La panique à bord d’un vol Air India à destination des États-Unis alors qu’un BAT en direct survolant la cabine oblige les pilotes à rebrousser chemin vers Delhi

Un vol d’Air India à destination des États-Unis a été contraint de faire demi-tour et de retourner à Delhi, après qu’une chauve-souris a été repérée dans l’avion.

Des membres d’équipage choqués ont remarqué l’animal à bord de l’avion B777-300ER environ 30 minutes après le décollage de l’avion.

3 Un premier rapport de l’équipe d’ingénierie d’Air India a déclaré que le mammifère indésirable provenait de tiers

3 L’incident s’est produit à bord d’un avion B777-300ER Air India Crédit : AFP

Le commandant de bord a décidé de ramener l’avion à la base d’origine, Affaires aujourd’hui signalé, après que la présence de la chauve-souris ait été signalée au contrôle de la circulation aérienne.

Les responsables de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) ont déclaré à l’agence de presse ANI que l’avion – AI-105 DEL-EWR – était rentré à Delhi après le départ lorsque l’urgence locale de secours avait été déclarée.

« À l’arrivée, on a appris que les membres d’équipage avaient vu une chauve-souris à l’intérieur de la cabine. Le personnel de la faune a été appelé pour attraper et emporter la chauve-souris. L’avion a atterri en toute sécurité vers 3h55 du matin, et plus tard, il a été déclaré Aircraft on Grounded (AoG) », ont-ils déclaré.

Une fois l’avion de retour à terre à l’aéroport international Indira Gandhi de Delhi, le personnel de la faune a été appelé pour tenter de l’attraper et de l’emporter.

Cependant, l’avion a subi une fumigation complète, après quoi la carcasse de la chauve-souris a été récupérée de l’avion.

Un haut responsable de la DGAC a déclaré que la chauve-souris avait été retrouvée morte dans la zone de classe affaires de l’avion.

Le département de la sécurité des vols d’Air India mènerait une enquête détaillée sur l’incident.

Cependant, un premier rapport de l’équipe d’ingénierie d’Air India indiquait que le mammifère indésirable provenait de tiers.

« La raison/cause probable peut être le chargement de véhicules comme ceux destinés à la restauration, car tout le temps les rats/chauves-souris sortent de leur véhicule », a déclaré un responsable d’Air India.

Les passagers déplacés ont rapidement été transférés vers un autre avion d’Air India.

Le vol AI-105 d’Air India a atterri à Newark à 11 h 35, heure locale.

C’était le premier incident du genre – une chauve-souris ayant été retrouvée dans un avion et entraînant un retour en arrière du vol.