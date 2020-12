Getty Images

Les données sur la façon dont les gens donnent en 2020 peuvent vous surprendre.

Aujourd’hui, c’est Mardi Giving, une journée qui encourage tout le monde à se recentrer sur le bien après le blitz d’achat annuel post-Thanksgiving. Les gens ont donné des millions à des œuvres caritatives par le biais des collectes de fonds Giving Tuesday chaque année depuis le lancement du mouvement en 2012. Mais à quoi ressemble la générosité en 2020?

La pandémie de Covid-19 – et la récession qui l’accompagne – nous a-t-elle rendus plus ou moins généreux cette année? Cela a-t-il changé la façon dont nous donnons?

Nous ne le saurons pas complètement avant que 2020 soit derrière nous car environ 30% du total des dons annuels ont lieu en décembre, avec de nombreuses personnes leurs dons déductibles d’impôt les tout derniers jours de l’année. Mais nous avons déjà des données révélatrices sur ce que les gens donnent.

«Pour autant que nous puissions en juger, la ligne de tendance générale est à la hausse», m’a dit Victoria Vrana, directrice adjointe de la Fondation Gates. Elle a cité une étude du Fundraising Effectiveness Project, qui recueille des données en temps réel à partir de plusieurs plateformes de collecte de fonds en ligne. «Ils montrent une augmentation globale tout au long du premier semestre. Et ce qui est vraiment intéressant, c’est l’augmentation des petits cadeaux et de nouveaux donateurs.

Alors que vous vous attendez à ce que les donateurs fortunés donnent plus pendant une crise, vous ne vous attendez pas nécessairement à un comportement similaire de la part de personnes moyennes souffrant d’un ralentissement économique. Pourtant, 56% des ménages américains ont donné à des œuvres caritatives ou se sont portés volontaires en réponse à la pandémie, et le premier semestre 2020 a vu une augmentation de 12,6% du nombre de nouveaux donateurs à des œuvres caritatives par rapport à il y a un an.

Les causes qui se portent particulièrement bien sont celles qui ont un lien évident avec la pandémie, comme le soulagement de la faim et les soins de santé. Selon une enquête Harris Poll menée pour Fast Company, «le soulagement de la faim a connu le plus de dons de bienfaisance – 34%, parmi ceux qui ont donné à des œuvres caritatives pendant la pandémie – suivis des organisations religieuses (31%) et des organisations sanitaires et médicales (29%).»

Cela correspond à ce que Charity Navigator a vu de mars à octobre: ​​les dons à Feeding America ont augmenté de 1 980 pour cent d’année en année, et les dons à Médecins sans frontières ont augmenté de 131 pour cent d’année en année.

C’est évidemment formidable que les donateurs essaient de s’assurer que les gens reçoivent de la nourriture et des soins de santé pendant une pandémie. Mais alors que les organisations à but non lucratif axées sur l’aide à Covid-19 reçoivent un financement substantiel dans tous les États américains – y compris des subventions à réponse rapide de fondations communautaires qui ont levé plus d’un milliard de dollars à cette fin – les organisations à but non lucratif effectuant un travail crucial non lié à la pandémie sont laissées de côté. .

«Vous voyez que certaines régions causent un afflux énorme, et d’autres qui sont en train de s’assécher», m’a dit Vrana. «C’est une énorme préoccupation.»

Le Wall Street Journal a rapporté en août que même si les dons de Covid-19 montaient en flèche, d’autres organismes de bienfaisance subissaient un grand succès; avec l’annulation des galas, des ventes aux enchères et des collectes de fonds, les organisations à but non lucratif avaient vraiment du mal à lever les fonds sur lesquels elles comptaient. Un reflet qui donne à réfléchir est que près d’un million de travailleurs sans but lucratif aux États-Unis ont perdu leur emploi à cause de la pandémie.

Une année record pour les transferts directs d’espèces

Du côté positif, la nature mondiale de la pandémie a incité certains donateurs à penser au-delà de leur propre arrière-cour et à adopter les transferts directs en espèces comme moyen d’offrir une aide aux populations du monde entier.

«Une nouvelle tendance très intéressante et énorme que nous avons constatée est cet intérêt à donner directement aux individus», a déclaré Vrana, notant que le site récemment créé par la Fondation Gates PowerOf.org, qui regroupe les opportunités de dons vérifiées pour aider les gens à traverser la pandémie. , comprend plus de 40 fonds qui dirigent de l’argent vers les personnes dans le besoin. Elle a ajouté que des organisations à but non lucratif de confiance telles que GiveDirectly, une organisation caritative avec plus d’une décennie d’expérience dans la distribution de transferts d’argent, se sont manifestées de manière considérable pendant la pandémie.

GiveDirectly a mis en place deux interventions d’urgence: une aux États-Unis, pour laquelle elle a levé 118 millions de dollars, et une dans les pays africains, pour laquelle elle a levé 76 millions de dollars. L’organisme de bienfaisance a envoyé des secours en espèces à 116 000 familles aux États-Unis et à 342 000 familles au Kenya, au Libéria, au Malawi et au Rwanda.

«Il y a quelque chose d’unique dans la façon dont la trésorerie centrale a été à la réponse des gens à cette crise. C’est différent des crises précédentes », m’a dit Joe Huston, directeur général de GiveDirectly. «Vous voyez une tonne de fonds de secours en espèces tourner, y compris des gens qui donnent eux-mêmes de l’argent sur Twitter. Je n’ai pas vu une période comme celle-ci où autant de personnes issues de tant de types différents de philanthropie ont commencé avec les transferts d’argent comme principal outil de leur boîte à outils. »

Cette année a également vu un soutien accru aux transferts monétaires sous la forme d’un revenu de base universel (UBI). Avec la pandémie générant tant de pertes financières et d’incertitude, et avec les plans de relance fédéraux ne répondant pas aux besoins de millions de personnes, les défenseurs ont fait valoir que les citoyens ont désespérément besoin d’une sorte de revenu garanti. Le gouvernement espagnol a semblé écouter, offrant des paiements allant jusqu’à 1015 euros (1145 dollars) aux familles les plus pauvres du pays, et l’Allemagne a lancé une nouvelle expérience de revenu de base en août.

Des deux côtés de l’Atlantique, le soutien public à UBI est plus élevé que d’habitude. Lorsque les scientifiques cognitifs Daniel Nettle et Rebecca Saxe ont interrogé des personnes aux États-Unis et au Royaume-Uni en avril, mai et septembre, ils ont découvert que la pandémie avait renforcé le soutien à l’UBI dans les deux endroits.

Cependant, ils ont également trouvé des indications préliminaires selon lesquelles les gens croient que les autres agiront de manière plus égoïste que coopérative en cas de pandémie.

Lorsque des catastrophes surviennent, les gens se comportent-ils de manière plus généreuse ou plus égoïste?

Comme l’a documenté le psychologue de Stanford Jamil Zaki, il y a deux histoires de base que les gens aiment raconter sur le comportement des êtres humains en temps de crise.

Selon une histoire, les individus paniquent, bafouent les normes sociales et se comportent de manière égoïste. La crise déclenche un libre-pour-tous amoral alors que chaque personne cède à une mentalité de pénurie et décide de veiller à ses propres intérêts – au diable tout le monde.

L’autre histoire tient juste le contraire: les gens sont merveilleusement généreux à la suite d’une catastrophe! Ils donnent de l’argent, ils font du bénévolat, ils essaient d’aider leurs voisins. Nous voyons plus d’altruisme et de comportement prosocial pendant une crise que nous ne le faisons en temps normal.

Le premier récit se reflète souvent dans la couverture médiatique. Par exemple, après l’ouragan Katrina, le New York Times a décrit la Nouvelle-Orléans comme une «fosse aux serpents de l’anarchie, de la mort, du pillage, du viol, des voyous en maraude». Et en partie à cause des représentations médiatiques, ce comportement anarchique est ce à quoi beaucoup de gens s’attendent en temps de crise. Dans une étude, les gens étaient généralement d’accord avec des déclarations telles que «Lorsqu’il y a une urgence, les membres de la foule agissent de manière égoïste» et «Lorsqu’il y a une urgence, l’ordre social s’effondre.»

Mais quand vous regardez le dossier historique, il offre en fait beaucoup de soutien pour le deuxième récit. «La compassion en cas de catastrophe», écrit Zaki, «est répandue et cohérente; il fait suite à des tremblements de terre, des guerres, des attaques terroristes, des ouragans et des tsunamis, et – maintenant – une pandémie. Par exemple, alors que Covid-19 se propageait, des volontaires du monde entier ont commencé à créer des documents Google d’entraide. Dans ces feuilles de calcul partagées, ils ont noté leurs coordonnées et proposent d’apporter des produits d’épicerie ou des médicaments aux voisins vulnérables. (De même, à la suite de Katrina, la plupart des habitants de la Nouvelle-Orléans étaient pacifiques et serviables les uns aux autres.)

Pourtant, les gens en général ont encore tendance à croire l’histoire plus pessimiste de la nature humaine. Athena Aktipis, psychologue à l’Arizona State University, m’a dit que c’était en partie parce que les gens avaient intériorisé le travail des annales de la psychologie, de l’économie comportementale et de la biologie évolutionniste (pensez Le gène égoïste par Richard Dawkins) pour signifier que nous recherchons généralement le n ° 1 face à l’adversité.

Mais des travaux récents en psychologie, y compris les propres recherches d’Aktipis avec le Human Generosity Project, compliquent cette image. Elle l’a convaincue que les périodes de crise peuvent faire ressortir le meilleur de nous, tant que nous ne craignons pas que d’autres profitent de notre volonté de coopérer.

Début mars, elle et ses collègues ont commencé à poser aux gens du monde entier des questions destinées à mesurer leur sentiment de coopération. Au fur et à mesure que la pandémie se propageait, ils ont constaté que les gens étaient de plus en plus d’accord avec des déclarations telles que «Mon voisinage et moi nous élevons et tombons ensemble» et «Toute l’humanité et moi nous élevons et tombons ensemble». En d’autres termes, l’interdépendance perçue des gens avec les autres s’est généralement accrue. En fait, les cotes d’interdépendance des gens avec toute l’humanité étaient en fait plus élevées qu’avec leurs propres quartiers. Et la volonté des répondants à l’enquête d’aider les citoyens d’autres pays s’est accrue.

La montée en flèche de la générosité liée à la pandémie n’a donc pas été une surprise pour Aktipis. Comme elle me l’a dit: «Lorsque les gens sont le plus dans le besoin, c’est là que se produit l’essentiel des dons.»

