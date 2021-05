La pandémie s’atténue, mais est-il sûr de s’embrasser à nouveau?

Peu de choses sont plus réconfortantes physiquement que les câlins. C’est pourquoi les gens les ont tellement manqués.

Les étreintes font non seulement du bien, mais il a été démontré que cela aide à réduire le stress, à renforcer notre système immunitaire et à améliorer l’humeur d’une personne les jours où elle est en conflit. Le toucher est un élément fondamental de la communication et du bien-être, et la recherche montre que lorsqu’une personne n’est pas touchée, elle peut développer une «faim au toucher» ou une «faim au toucher», ce qui peut augmenter l’anxiété et la dépression.

La pandémie a privé les gens de câlins au moment où ils en avaient le plus besoin.

Le pays est en train de rouvrir et les personnes vaccinées ont été informées qu’elles pouvaient plus ou moins revenir à la vie d’avant la pandémie. Mais tout le monde n’est pas vacciné, beaucoup de gens ne le seront jamais et les plus jeunes d’entre nous attendent toujours leur tour. Qu’est-ce que cela signifie pour la capacité des gens à toucher?

«Lorsque nous parlons de toucher, serrer la main, étreindre, le simple fait de toucher n’augmente pas en soi le risque (de propagation de la maladie)», a déclaré Robert Wachter, professeur et directeur du département de médecine de l’Université de Californie. , San Francisco.

«C’est juste un analogue de contact étroit où il pourrait y avoir une possibilité de transmission de gouttelettes ou d’aérosol», a-t-il expliqué. « Est-ce sûr? Le défi est que la réponse varie. »

Les étreintes et la physique de la transmission

COVID-19 se propage à travers des gouttelettes et des aérosols, de minuscules particules qui peuvent se suspendre dans l’air qui contiennent le virus, selon les Centers for Disease Control and Prevention, et peuvent être respirés ou atterrir sur les yeux, le nez ou la bouche de quelqu’un. Lorsqu’une personne est à moins de 6 pieds d’une personne porteuse du virus, elle est plus susceptible d’être infectée.

Ressource:Votre guide sur COVID-19

La transmission peut se produire lors d’activités telles que la toux, la conversation, le chant et les cris. Wachter a déclaré que si le choix était de s’asseoir étroitement et de regarder quelqu’un en face plutôt que de le serrer dans ses bras, en termes de physique de la transmission, l’étreindre peut dans certains cas être plus sûr.

Lors d’un câlin correctement déployé, les têtes ne sont pas tournées dans la même direction et le nez et la bouche se croisent.

« Du point de vue des aérosols, peu importe si vous êtes à un pied devant quelqu’un ou que vous faites face dans des directions opposées. Pensez à la fumée de cigare. Vous respireriez toujours cela en serrant quelqu’un dans vos bras », dit-il. « Mais à partir d’une gouttelette, d’un coup balistique direct, quelque chose sortant de la bouche d’une personne, vous êtes plus en sécurité avec vos oreilles à côté de ses oreilles, la tête tournée dans des directions opposées, que d’être à un pied devant elle. »

Qui peut embrasser en toute sécurité?

Les personnes vaccinées qui étreignent des personnes vaccinées sont sans danger, car la plupart d’entre elles sont peu susceptibles d’avoir le COVID et les chances qu’elles le transmettent sont très faibles.

Les personnes non vaccinées qui étreignent des personnes non vaccinées ne sont pas sûres.

Les personnes vaccinées étreignant des personnes non vaccinées se compliquent. Bien que le risque pour une personne vaccinée soit faible, il y a eu de rares cas de personnes vaccinées contractant le virus et il est possible qu’elles le puissenttransmettent COVID-19, même s’ils ne présentent aucun symptôme. Cela présente des risques pour les autres membres de la famille qui ne sont pas vaccinés et pour les personnes de la communauté de cette personne qui ne peuvent pas se faire vacciner en raison de problèmes de santé sous-jacents.

COVID et sécurité extérieure:Voici ce que nous savons

Il est plus sûr que la personne non vaccinée porte un masque, mais étreindre une personne non vaccinée présente les mêmes défis que toute autre forme de contact étroit.

« C’est relativement sûr pour la personne vaccinée parce qu’elle est si bien protégée contre le COVID, mais pour moi pas assez sûr pour se passer d’une réflexion considérable », a déclaré Wachter. « La pensée considérable est: ‘Cela en vaut-il la peine?' »

Deux amis de 30 ans qui se retrouvent pour prendre un café, l’un vacciné et l’autre non, devraient éviter de se serrer dans leurs bras s’ils le peuvent. L’énigme la plus courante concerne les grands-parents vaccinés et les petits-enfants non vaccinés, dont beaucoup sont encore trop jeunes pour se faire vacciner.

« Je pense que ça vaut le coup », a déclaré Wachter. «Il y a un risque minime, mais le grand-parent qui est vacciné a peu de chances de transmettre à l’enfant. Les enfants ne tombent pas très souvent malades et ensuite, en ce qui concerne l’enfant qui en est atteint et le transmet au grand-parent, c’est aussi peu probable. Lorsque vous tenez compte de toutes ces choses et de l’importance de cette relation – étreindre un enfant, je vous dis d’y aller. «

Les experts ne recommandent pas d’étreindre, d’embrasser ou de toucher un grand nombre de personnes – lors d’un service religieux, par exemple – si vous ne connaissez pas leur statut vaccinal.

Comment faire un câlin en toute sécurité

Les personnes vaccinées peuvent s’embrasser aussi souvent qu’elles le souhaitent. Lorsqu’une étreinte se produit entre une personne vaccinée et une personne non vaccinée, il existe des moyens de s’assurer que l’étreinte est aussi sûre que possible.

Assurez-vous que la tête de chaque personne est dans la direction opposée. Ne vous embrassez pas si une personne est malade. William Schaffner, professeur et expert en maladies infectieuses à l’École de médecine de l’Université Vanderbilt à Nashville, a déclaré que pour les jeunes enfants non vaccinés serrant leurs grands-parents dans leurs bras, le risque est minimisé lorsque le grand-parent reste debout et que le petit-enfant se serre autour de la taille.

Schaffner encourage également les gens à envisager d’autres formes de toucher qui réduisent la probabilité que des gouttelettes atteignent le nez ou la bouche, comme un baiser sur la tête. Et même si un long câlin est parfois nécessaire, si vous étreignez une personne non vaccinée, plus bref, c’est mieux.

« Je reculerais tout de suite. De cette façon, vous avez le contact physique mais vous n’avez pas de contact prolongé », a-t-il déclaré.

Définissez des limites autour du toucher

Schaffner a déclaré que planifier à l’avance qui toucher et comment toucher peut atténuer la gêne.

Si vous rencontrez quelqu’un que vous n’avez pas vu depuis un moment, discutez à l’avance de ce avec quoi vous êtes tous les deux à l’aise. Si des petits-enfants non vaccinés voient des grands-parents vaccinés, les adultes devraient être francs sur ce qui va et ce qui ne l’est pas.

«J’appelais vos parents à l’avance et je leur disais:« Maman et papa, voici comment nous allons faire ça », donc tout le monde est sur la même longueur d’onde», dit-il.

Peser les probabilités

Les humains ont du mal avec la pensée probabiliste, a déclaré Wachter. Ils veulent des réponses simples en noir et blanc. Malheureusement, COVID présente trop de variables pour une telle certitude.

Les experts disent généralement que si vous êtes vacciné et que la prévalence du COVID-19 dans votre communauté est très faible, les chances que vous l’attrapiez d’une personne non vaccinée sont minces.

À ce stade de la pandémie, les experts recommandent de suivre les directives des CDC et d’employer le sens et la raison dans la prise de décision. Enlevez-vous votre masque pour manger de la mauvaise nourriture d’avion? Peut-être que ça n’en vaut pas la peine. Embrassez-vous quelqu’un que vous aimez et que vous n’avez pas vu depuis un an? Celui-là pourrait être.

« Il est parfaitement raisonnable d’agir comme un être humain plutôt que comme un robot. Soyez attentif aux probabilités et reconnaissez qu’il n’est pas ridicule pour vous de faire un choix qui aurait pu être trop risqué lorsque vous n’étiez pas vacciné, ou qui aurait été trop risqué si c’était aujourd’hui en Inde », a déclaré Wachter. «Presque partout aux États-Unis aujourd’hui pour une personne vaccinée, le risque est si faible qu’il est raisonnable de peser le plaisir et la dimension humaine de l’activité au moment de décider qui et quand toucher.

