La pandémie recule dans les pires points chauds du monde, mais la tendance à la baisse va-t-elle durer?

Les cas sont une mesure imparfaite, et des registres et des tests inégaux masquent la portée des flambées, en particulier dans certaines régions d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie du Sud. Mais moins de patients se présentent dans les hôpitaux de nombreux pays avec les taux d’infection les plus élevés, ce qui donne aux experts l’assurance que la baisse est réelle.

Il y a un mois, la pandémie était particulièrement sombre. Plus de 750000 cas de coronavirus ont été recensés dans le monde en une seule journée. Les infections ont fait un bond dans l’ensemble des États-Unis. De nouvelles variantes identifiées au Brésil, en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud menaçaient le reste du monde.

Les signes positifs s’accompagnent d’un certain nombre de mises en garde et de risques.

De nombreux pays sont encore en difficulté. Brésil a une résurgence grave face à une nouvelle variante découverte dans le pays. Hospitalisations en Espagne sont plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été, même si les chiffres officiels montrent une baisse des nouveaux cas. Et dans un certain nombre de pays européens – la République tchèque, l’Estonie et la Slovaquie – le taux d’infection s’aggrave.

Des variantes plus contagieuses – ou des lacunes dans la distanciation sociale et d’autres mesures de contrôle – pourraient encore entraîner de nouveaux pics d’infections. Une variante identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne se propage rapidement aux États-Unis, et elle a été impliquée dans des poussées en Irlande, au Portugal et en Jordanie.

Et alors que la plupart des pays ont connu une baisse des cas au cours du mois dernier, la réduction globale totale a été largement imputable à seulement six pays connaissant d’énormes épidémies.