La pandémie met plus de stress parental sur les mères: étude

Au cours de la première année de la pandémie de COVID-19, les mères travaillant à domicile ont passé en moyenne deux heures de plus chaque jour que les pères à surveiller leurs enfants pendant qu’ils travaillaient, selon une nouvelle étude américaine.

L’étude évaluée par des pairs par des chercheurs de l’Université Cornell, de l’Université de Yale et de la Copenhagen Business School a examiné comment la parentalité et les modalités de travail ont façonné l’utilisation du temps des parents de mai à décembre 2020.

Il a utilisé les données nationales de l’enquête américaine sur l’utilisation du temps de 2017 à 2020, qui a enregistré la nature et le contexte des activités quotidiennes d’un échantillon représentatif d’Américains, pour comparer les modèles d’utilisation du temps avant et pendant la pandémie pour les parents travaillant à domicile et travaillant sur place. .

Il a également pris en compte les données du Bureau américain des statistiques du travail montrant que, au cours de la première année de la pandémie, jusqu’à la moitié des femmes américaines employées et 42% de tous les adultes employés travaillaient à domicile.

“Ce que notre article montre, c’est que tout le monde faisait plus de travail à distance, ce qui permettait aux parents d’effectuer plusieurs tâches à la fois”, a déclaré le co-auteur Kelly Musick à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. Musick est professeur de politique publique et de sociologie à Cornell et doyen associé principal de la recherche à la Cornell Jeb E. Brooks School of Public Policy.

“Le différentiel entre les mères et les pères dans les soins de supervision suggère qu’en fin de compte, les mères ont assumé une plus grande part de responsabilité”, a-t-elle ajouté.

Musick et ses co-auteurs ont examiné quatre mesures de la garde d’enfants :

la garde d’enfants directe, dans laquelle une tâche comme nourrir, baigner ou habiller un enfant est l’activité principale du parent;

les parents et les enfants étant dans la même pièce pendant que les parents effectuaient plusieurs tâches à la fois ;

les parents et les enfants étant dans la même pièce pendant que les parents travaillaient ; et

parents surveillant les enfants pendant qu’ils travaillaient, qu’ils soient ou non dans la même pièce ensemble.

Ils ont constaté que si le temps que les parents travaillant à domicile passaient à la garde directe des enfants restait à peu près le même, les mères travaillant à domicile passaient 88 minutes supplémentaires par jour dans la même pièce que leurs enfants par rapport à avant la pandémie, et les pères étaient passer 72 minutes supplémentaires. Sur ces 88 et 72 minutes, un peu moins d’une heure a été passée pendant que les parents travaillaient.

L’étude a également révélé que les mères ont augmenté de manière disproportionnée leur temps de jeu avec les enfants pendant la pandémie, tandis que les pères ont effectué davantage de tâches ménagères.

L’équipe n’a trouvé aucun changement dans le temps que les parents travaillant sur place – et non à domicile – passaient à la garde d’enfants tout en travaillant, bien que cette observation soulève la question de savoir qui s’occupait des enfants de ces familles pendant la fermeture des écoles.

Lorsqu’il s’agit d’être l’adulte responsable des enfants dans la maison, qu’ils soient ou non dans la même pièce, c’est là que Musick a déclaré que le temps avec les enfants “avait énormément augmenté” pendant la pandémie pour les parents travaillant à domicile.

“Cela a vraiment augmenté chez les mères et les pères, mais beaucoup plus chez les mères et uniquement chez les parents qui travaillaient à distance”, a-t-elle déclaré.

La recherche a révélé que les mères travaillant à distance passaient quatre heures et demie par jour à superviser indirectement les enfants, tandis que les pères passaient deux heures et demie à s’occuper des enfants. En conséquence, a déclaré Musick, les mères étaient plus susceptibles de modifier leurs horaires de travail et d’utiliser la flexibilité offerte par le travail à domicile pour s’adapter à la garde des enfants. Ils ont également passé plus de temps à effectuer plusieurs tâches à la fois, ce qui, selon Musick, a montré que des études antérieures peuvent augmenter les niveaux de stress et avoir un impact négatif sur le bien-être mental et émotionnel.

“Cela indique que ces environnements de travail étaient probablement assez stressants car, pour les femmes pendant la moitié de leur journée de travail, elles supervisaient également des enfants”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les femmes qui travaillaient en donnant la priorité aux besoins de leur famille pendant la pandémie étaient plus susceptibles de subir une perte ou une baisse des salaires. et une moindre mobilité professionnelle vers le haut.

En fait, un rapport de 2021 d’Oxfam International a révélé qu’au cours de la première année de la pandémie, les femmes dans le monde ont perdu 64 millions d’emplois et au moins 800 milliards de dollars de revenus à cause du COVID-19. L’effet disproportionné de la perte d’emploi et de l’épuisement professionnel sur les femmes était si prononcé en 2020 qu’il est devenu connu sous le nom de “shecession”, un terme attribué à l’économiste Armine Yalnizyan et C. Nicole Mason, présidente de l’Institute for Women’s Policy Research.

Le travail à distance devenant un arrangement plus permanent, ou du moins courant, pour la main-d’œuvre, Musick espère que les conclusions de son équipe aideront à façonner des politiques d’emploi équitables qui tiennent compte des pressions domestiques auxquelles les femmes continuent de faire face.

“En réfléchissant à la manière d’institutionnaliser le travail à distance, à la manière d’offrir cette plus grande flexibilité aux travailleurs qui ont des demandes concurrentes, il est essentiel que nous y réfléchissions dans le contexte du monde dans lequel nous vivons”, a-t-elle déclaré, “un contexte où les attentes sont généralement plus fort pour les femmes de régler ces problèmes à la maison.”