime dans les deux sens reviendrait à la normale dès que le processus de remorquage serait terminé, par mesure de précaution ».

Le navire venait du port de Dhuba en Arabie Saoudite.

Il appartient à Xiang B12 HK International Ship Lease et est géré par Tosco Keymax International Ship Management.

Environ 12 % du commerce mondial passe par le canal de Suez, la voie maritime la plus courte entre l’Europe et l’Asie.

Lors de vents violents en 2021, un énorme porte-conteneurs, l’Ever Given, s’est bloqué sur le canal de Suez, interrompant le trafic dans les deux sens pendant six jours et perturbant le commerce mondial.

L’an dernier, des remorqueurs ont renfloué un pétrolier qui s’était brièvement échoué dans le canal après une panne technique de sa gouverne de direction, tandis que la panne d’un porte-conteneurs dans le canal avait causé de légers retards en mars.