Une bande dessinée sur comment – entre la garde d’enfants et l’école à la maison – heure après heure, le temps des femmes vaut moins. Cela pourrait prendre des années pour récupérer le terrain perdu.



























































Aubrey Hirsch est écrivain et illustrateur à Berkeley, en Californie. Son travail a été publié dans le Nib, le New York Times, le Rumpus et ailleurs. Elle a créé des bandes dessinées sur amitiés adultes et le écart de bonheur des femmes pour The Highlight.