La pandémie révèle une résilience inattendue chez les personnes âgées isolées

Résumé: En Angleterre, les personnes âgées socialement connectées ont connu une baisse plus marquée de leur qualité de vie et une solitude accrue pendant la pandémie par rapport à leurs pairs isolés.

Les chercheurs ont analysé les données de 4 636 personnes et ont découvert que les personnes âgées isolées étaient confrontées à moins de perturbations dans leurs routines, ce qui leur offrait une certaine protection contre les effets négatifs de la pandémie. Cependant, les adultes socialement isolés ont constaté une baisse plus importante de leur activité physique et de leurs soucis financiers.

Ces résultats soulignent l’impact complexe des liens sociaux en période de crise.

Faits marquants:

L’étude a porté sur 4 636 participants âgés en moyenne de 67 ans. Les personnes âgées socialement isolées ont connu moins de baisse de leur satisfaction à l’égard de la vie pendant la pandémie. Les adultes isolés ont connu une diminution plus importante de leur activité physique et ont continué à s’inquiéter de leurs finances futures.

Source: UCL

Les personnes âgées socialement connectées ont connu une baisse plus marquée de leur qualité de vie et de leur satisfaction de vivre et une plus grande augmentation de la solitude pendant la pandémie que leurs homologues plus isolés, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’UCL.

L’étude, publiée dans Actes de l’Académie nationale des sciences (PNAS)a examiné les réponses à une enquête menée auprès de 4 636 personnes en Angleterre (avec un âge moyen de 67 ans) entre 2018 et fin 2020.

Le co-auteur, le professeur Andrew Steptoe, du département des sciences du comportement et de la santé de l’UCL, a déclaré : « On pourrait s’attendre à ce que les personnes âgées déjà socialement isolées soient particulièrement vulnérables aux perturbations et aux restrictions de la pandémie.

La satisfaction à l’égard de la vie a diminué environ de moitié, ce qui a conduit les personnes âgées isolées à avoir une satisfaction à l’égard de la vie pendant la pandémie similaire à celle des adultes plus connectés socialement. Crédit : Actualités des neurosciences

« En fait, notre étude suggère le contraire : que les personnes âgées isolées étaient quelque peu protégées des aspects négatifs des restrictions liées à la pandémie, peut-être parce qu’elles avaient moins à perdre en termes de liens sociaux. »

Les chercheurs ont analysé les données de l’English Longitudinal Study of Ageing, une étude démographique représentative à l’échelle nationale en Angleterre. Les participants ont été interviewés en 2018-2019 et à deux reprises en 2020 – en juin/juillet et novembre/décembre.

Un peu moins d’un tiers (29 %) des répondants étaient classés comme socialement isolés, selon la fréquence de leurs contacts avec leurs amis et leur famille, s’ils vivaient en couple et s’ils participaient à des clubs, des organisations ou des sociétés.

Avant la pandémie, ces personnes âgées socialement isolées avaient une moins bonne qualité de vie, une moins bonne satisfaction dans la vie et une plus grande solitude, mais en 2020, leur déclin dans ces domaines était inférieur à celui de leurs pairs plus socialement connectés.

La satisfaction à l’égard de la vie a diminué environ de moitié, ce qui a conduit les personnes âgées isolées à avoir une satisfaction à l’égard de la vie pendant la pandémie similaire à celle des adultes plus connectés socialement.

L’auteur principal Claryn Kung, chercheuse principale au département des sciences du comportement et de la santé de l’UCL, a déclaré : « Il est probable que les hommes et les femmes âgés socialement connectés aient connu une plus grande perturbation de leurs routines et rythmes habituels.

« En revanche, les personnes plus isolées peuvent avoir connu relativement moins de changements dans leur vie quotidienne, leurs routines et leurs arrangements habituels étant peut-être moins sujets aux perturbations dues aux restrictions pendant la pandémie.

« Nos résultats mettent en évidence la nécessité de prendre soin des personnes âgées isolées, mais aussi d’être attentif en temps de crise à l’impact des perturbations majeures de l’activité sociale. »

Contrairement à ces effets, l’étude a révélé que les adultes isolés ont connu une baisse plus importante de leur niveau d’activité physique, creusant l’écart entre les deux groupes, et sont restés plus susceptibles de s’inquiéter de leurs finances futures. En moyenne, ils n’ont pas modifié leur probabilité d’utiliser Internet, alors que leurs pairs plus socialement connectés utilisaient davantage Internet.

Financement: L’étude a reçu le soutien de l’Institut national britannique de recherche sur la santé et les services sociaux (NIHR) et du Conseil de recherche économique et sociale (ESRC), ainsi que de l’Institut national américain sur le vieillissement.

« Changements dans le bien-être des personnes âgées socialement isolées pendant la pandémie de COVID-19 : une analyse globale des résultats» par Claryn Kung et al. PNAS

Abstrait

Changements dans le bien-être des personnes âgées socialement isolées pendant la pandémie de COVID-19 : une analyse globale des résultats

Les personnes âgées ont connu des changements majeurs au cours de la pandémie de COVID-19 et des restrictions qui ont suivi, et on pourrait s’attendre à ce que celles qui étaient déjà socialement isolées avant la pandémie soient particulièrement vulnérables.

Nous appliquons une conception longitudinale à l’échelle des résultats sur 4 636 participants (âge moyen 66,8 ans) de l’étude longitudinale anglaise sur le vieillissement, observée en 2018/19 et au début (juin/juillet 2020) et plus tard (novembre/décembre 2020) de la pandémie. L’isolement social est défini à l’aide d’un indice comprenant l’état civil, les contacts sociaux et la participation sociale en 2018/19.

À l’aide de modèles mixtes, nous comparons les changements en matière de bien-être, de santé, de comportements liés à la santé, de bien-être financier et d’utilisation d’Internet entre participants isolés et non isolés.

Avant et pendant la pandémie, les participants isolés (29 %) ont connu des baisses plus faibles de leur satisfaction à l’égard de la vie et de leur qualité de vie, ainsi qu’une plus faible augmentation de la solitude.

Ils ont montré une baisse plus importante de leur tabagisme et de leur activité physique et étaient plus susceptibles de rester inquiets quant à leur situation financière future. Ils n’ont pas non plus changé leur probabilité d’utiliser régulièrement Internet, contrairement aux participants non isolés qui ont augmenté à cet égard.

Les groupes ont suivi une tendance similaire pour l’état de santé général et la qualité du sommeil (aucun changement), la dépression et l’anxiété (augmentation) et les attentes de difficultés financières futures (diminution). Même si les personnes âgées isolées affichent généralement de moins bons résultats que leurs homologues socialement connectés, elles ont été quelque peu protégées pendant la pandémie sur certains fronts.

Nos résultats mettent en évidence la nécessité de prendre continuellement soin des personnes âgées isolées, mais également d’être attentif, en période de crise inattendue, à celles qui subissent des changements extrêmes liés aux réponses politiques nécessaires.