« Cela a été possible après qu’il a été confirmé que les environnements étaient complètement clairs » du COVID-19, le lieutenant Luis Martínez García, l’officier d’information publique du navire, a envoyé un e-mail du navire. Le navire partira du Mexique à travers l’océan Pacifique vendredi.

L’expédition de Magellan pour le commerce et l’impérialisme espagnols a ouvert une route vers l’ouest de l’Europe aux îles aux épices, l’archipel des Moluques dans l’actuelle Indonésie. L’histoire épique invite à apprécier les perspectives contradictoires et qui se chevauchent sur l’histoire et les récompenses et dangers d’un monde connecté.

C’était « la première action prise par les humains à une échelle planétaire littérale », a déclaré Joyce Chaplin, professeur d’histoire américaine à l’université de Harvard et auteur de « Round About the Earth: Circumnavigation from Magellan to Orbit ».

« Ce n’est qu’au 19ème siècle que ce fut un voyage plus sûr, puis c’est devenu un passe-temps populaire, comme dans » Le tour du monde en jours serrés « de Jules Verne », a déclaré Chaplin. « Maintenant, comme ces premiers contournements, nous craignons que ce ne soit une chose mortelle de conquérir la planète entière, étant donné que notre impact collectif sur le monde détruit des espèces et des écosystèmes. »

Magellan a traversé le détroit entre les océans Atlantique et Pacifique qui tire son nom du Chili moderne, où le président Sebastián Piñera a récemment déclaré que le voyage consistait à « abattre des murs et construire des ponts où les idées, les gens, les connaissances et de nos jours, la culture coule librement ».

Magellan, un navigateur audacieux avec une expérience militaire portugaise en Afrique et en Asie, a ensuite été rejeté par le rival espagnol, le Portugal, et se méfie des marins espagnols de sa flotte. Alors que l’expédition de Magellan exploitait la population indigène, Christophe Colomb est aujourd’hui un personnage beaucoup plus diviseur en raison de son rôle dans la colonisation violente de l’Amérique.

L’interprète de Magellan, un malais de souche asservi nommé Enrique par les Espagnols, est commémoré dans certaines parties de l’Asie du Sud-Est. L’écrivain malais Harun Aminurrashid a écrit « Panglima Awang », un roman de 1958 sur lui qui a contribué à l’identité régionale lorsque la Malaisie a rompu avec la domination britannique.

L’interprète doit « sortir de l’ombre de Magellan », a déclaré Ahmad Murad Merican, professeur à l’Institut international de la pensée et de la civilisation islamiques à l’Université islamique internationale de Malaisie.

L’interprète, décrit comme subordonné dans les comptes européens, a depuis été considéré comme un « diplomate et un linguiste » qui a suscité un intérêt pour « les compétences de navigation malaisiennes, la construction de bateaux et les vastes voyages malaisiens à travers les océans », a déclaré Merican.

Certains pensent que l’interprète a peut-être été la première personne à faire le tour du monde à différentes étapes. Cela aurait été possible s’il continuait à se déplacer vers l’ouest en direction de sa patrie malaisienne après la mort de Magellan le 27 avril 1521, combattant des guerriers dans ce qui est aujourd’hui les Philippines. Certaines histoires de l’époque disent que l’interprète a trahi l’expédition de Magellan après sa mort, bien que cette histoire ait été remise en question.

En 2018, le président Rodrigo Duterte des Philippines a désigné le 27 avril comme fête nationale en l’honneur de Lapu-Lapu, le chef dont les hommes ont assassiné Magellan. Lapu-Lapu est admiré pour sa résistance à l’intervention étrangère et est l’homonyme d’un poisson couramment consommé.

On attribue à Magellan l’introduction du christianisme aux Philippines, aujourd’hui la plus grande nation catholique romaine d’Asie. Pourtant, il est satirisé dans la chanson ‘Magellan’ du regretté comédien Yoyoy Villame, dont les paroles représentent ses derniers mots: » Mère, mère, je suis malade / appelle le médecin très bientôt / docteur, docteur, vais-je mourir? «

«Nous n’avons pas l’intention de réécrire notre histoire, loin de là», a déclaré Celia Anna M. Feria, ambassadrice des Philippines au Portugal, lors d’une conférence à Lisbonne sur Magellan et les Philippines il y a un an. Mais, a-t-elle dit, «nous démontons les éléments de notre histoire» et les étudions.

Feria a décrit « la générosité et l’humanité » à l’époque de Magellan dans ce qui est aujourd’hui les Philippines, et a déclaré qu’il avait été reçu sur des bambous tressés et des palmiers par des dignitaires (sauf Lapu-Lapu).

L’histoire est une question de perspective, a déclaré Ambeth Ocampo, un professeur philippin qui a assisté à la réunion de Lisbonne. Dans une chronique du Philippine Daily Inquirer, il a déclaré que peu de détails sur Lapu-Lapu avaient été enregistrés et que «l’histoire se replie sur des images désirables ou ambitieuses du héros» sur des monuments, des films, des bandes dessinées et même une publicité pour des couches jetables. .

Jesús Baigorri Jalón, un universitaire de l’Université de Salamanque en Espagne qui était interprète pour les Nations Unies, a déclaré que la coexistence de musulmans, de juifs et de chrétiens dans ce qui deviendra plus tard l’Espagne montrait que le brassage culturel était courant bien avant l’expédition de Magellan.

« L’idée de classer les sociétés » multiculturelles « comme une nouveauté de notre temps reflète l’ignorance ou l’inconscience de notre histoire, celle des puissances coloniales et celle de ceux qui ont été colonisés », a déclaré Baigorri Jalón.

En montrant que n’importe où dans le monde était accessible par l’eau, Magellan et son équipage ont démontré par inadvertance les connexions qui façonnent l’humanité aujourd’hui, a déclaré Laurence Bergreen, auteur de «Over the Edge of the World: Magellan’s Terrifying Circumnavigation of the Globe . «

« Il y a eu un événement spécial du 11 septembre auquel le monde entier a répondu, et vous avez l’impression que le monde entier était connecté et vulnérable d’une certaine manière », a déclaré Bergreen, qui travaillait sur le livre à l’époque des attaques. 11 septembre 2001 par Al-Qaïda aux États-Unis.

« Eh bien, maintenant, c’est presque 20 ans plus tard, et il y a une pandémie, mais c’est à peu près la même chose qu’il y a des événements dans le monde qui affectent tout le monde », a-t-il déclaré. « Et il y a donc un sentiment d’une sorte de destin partagé entre des gens qui autrement ne seraient pas au courant des autres, ou ne se soucieraient vraiment pas d’eux. »

Le navire de la marine espagnole effectuant le voyage commémoratif est une « petite ville » avec une puissance moteur, un système de satellite, un traitement des déchets et des eaux usées, une équipe médicale, du pain frais et des films tous les matins et d’autres activités de loisirs, a déclaré le commandant adjoint Fernando García dans un article de blog du 13 décembre.

Faisant référence aux perturbations pandémiques, García a déclaré que si d’autres pays ont annulé ou reporté des voyages similaires, l’Espagne continue d’aller de l’avant, faisant écho à la grande réussite accomplie il y a 500 ans. «

Actuellement amarré au port de Manzanillo au Mexique, le quatre-mâts rentrera en Espagne en juillet, mettant fin à une circumnavigation de 11 mois.

