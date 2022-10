La pandémie retarde encore le soutien à l’autisme pour les enfants qui ont passé des années sur des listes d’attente

Sonja Elliott est en panique pour son fils Travis.

L’élève de sixième année a reçu un diagnostic d’autisme il y a quatre ans et est depuis sur une liste d’attente pour les services cliniques de base du gouvernement de l’Ontario.

En attendant, elle paie environ 2 100 $ de sa poche chaque mois pour le soutien, mais estime que ce n’est encore que la moitié de ce dont Travis a besoin. Le problème, c’est que les centres de thérapie n’accueillent pas de nouveaux enfants.

“Chaque thérapeute que j’appelle … a un temps d’attente minimum de six mois. Beaucoup d’entre eux ont jusqu’à un an ou même plus.”

Certains centres d’Ottawa ont complètement fermé leur liste d’attente, selon Elliott.

“C’est horrible parce que je suis sa mère. C’est mon travail. Je suis censée veiller sur lui.”

Travis vient d’avoir 11 ans.

“Je suis pétrifié qu’il vieillisse avant même d’avoir reçu des services”, a déclaré Elliott, faisant référence à son fils atteignant un âge où il ne sera plus éligible aux aides.

C’est un stress pour les familles qui s’est aggravé avec la pandémie de COVID-19. Les parents et les défenseurs disent que l’attente pour les soutiens a augmenté et que le personnel a diminué, tout en attendant que la province réduise sa propre liste d’attente pour le financement, ce qui, selon eux, empêche les enfants d’être pris en charge.

Une recherche de centres de thérapie et de soutien locaux montre une tendance similaire pour les programmes de TDAH.

Familles payant une pension alimentaire avec une 2e hypothèque

La liste d’attente des services éducatifs Thinking in Pictures (TIPES) à Ottawa est généralement d’environ 30 enfants et prend généralement environ trois mois entre l’inscription et l’obtention d’un soutien, a déclaré la directrice générale Jennifer Wyatt.

Elle a décrit la liste comme quelque chose avec laquelle elle lutte quotidiennement.

“C’est vraiment injuste. Ils devraient avoir accès à un traitement”, a déclaré Wyatt à propos des enfants qui attendent.

Jennifer Wyatt est la directrice exécutive de Thinking in Pictures Education Services à Ottawa. (Jean Delisle/Radio-Canada)

Elle a vu des parents contracter une deuxième hypothèque sur leur maison pour payer le soutien dont leur enfant avait besoin. D’autres ont puisé dans un héritage ou ont demandé de l’aide à leur famille élargie.

Wyatt a déclaré qu’elle avait également vu les coûts de soutien grimper pendant la pandémie de COVID-19, atteignant 178 $ de l’heure dans certains centres.

« Comment la personne moyenne est-elle censée se permettre cela ? » elle a demandé.

Pour beaucoup, il n’y a pas le choix.

La province a promis 8 000 enfants d’ici la fin de l’automne

Plus de 56 000 enfants se sont inscrits au Programme ontarien en matière d’autisme (POSA), bien que la majorité n’ait pas reçu de financement pour les services de base, ce qui oblige les familles à attendre ou à essayer de couvrir elles-mêmes un soutien coûteux.

La plupart ont reçu des paiements ponctuels et des milliers d’autres ont eu accès à des volets du programme.

Merrilee Fullerton, ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, s’est engagée à faire bénéficier 8 000 enfants des services de base d’ici la fin de l’automne. Mais en août, ce nombre n’était que d’environ 888 et le gouvernement a depuis refusé de partager ses progrès, a rapporté La Presse canadienne.

Dans une déclaration à CBC News, le porte-parole de Fullerton, Patrick Bissett, a déclaré que le PAO était “cassé” lorsque les progressistes-conservateurs ont pris le pouvoir et qu’ils ont depuis doublé son financement à 600 millions de dollars.

Le déploiement du programme « progresse bien » avec 15 269 invitations envoyées, a-t-il ajouté.

Bissett n’a pas répondu aux demandes demandant un numéro d’inscription mis à jour.

Lutte aggravée par la pandémie

Kerry Monaghan, membre du conseil d’administration de l’Ontario Autism Coalition, a déclaré que les invitations mentionnées par la province sont simplement des courriels qui ne connectent pas réellement les enfants aux services. Ils demandent simplement aux familles de créer un profil en ligne afin qu’elles puissent continuer à attendre.

Le manque d’action est une source constante de stress, a déclaré Monaghan, qui a également deux enfants atteints d’autisme.

“Lorsque vous attendez aussi longtemps, les familles perdent espoir. Elles deviennent plus désespérées”, a-t-elle déclaré, comparant les attentes au “waterboarding émotionnel”.

Alors que son fils de neuf ans est avec le POSA, sa fille est sur une liste d’attente depuis qu’elle a été diagnostiquée vers l’âge de deux ans. Elle a maintenant sept ans.

La famille dépense des dizaines de milliers de dollars chaque année pour la soutenir, mais a déclaré qu’elle se heurtait également à des murs en matière de disponibilité.

Appeler pour organiser des réévaluations a révélé des attentes de neuf mois, a déclaré Monaghan.

La famille Monaghan d’Ottawa à partir de la gauche : Kerry, Charlotte, sept ans, Jack, neuf ans, et Patrick. (Elizabeth Fulton Photographie, Ottawa)

Ses enfants ont également cessé de suivre des cours d’orthophonie et d’ergothérapie pendant les fermetures pandémiques, mais ses tentatives pour les réinscrire se sont heurtées à des listes d’attente fermées.

Les fermetures pandémiques et un changement d’approche du gouvernement, qui est passé d’un financement constant à des paiements forfaitaires, ont laissé les centres lutter pour conserver leur personnel et garder leurs portes ouvertes, selon Monaghan.

Cela signifie que même ceux qui parviennent à obtenir le soutien du gouvernement ou à trouver un moyen de le payer eux-mêmes se retrouvent avec une autre liste d’attente – cette fois dans le secteur privé. Pendant ce temps, leurs fonds de la province pourraient disparaître.

“S’ils ne l’utilisent pas, ils le perdent”, a déclaré Monaghan. « À quel point est-ce démoralisant ?

Elliott a déclaré que ne pas être à l’école pendant les fermetures pandémiques signifiait une perte d’apprentissage social et académique pour Travis.

Sonja Elliott dit qu’elle craint que son fils ne vieillisse avant qu’il ne reçoive le soutien dont il a besoin pour son autisme. (Francis Ferland/CBC)

Elle a vu les capacités d’adaptation durement acquises de son enfant, acquises en thérapie et en classe, fondre et elle s’inquiète de la façon dont il les récupérera sans soutien.

En attendant, les problèmes d’argent continuent de monter alors que l’attente se prolonge et elle n’a aucune idée de quand cela se terminera.