La pandémie précoce connaît la plus forte baisse enregistrée du nombre de nouveaux mariages: données de StatCan

Selon Statistique Canada, les perturbations liées à la COVID-19 sont probablement à l’origine d’une baisse historique du nombre de mariages enregistrés au cours des premiers jours de la pandémie.

L’agence fédérale affirme que les données des statistiques de l’état civil de 2020 révèlent le nombre annuel de mariages le plus bas depuis 1938 et la plus forte baisse annuelle depuis le début des enregistrements en 1921.

Il indique que 98 355 mariages ont été enregistrés au Canada en 2020, soit un tiers de moins qu’en 2019.

StatCan note que la baisse a coïncidé avec des précautions généralisées introduites à la mi-mars qui comprenaient des verrouillages, des restrictions de collecte, des interdictions de voyager et la fermeture de commerces de détail non essentiels.

La baisse a également été plus sévère en Ontario et vers l’est, où les premières précautions contre le COVID-19 étaient généralement plus strictes que dans l’ouest. La baisse variait de 18 % en Saskatchewan à 49 % au Québec.

StatCan dit qu’il s’attend à ce que davantage de mariages aient lieu en 2021, car de nombreuses restrictions ont été assouplies.

Les données préliminaires de plusieurs régions montrent une légère augmentation des mariages en 2021, mais ces chiffres étaient toujours inférieurs à ceux de la période pré-pandémique, a-t-il déclaré dans un rapport publié lundi.

Selon Statistique Canada, 2020 a également vu une baisse record de 25 % du nombre de divorces, probablement en raison du ralentissement des procédures judiciaires lié à la pandémie.

La Presse Canadienne

