BERLIN (AP) – La chancelière allemande Angela Merkel a reconnu que la pandémie de coronavirus avait mis en évidence des lacunes importantes dans son pays, déclarant mardi au Forum économique mondial qu’elle avait souligné la nécessité d’une coopération internationale sur des questions telles que les vaccins.

L’Allemagne a connu une première phase relativement réussie de la pandémie, mais a vu des infections se multiplier pendant les mois d’hiver et a récemment dépassé le seuil de 50 000 décès, le cinquième bilan le plus élevé d’Europe. Un long deuxième verrouillage a lentement réduit le nombre de nouveaux cas ces dernières semaines.

En Allemagne, «la rapidité de notre action laisse beaucoup à désirer», a déclaré Mme Merkel dans un discours prononcé au forum, se tenant virtuellement plutôt que dans son lieu habituel de Davos, en Suisse. «Les processus sont souvent devenus très bureaucratiques et prennent beaucoup de temps, nous devons donc y travailler.»

La solidité des finances publiques de l’Allemagne lui a permis d’apporter un soutien considérable à l’économie pendant la pandémie et des années d’investissement dans la recherche ont porté leurs fruits, a déclaré Mme Merkel.

Mais «là où nous n’avions pas l’air bien, et cela se voit encore aujourd’hui, c’est le manque de numérisation dans notre société – cela commence par l’interconnexion des bureaux de santé, cela se voit dans la numérisation de l’administration et dans la numérisation de notre éducation système, quand on parle d’enseignement à distance et d’études à distance. »

Cette question sera abordée par les efforts de relance de l’Allemagne, a déclaré Mme Merkel. Elle a ajouté que «nous avons un très bon système de santé individuel, mais quand il s’agit de santé communautaire, de communauté et de prévention, nous n’avons pas encore une résilience suffisante.

Au-delà de l’Allemagne, Merkel a déclaré qu’elle se sentait désormais encore plus justifiée dans ses appels de longue date à une approche coopérative des affaires mondiales.

«Pour moi, il est encore plus clair qu’avant … que nous devons choisir une approche multilatérale, qu’une approche de l’isolement ne nous aidera pas à résoudre les problèmes», a-t-elle déclaré. Cette position l’a souvent mise en désaccord avec les États-Unis sous l’ancien président Donald Trump.

Merkel a souligné l’importance d’une «approche multilatérale de la vaccination», incarnée dans l’installation COVAX, un effort pour obtenir des vaccins abordables dans les pays pauvres et à revenu intermédiaire. «Il s’agit d’une répartition équitable, et pas seulement d’une question d’argent», a-t-elle déclaré.

«Le multilatéralisme signifie non seulement que nous travaillons ensemble de toute façon, mais que nous travaillons ensemble de manière transparente», a-t-elle déclaré.

Il n’y avait pas assez de transparence lorsque la pandémie a commencé concernant son épidémie en Chine, entre autres, et des leçons doivent être tirées, a-t-elle ajouté, se félicitant de l’arrivée d’une délégation de l’Organisation mondiale de la santé en Chine.

La décision de l’administration Biden de s’engager de nouveau auprès de l’OMS après que Trump ait décidé de quitter l’agence de santé des Nations Unies était « un signal bon et important », a déclaré Merkel.

Elle a également appelé à surmonter le «statu quo» de ces dernières années à l’Organisation mondiale du commerce, qualifiant l’agence basée à Genève de «composante essentielle du commerce fondé sur des règles dans le monde».