La pandémie peut persister, mais les amateurs de fitness font un effort supplémentaire pour rester en bonne santé

Lorsque le monde a été confronté à la pandémie sans précédent de Covid-19 au début de l’année dernière, nous ne savions pas à quoi nous attendre. Alors que les gouvernements se précipitaient la tête la première dans la fermeture de pays et d’États, certains cuisinaient, d’autres nettoyaient, d’autres faisaient du pain ou du café, tandis que beaucoup s’adaptaient au travail à domicile. Mais avec le bon et le mauvais et toutes les choses susmentionnées, nous avons également rencontré une situation difficile pour tout le monde – notre santé a été gravement compromise. Avec les gymnases, les activités de plein air et littéralement toute forme de sports interactifs fermés pour freiner la propagation du coronavirus mortel, les gens n’avaient d’autre choix que de rester enfermés, à l’exception des étirements occasionnels des bras et des jambes ou des promenades minimales possibles dans cas on avait une terrasse. Pour les malchanceux qui n’avaient pas accès à de tels espaces ouverts, ils devaient rester enfermés à l’intérieur des appartements.

LE FACTEUR DE STRESS

Cela a affecté notre santé mentale de manières plus que nous pourrions imaginer. Mme Rita Roy, une psychologue clinicienne basée à Hyderabad et associée à l’hôpital Chetana, explique comment. « L’esprit et le corps fonctionnent en tandem, nous l’appelons le dualisme esprit-corps. Si notre esprit est stressé, cela va certainement avoir un impact sur le corps et à long terme, être fatal aussi. Dans de nombreux cas, nous avons vu des maladies psychosomatiques telles que l’arthrite, des problèmes cardiaques surviennent chez des patients en raison de la manipulation du stress et la pandémie s’est également accompagnée d’autres problèmes. »

Les propos de Mme Roy sont accentués par le fait que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a expliqué dans ses conclusions comment la pandémie de Covid-19 a perturbé et en de nombreux endroits freiné les services de santé mentale essentiels dans plus de 90 pour cent des pays du monde, tandis que le la demande de santé mentale augmente.

LA RÉVOLUTION DU FITNESS

Alors que 2020 cédait la place à 2021, une deuxième vague mortelle a suivi et elle a causé des milliers de morts chaque jour, mais au milieu de l’inévitable, une lueur d’espoir qui a également été vue était la façon dont les gens, la plupart d’entre eux, ont décidé de prendre la situation dans leur élan. Avec des restrictions fréquentes imposées aux centres de santé physique, la conscience de la condition physique a vu un niveau d’engagement révolutionnaire de la part de beaucoup. Et une grande partie était durable et facilement accessible. L’une des formes d’entraînement les plus populaires qui a été adoptée par beaucoup était la Zumba, impliquant des éléments de danse et d’exercice aérobique avec de la musique, principalement latine, bien qu’il soit maintenant connu de combiner tout type de musique entraînante pour accompagner les régimes de remise en forme.

Les instructeurs du Zumba Instructor Network (ZIN) sont devenus un énorme succès parmi les amateurs de fitness et pendant la pandémie, cela a aidé à ce que pour l’entraînement, beaucoup de leurs vidéos soient même disponibles en ligne bien que la formation avec un entraîneur ZIN soit idéalement encouragée.

ENTRAÎNEMENT EN LIGNE PROSPÈRE

Sonali Dutta, qui donne des cours en ligne et hors ligne à Calcutta, déclare : « La forme physique ne se limite pas à obtenir un corps plus en forme pour porter cette robe désirable ou se mettre en forme avant votre grand jour – Covid-19 a poussé les gens davantage vers la santé de manière holistique. En plus du bien-être physique, après cette pandémie qui change le monde, les gens se concentrent davantage sur leur bonheur émotionnel et mental. En raison du verrouillage, les gens ont fini par rester à l’intérieur des maisons, ce qui a entraîné un mode de vie sédentaire. »

Sonali dit qu’elle a vu une attitude positive chez la plupart des gens alors que la pandémie s’attardait. « Les gens se concentrent désormais davantage sur le renforcement de leur santé globale et nous pouvons constater ici une forte augmentation des tendances en matière d’entraînement virtuel. Cette pandémie a également accru l’importance de la santé cardiovasculaire, où la Zumba joue un rôle important dans l’amélioration non seulement du bien-être physique mais aussi mental des personnes, car tout le monde vise davantage à mélanger ces deux aspects de son état de santé général. »

Les mots de Sonali sont soutenus par Reshmi Dhole, qui a connu un changement radical dans sa santé, à la fois physique et mentale au cours de la dernière année et plus alors qu’elle adoptait la Zumba comme forme d’exercice. « Étant obèse et patiente de la maladie des ovaires polykystiques (SOPK), perdre du poids était un défi pour moi depuis longtemps et lorsque Covid-19 a frappé, le verrouillage et le scénario de travail à domicile ont fini par affecter ma santé encore plus que jamais. . »

« Parallèlement à une carrière exigeante, la détérioration de ma santé physique était presque sur le point de me briser émotionnellement et autrement. Dans un moment qui m’a littéralement sauvé la vie, je suis tombé par hasard sur une séance d’entraînement de Zumba particulièrement amusante et après un an d’entraînement trois fois par semaine maintenant, cela m’a sans aucun doute aidé plus que tout. Cela a définitivement rendu ma vie meilleure qu’avant ».

UN EFFORT CONSCIENT COLLECTIF

Sonali pense que les efforts conscients pour rester en forme sont là pour rester. « Une déduction que la plupart des gens ont tirée des deux dernières années est que mener un mode de vie sain est le seul moyen pour nous d’avoir une chance de lutter contre de tels virus potentiellement mortels, bien sûr avec un traitement médical selon les besoins et à tout autre âge. -aspects liés de côté. Donc, d’après ce que je crois, l’idée d’un corps et d’un esprit plus en forme et en meilleure santé ne disparaîtra pas si facilement lorsque la pandémie finira par disparaître. »

Reshmi fait écho aux sentiments de Sonali. « Presque tout le monde a commencé à donner la priorité à une alimentation saine et à un mode de vie durable et la raison est évidente, ils veulent une immunité contre ce virus mortel. Les gens prennent maintenant volontiers la responsabilité de rester en bonne santé, au vrai sens du terme. »

PÉDALIER POUR LA MISE EN FORME

Pour Rituparna Saha, le choix s’est porté sur le vélo. La professionnelle de l’informatique basée à Kolkata n’avait jamais fait de vélo auparavant et elle a décidé de changer cela au milieu de la pandémie. «Pendant le verrouillage, alors que les restrictions ont commencé à s’assouplir un peu, j’ai pris cela comme un défi. Je n’avais nulle part où aller et je travaillais juste à domicile et, en tant que tel, en partie par ennui et aussi dans le but de rester en forme, j’ai accepté. »

Rituparna croit également fermement que le tourbillon de la remise en forme ne va pas s’éteindre de sitôt. « Le fait qu’il y ait un virus qui circule et qu’il puisse se transformer en des formes mortelles ou plus contagieuses est probablement l’une des plus grandes craintes qui poussent les gens à viser une meilleure santé globale de sorte que même si nous contractons le virus, il est pas en mesure de nous affecter mal. »

Rituparna a également raconté une histoire réconfortante lorsqu’elle a acquis un jeune ami qui fait également du vélo avec elle. « Il y a quelques mois, j’avais déjà appris l’équitation à l’époque lorsque cette femme, qui ramasse les ordures de notre quartier, m’a approché pour me demander d’apprendre aussi à faire de l’équitation à sa fille de 11 ans. Pinky roule aussi avec moi de nos jours. »

Le maintien de la santé physique est primordial, mais Mme Roy souligne également le besoin de déstresser afin que le corps et l’esprit soient en semblant de pouvoir le faire. « La respiration profonde, les exercices de relaxation aident à rythmer notre respiration. Il faut aussi leur dire de ne pas « catastrophiser » une situation et d’assumer le pire des cas. Aussi, obtenez votre dose quotidienne de sommeil réparateur », conclut le Dr Roy.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.