La pandémie n’est pas terminée, dit Fauci, mais ça va mieux

5 octobre 2022 – Anthony Fauci, MD, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et conseiller médical en chef du président Joe Biden, a déclaré cette semaine qu’il n’était pas prêt à dire que nous approchons de la fin de COVID -19. Mais en tant que pays, nous semblons être sur la bonne voie, a déclaré Fauci lors d’un conversation virtuelle pour le Annenberg’s Center for Health Journalism de l’Université de Californie du Sud.

Cela vient juste 2 semaines après Biden a dit que “la pandémie est terminée” sur CBS 60 minutes. Le mois dernier, l’Organisation mondiale de la santé dit aussi la fin du COVID est en vue.

“Il est évident que [the president’s statement] pourrait être problématique parce que les gens l’interpréteraient comme “c’est complètement fini et nous sommes finis pour de bon”, ce qui n’est pas le cas, cela ne fait aucun doute », a déclaré Fauci.

Au lieu de cela, il a interprété le commentaire comme une référence à l’amélioration du nombre de cas et des taux de mortalité dans le pays au cours des derniers mois – que le pire est probablement derrière nous.