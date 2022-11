La panique de l’establishment à propos des changements d’Elon Musk sur Twitter signifie qu’il fait quelque chose de bien – News 24

Les seuls indignés par le nouveau propriétaire de Twitter sont ceux qui ont peur que la liberté d’expression n’entrave leur autorité

La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk fait tourner les têtes. Mais c’est drôle de voir comment les seules personnes qui semblent être bouleversées sont celles qui font tout ce qui est en leur pouvoir avec véhémence pour arrêter tout peon qui ose diffuser des idées fausses sur la plate-forme.

Et cela sans parler de l’effondrement complet des journalistes et des commentateurs libéraux à propos de l’idée de Musk d’une vérification payante sur Twitter, ce que je trouve hilarant en tant que collègue Sir Blue Checkmark moi-même. L’idée de perdre leur précieuse tique bleue, ou, à Dieu ne plaise, de la partager avec la plèbe ordinaire pour seulement 8 dollars par mois, a l’aristocratie en armes.

Alors, que nous réserve le fondateur de Tesla ? Jusqu’où vos 8 $ vous mènent-ils ?

Eh bien, pour commencer, vous bénéficiez d’une publication prioritaire, ce qui signifie que davantage de personnes verront vos réponses en haut des fils de tweet, en plus de pouvoir publier des vidéos plus longues, modifier vos publications existantes, et Musk a mentionné son intérêt à fournir des créateurs de contenu. avec des paiements réels, vous pourrez donc gagner de l’argent avec vos tweets de la même manière que les YouTubers, les Instagrammers et les TikTokers le font depuis des années.















En plus de tout cela, les créateurs de contenu auront également accès à des analyses étendues pour leur dire exactement quel contenu est populaire et ce qui ne l’est pas. Ce ne sont que des éléments de base qui ont été mis à la disposition des créateurs de contenu sur toutes les autres plates-formes – à l’exception de Twitter – ce qui soulève la question : qu’ont fait les ingénieurs de Twitter pendant tout ce temps ?

Un rapport récent d’initiés de l’entreprise suggère qu’Elon Musk travaille maintenant les ingénieurs de Twitter à fond, leur donnant des délais serrés pour faire leur travail en travaillant sur les fonctionnalités qu’il souhaite mettre en œuvre.

Donc, plus de yoga au bureau, de sirotage de latte et de pauses vin pour les employés auparavant choyés de Twitter, qui sont maintenant confrontés à la perspective réelle de devoir faire leur travail, au risque d’être licenciés. Imagine ça. Twitter est désormais un véritable lieu de travail, pas une garderie pour adultes, et tout cela grâce à Elon Musk, un homme qui sait comment diriger une entreprise prospère. Est-ce que Tesla et SpaceX vous disent quelque chose ? Vous ne devenez pas l’homme le plus riche du monde en étant mauvais dans votre travail.

Comme Musk lui-même l’a souligné dans un Tweet, Twitter a trop de managers pour le nombre de personnes qui y travaillent. Et il compte bien s’en débarrasser. Bien qu’il ne se débarrasse peut-être pas de 75% de la main-d’œuvre de Twitter, ses efforts pour rationaliser l’entreprise secouent définitivement la place.

Les revendications de Musk mettent les travailleurs en colère. Des rapports ont révélé qu’il exigeait que certains employés travaillent 12 heures par jour, sept jours par semaine, pour respecter les délais de ses changements. Plus d’un millier de travailleurs ont quitté Twitter depuis que Musk a entamé le processus d’achat de la plateforme, et quelques cadres de haut rang, dont le PDG, ont été licenciés immédiatement après avoir finalisé l’achat.

La plus grande sympathie pour eux vient des journalistes qui veulent que Musk parte. Après tout, avec lui aux commandes, ils n’ont plus Twitter comme chambre d’écho à eux seuls.















Le remaniement de Twitter par Musk a énervé plus que quelques journalistes et employés mécontents. La classe politique de l’establishment, qui a longtemps utilisé la plate-forme pour promouvoir sa propre vision de la réalité, utilise maintenant les outils du gouvernement pour rendre sa vie misérable.

Selon le Washington Post, des responsables du département du Trésor américain cherchent à savoir s’ils ont le pouvoir légal d’enquêter sur son achat de Twitter en raison de ses liens étroits avec des gouvernements et des investisseurs étrangers, y compris des investisseurs de pays prétendument hostiles aux États-Unis.

Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi pas avant, lorsque des investisseurs saoudiens et des entreprises telles que Blackrock, qui entretient des liens étroits avec le gouvernement chinois, ont acheté d’énormes parts d’actions Twitter ? Pourquoi est-ce seulement un problème quand Musk veut le faire ? Le gouvernement s’est-il autant intéressé à Jeff Bezos lorsqu’il a acheté le Washington Post ? Qu’en est-il du fait qu’Amazon est plutôt à l’aise avec le gouvernement chinois, qui, comme nous le savons tous, n’est pas vraiment en bons termes avec Washington ?

Ainsi, selon le Washington Post, les responsables du Trésor sont inquiets car les grands investisseurs étrangers pourraient potentiellement avoir accès à des informations confidentielles sur les finances de Twitter, et potentiellement ses utilisateurs. Le gouvernement serait également préoccupé par les liens de Musk avec la société chinoise d’échange de crypto Binance.

Selon le rapport, le FBI étudie également les risques potentiels de contre-espionnage posés par l’acquisition de Twitter par Musk. Peu importe le fait que l’agence vient d’être dénoncée par Intercept pour collusion avec les entreprises Big Tech pour censurer les conversations politiques. Je suis sûr que Musk est la véritable menace pour la démocratie ici lorsque les forces de l’ordre tentent activement d’empêcher les gens de parler de sujets qui font mal paraître certains politiciens et leurs fils.















Le rapport du Washington Post fait suite à un rapport antérieur sur la façon dont la Maison Blanche réfléchissait à l’opportunité de soumettre les relations commerciales de Musk à des examens de sécurité nationale. Plus précisément, le gouvernement voulait se pencher sur son achat du réseau satellite de Twitter et de SpaceX. La Maison Blanche a nié les allégations, nous ne savons donc pas avec certitude si cela a jamais été officiellement prévu – mais l’idée a très certainement été présentée à la presse par quelqu’un travaillant dans l’administration.

En plus d’être soumis à un examen potentiel par le département du Trésor, le sénateur démocrate Chris Murphy a publiquement demandé que le CFIUS, ou le Comité sur l’investissement étranger aux États-Unis, enquête sur l’achat de Twitter par Musk. Le sénateur se dit préoccupé par le soi-disant achat de Twitter par l’Arabie saoudite – sans parler du fait que l’acquisition directe par l’Arabie saoudite des actions de Twitter il y a des années n’a déclenché aucune enquête de ce type. Encore une fois, ce n’est qu’un problème maintenant parce que c’est Elon Musk et ils veulent le faire tomber pour avoir eu la témérité de défier l’establishment avec sa défense de la liberté d’expression.

Peut-être que certains avocats intelligents interviendront et décideront que rien de ce qu’il a fait ne mérite une enquête afin qu’ils puissent s’épargner les dépenses liées à l’utilisation de l’argent des contribuables pour financer des enquêtes frivoles et des poursuites contre Musk. Il est peu probable qu’ils attrapent quoi que ce soit – en supposant que cela aille plus loin.

Tous les efforts pour faire tomber Musk ne font que prouver que les responsables n’aiment pas que leur autorité soit remise en question.