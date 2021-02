La pandémie sera avec nous jusqu’à ce que TOUT LE MONDE reçoive le vaccin Covid-19, dit Merkel après le sommet du G7

La pandémie de coronavirus ne peut être considérée comme vaincue qu’une fois que tout le monde dans le monde a été immunisé contre Covid-19, a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel, après avoir rencontré les dirigeants du G7 lors d’un sommet virtuel vendredi.

S’adressant aux journalistes, Merkel a déclaré qu’elle avait souligné dans ses remarques au groupe que le « La pandémie n’est pas terminée tant que tous les peuples du monde n’ont pas été vaccinés », ajouter: « Tout le monde doit participer. »

« Le [coronavirus] La pandémie en particulier a montré à quel point nous divergions les uns des autres, dans le monde entier. «

Vendredi, la chef de l’organe exécutif de l’UE, Ursula von der Leyen, a déclaré que le bloc mettrait 100 millions d’euros (121 millions de dollars) pour financer le déploiement du vaccin Covid-19 en Afrique.

Le président de la Commission a déclaré que l’UE contribuerait à « montée en puissance » capacité de fabrication à travers le continent dans le cadre d’accords de licence de vaccins, ainsi que l’achat d’équipement et la formation du personnel.

Le bloc de 27 pays a également déclaré qu’il doublerait ses contributions à l’installation de partage de vaccins Covax, à un milliard d’euros.

L’Allemagne, quant à elle, contribuera à hauteur de 1,5 milliard d’euros aux efforts mondiaux de lutte contre la pandémie, et le G7 dans son ensemble contribuera à hauteur de 10,3 milliards d’euros, dont une partie ira à Covax.

Covax est une initiative soutenue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour essayer d’assurer un accès équitable à un vaccin entre les économies les plus développées du monde et les pays les plus pauvres.

Jeudi, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé les pays producteurs de vaccins à donner des coups à Covax, plutôt que d’agir individuellement.

La fracture mondiale actuelle sur l’accès aux vaccins signifie que certains pays plus pauvres n’ont toujours pas de vaccins Covid-19, tandis que d’autres, notamment le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie et ceux de l’UE, ont commandé plus de doses que ce dont ils ont techniquement besoin.

