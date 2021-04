Faire un câlin ou ne pas faire un câlin?

Au cours de la dernière année, les Centers for Disease Control nous ont conseillé d’éviter tout contact physique avec toute personne ne faisant pas partie de notre foyer immédiat afin d’atténuer la propagation du COVID-19. Pour ceux qui vivent seuls, cela signifiait l’absence totale de contact physique. Ne serrez pas la main, n’embrassez personne et n’embrassez personne.

Le manque de contact physique a été éprouvant, mais beaucoup se sont habitués à des façons plus nouvelles et plus créatives de se saluer, qu’il s’agisse d’une vague amicale à six pieds de distance ou d’un coup de coude. Et bien que nous n’ayons toujours pas de date de fin de pandémie, alors que de plus en plus d’Américains se font vacciner et sont capables de se conformer aux nouvelles directives du CDC, nous pourrons peut-être revenir bientôt aux étreintes, aux serrer la main et aux baisers sur la joue. Mais devrions-nous?

La pandémie a allégé la pression exercée sur les interactions forcées et nous a laissé le temps de réévaluer les limites du toucher physique, selon les experts.

«Cela a été utile dans le sens où les gens ont un peu plus d’autonomie personnelle, vous n’avez pas à suivre ce contrat social qui a été mis en place sur la façon dont vous êtes censé accueillir les gens», déclare Ashely Peterson, psychothérapeute agréée. .

Shafia Zaloom, éducatrice en santé à l’école urbaine de San Francisco, dit que ce contrat social a amené certaines personnes à minimiser leur inconfort dans le passé « et à accepter simplement que les salutations physiques comme les poignées de main et les câlins parce qu’elles sont la norme perçue.

«Beaucoup reçoivent le message que… ce n’est qu’une poignée de main et il serait impoli d’offrir quoi que ce soit autrement», dit Zaloom, ajoutant que cette idée est enracinée en nous depuis l’enfance.

On dit souvent aux enfants de faire des câlins aux gens

C’est une histoire courante: un parent adulte vient et un parent dit à un enfant de saluer cette personne avec un câlin ou un baiser. Mais à mesure que le contact physique a disparu pendant la pandémie, la pression exercée sur les enfants pour qu’ils accueillent physiquement les gens a diminué, et les experts disent que c’est une pratique que nous devrions suivre après la pandémie.

« Nous voulons que nos enfants fassent confiance à leur intuition, en particulier en ce qui concerne l’autonomie corporelle. Nous voulons également que les enfants aient le sens de leur libre arbitre en ce qui concerne leur intuition et leur corps, qui est une partie importante de leur sexualité émergente », Zaloom dit.

Peterson convient que les enfants devraient avoir une autonomie personnelle, mais elle note que les antécédents culturels de chaque ménage joueront un rôle dans la question de savoir si le manque d’emphase sur les salutations physiques tient.

Les salutations physiques peuvent varier considérablement d’une culture à l’autre. Au Soudan, il est courant de faire un câlin, deux baisers sur la joue et de terminer la salutation par une poignée de main (oui, tout à la fois) alors qu’à Miami, il n’est pas rare de voir des gens s’embrasser à l’air bonjour.

Peterson dit que le moment est idéal pour les parents d’avoir cette discussion avec leurs enfants et de les aider à prendre des décisions sur la façon dont ils aimeraient accueillir les gens. L’idée n’est pas d’annuler les câlins pour les proches mais plutôt de réduire la pression exercée sur les enfants; si l’enfant veut faire un câlin, il devrait le faire. Mais cela devrait être à eux.

« Tout le monde ne voit pas les enfants comme étant capables de prendre leurs propres décisions même si… ils devraient certainement être capables de dire qui ils veulent toucher, étreindre et toutes ces autres choses avec leur corps. »

Suite:Pourquoi nous avons peur que la pandémie prenne fin

Tout le monde a des limites physiques

Les adultes sont également encouragés à être ouverts et à communiquer sur leurs limites physiques.

Les câlins, les baisers et les poignées de main peuvent ne pas disparaître immédiatement et ils ne sont pas obligés de le faire, mais nous pouvons être plus conscients de la façon dont les gens veulent être traités et respecter cela, dit Zaloom.

« Au lieu de réfléchir à la question de savoir si nous devrions supprimer cela ou ajouter cela, je pense que notre énergie est mieux dépensée pour changer la culture pour être plus acceptant ce qui semble acceptable pour les deux personnes qui sont engagées dans la salutation », dit Zaloom.

Bien que certaines personnes aspirent à un contact physique, la pandémie nous a montré que les poignées de main ne sont peut-être pas le meilleur remède.

«Je ne pense pas que nous devrions plus jamais nous serrer la main», Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et conseiller médical en chef du président Joe Biden, a déclaré en mai 2020. «Nous devons briser cette coutume. Parce qu’en fait, c’est vraiment l’un des principaux moyens de transmettre une maladie respiratoire.

Au lieu de poignées de main, Zaloom suggère « une salutation verbale enthousiaste ou significative, un arc, un signe de tête et un sourire, ou laissez tomber un battement sur votre salutation et faites une mini danse. »

Peterson dit que le contact physique est important, en particulier pour les personnes qui comptent sur une validation ou une affection non verbale. Des choses comme serrer la main de quelqu’un en le regardant dans les yeux montrent que vous écoutez et une étreinte de quelqu’un qui vous tient à cœur peut être rassurante si le toucher physique est votre langage d’amour.

«C’est la communication non verbale qui me manque aussi, je pense, parce que maintenant, vous n’êtes pas affirmé si les gens ne le disent pas. Et si vous n’êtes pas une personne capable de communiquer efficacement ce que vous ressentez, alors vous pouvez compter sur ces démonstrations d’affection non verbales », dit Peterson.

Aussi important que soit le contact physique, elle espère que la pandémie a permis aux gens de faire une pause et de réfléchir à ce que les autres peuvent ressentir à propos du toucher.

«Il serait utile que (après la pandémie) nous soyons capables de reconnaître que nous n’avons pas tous à suivre exactement le même chemin pour interagir avec les gens», dit Peterson. « Donc si c’est quelque chose que vous attendez avec impatience ou quelque chose que vous voulez faire, alors oui, vous devriez pouvoir le faire. »