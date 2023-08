La panique autour de Zoom et de l’IA, expliquée

La semaine n’est même pas à moitié terminée et elle a déjà été mauvaise pour Zoom, le service de visioconférence qui a explosé pendant la pandémie. Il fait face à un autre scandale de confidentialité, cette fois à cause de son utilisation des données des clients pour former des modèles d’intelligence artificielle. Et sa récente demande que ses employés retournent au bureau est un mauvais signe pour la vie professionnelle complètement à distance que le produit éponyme de Zoom a tenté de rendre possible.



Oui, l’entreprise qui est devenue synonyme de visioconférence à une époque où apparemment tout le monde était éloigné dit maintenant que tout ne peut peut-être pas être fait séparément. Ce n’est pas seulement Zoom qui fait cela – il y a une tendance plus large des entreprises à rappeler leurs employés au bureau après des mois ou des années de travail à domicile – mais cela semble particulièrement ironique dans ce cas.

Maintenant, Zoom ne fait pas revenir tout le monde tout le temps. Sa récente note aux employés indique que tous ceux qui vivent à moins de 50 miles d’un bureau Zoom devront s’y entraîner au moins deux fois par semaine. Cette « approche hybride structurée », a déclaré la société dans un communiqué à Vox, « est la plus efficace pour Zoom ».

« Nous continuerons à tirer parti de l’ensemble de la plate-forme Zoom pour que nos employés et nos équipes dispersées restent connectés et travaillent efficacement », a ajouté la société.

Ce n’est pas le meilleur look lorsqu’une entreprise qui s’appuie sur des personnes faisant autant de choses à distance que possible veut que ses employés fassent certaines choses ensemble. Si même Zoom, l’entreprise qui a aidé à rendre le travail à distance possible, ne veut pas que ses employés travaillent à distance tout le temps, il est peut-être temps de faire disparaître vos rêves de travailler à domicile tous les jours.

Beaucoup de gens utilisent encore Zoom, bien sûr. Mais la société est retombée sur Terre alors que de plus en plus de personnes sortaient et avaient moins besoin de Zoom. Le cours de son action est revenu à peu près à son niveau d’avant la pandémie ; il a exprimé sa préoccupation dans son dernier rapport annuel sur le fait qu’il ne sera pas en mesure de convertir suffisamment de sa large base d’utilisateurs gratuits en abonnés payants pour rester rentable. Comme de nombreuses entreprises technologiques, Zoom a procédé à une série de licenciements, supprimant 1 300 emplois – 15 % de ses effectifs – en février. Il a plus de concurrence de Google Meet et de Microsoft Teams et même de Slack, qui aimeraient sûrement attirer la base d’utilisateurs considérable de Zoom loin de lui pour de bon. Mais cela reste rentable. Tout simplement pas aussi rentable qu’elle l’était, et pour des raisons compréhensibles et prévisibles.

Même ainsi, vous penseriez qu’il ne voudrait pas risquer de perturber une base d’utilisateurs qui a maintenant beaucoup d’autres options en glissant une ligne dans ses conditions de service qui exploite une peur répandue : que l’IA générative nous remplacera, beaucoup aidé par les données que nous avons fournies sans le savoir. Et pourtant, c’est exactement ce que Zoom a fait.

La société a publié un TOS mis à jour et considérablement élargi à la fin du mois de mars. Les entreprises le font tout le temps et presque personne ne prend le temps de les lire. Mais Alex Ivanovs, de Stack Diary, a pris le temps de le lire. Dimanche, il a écrit sur la façon dont Zoom avait utilisé la mise à jour TOS pour se donner ce qui semblait être des droits assez étendus sur les données des clients et pour former ses services d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle sur ces données. Cela, pensait Ivanovs, pourrait inclure la formation de l’IA hors des réunions Zoom – et il n’y avait aucun moyen de s’en retirer.

Voici ce que dit le TOS, c’est nous qui soulignons :

Vous acceptez que Zoom compile et puisse compiler les données générées par le service sur la base du contenu du client et de l’utilisation des services et des logiciels. Vous consentez à l’accès, à l’utilisation, à la collecte, à la création, à la modification, à la distribution, au traitement, au partage, à la maintenance et au stockage par Zoom des données générées par le service à toutes fins, dans la mesure et de la manière autorisées par la loi applicable, y compris à des fins de produit et développement de services, marketing, analytique, assurance qualité, apprentissage automatique ou intelligence artificielle (y compris à des fins de formation et de réglage d’algorithmes et de modèles)la formation, les tests, l’amélioration des Services, du Logiciel ou des autres produits, services et logiciels de Zoom, ou toute combinaison de ceux-ci, et comme autrement prévu dans le présent Contrat.

Vous pouvez voir pourquoi Ivanovs pensait que Zoom voulait utiliser les données et le contenu des clients pour former ses modèles d’IA, car c’est exactement ce qu’il semble nous dire. Son article a été repris et tweetéce qui a provoqué une panique et une réaction compréhensibles de la part des personnes qui craignaient que Zoom forme ses offres d’IA génératives sur réunions d’entreprises privées, visites de télésanté, Des classeset voix off ou podcast enregistrements. L’idée de regarder Zoom et d’ingérer des séances de thérapie pour créer des images générées par l’IA est une violation de la vie privée à plus d’un titre.

Ce n’est probablement pas ce que Zoom fait réellement. La société a répondu avec une petite mise à jour de son TOS, ajoutant : « Nonobstant ce qui précède, Zoom n’utilisera pas de contenu audio, vidéo ou de chat pour former nos modèles d’intelligence artificielle sans votre consentement. » Il a également publié un article de blog indiquant qu’il essayait simplement d’être plus transparent avec ses utilisateurs en collectant des «données générées par le service», qu’il utilise pour améliorer ses produits. Il en a donné quelques exemples qui semblent à la fois anodins et standard. Il a également fait la promotion de ses nouvelles fonctionnalités d’IA générative, sur lesquelles il n’utilise le contenu client pour s’entraîner qu’après avoir obtenu le consentement de l’administrateur de la réunion.

Mais il n’en demeure pas moins que la formulation initiale des conditions d’utilisation de Zoom la laissait ouverte pour être interprétée de la manière la plus effrayante possible, et, après une série de faux pas en matière de confidentialité et de sécurité au fil des ans, il n’y a aucune raison de donner à Zoom le bénéfice du doute.

Résumé rapide: Zoom a été sonné par la FTC en 2020 pour avoir affirmé qu’il offrait un cryptage de bout en bout, ce qu’il n’a pas fait, et pour avoir secrètement installé un logiciel qui contournait les mesures de sécurité de Safari et rendait difficile pour les utilisateurs de supprimer Zoom de leur des ordinateurs. C’est sous le coup d’une ordonnance sur consentement pour les 20 prochaines années. Zoom a également versé 85 millions de dollars pour régler un recours collectif contre Zoombombing, où les trolls se joignent à des réunions non sécurisées et montrent généralement des images sexuellement explicites, racistes ou même illégales à un public sans méfiance. Il a été surpris en train d’envoyer des données utilisateur à Meta et LinkedIn. Oh, et il a également joué rapidement et librement avec ses numéros d’utilisateur.

Il reste également une question, même après que Zoom ait tenté de clarifier les choses, de ce qui compte comme contenu client et de ce qui compte comme données générées par le service, qu’il s’est donné l’autorisation d’utiliser.

« Selon ses termes, je ne sais pas immédiatement ce qui est inclus ou exclu », a déclaré Chris Hart, coprésident de la pratique de confidentialité et de sécurité des données du cabinet d’avocats Foley Hoag. « Par exemple, si un appel vidéo n’est pas inclus dans le contenu client qui sera utilisé pour la formation à l’IA, la transcription dérivée est-elle toujours équitable ? Le tableau blanc utilisé pendant la réunion ? Les sondages ? Documents téléchargés et partagés avec une équipe ? » (Zoom n’a pas répondu à une demande de commentaire sur ces questions.)

Ivanovs, l’auteur de l’article de blog qui a mis tout cela en lumière, n’était pas non plus satisfait de l’explication de Zoom, notant dans une mise à jour de son article que « ces ajustements… [don’t] faire beaucoup en termes de confidentialité.

Donc, oui, pas quelques jours formidables pour Zoom, même s’il reste à voir à quel point cela est dommageable pour l’entreprise à long terme. Le fait est que Zoom n’est pas la seule entreprise dont les gens ont de réelles craintes en ce qui concerne son utilisation de l’IA et la façon dont elle forme ses modèles. Le ChatGPT d’OpenAI, qui tente de s’insérer dans autant d’offres commerciales que possible, a été formé à partir des données clients obtenues via son API jusqu’à ce que, selon OpenAI, il se rende compte que les clients n’aiment vraiment pas cela. Il y a toujours des inquiétudes quant à ce qu’il fait avec ce que les gens mettent directement dans ChatGPT, et de nombreuses entreprises ont averti les employés de ne pas partager de données sensibles avec le service à cause de cela. Et Google a récemment eu son propre pinceau avec les réactions des médias sociaux sur la façon dont il collecte les données de formation ; vous avez peut-être lu cela dans ce bulletin d’information il y a quelques semaines à peine.

« Je pense que la réaction aux changements de termes de Zoom reflète les inquiétudes que les gens ont généralement sur les dangers potentiels pour la vie privée des individus étant donné l’omniprésence croissante de l’IA », a déclaré Hart. « Mais les changements apportés aux termes eux-mêmes signalent le besoin croissant et probablement universel des entreprises de développer de manière organique les technologies d’IA. »

Il a ajouté: « Pour ce faire, cependant, vous avez besoin de beaucoup de données. »

Une version de cette histoire a également été publiée dans la newsletter de la technologie Vox.