La pandémie laisse de nombreux patients roumains sans soins intensifs

BUCAREST, Roumanie (AP) – Andrei, un Roumain de 32 ans séropositif depuis qu’il est bébé, a commencé à manquer ses examens médicaux réguliers lorsque la pandémie de coronavirus a frappé il y a un an.

«C’est la première chose qui m’a conduit à un état général de frustration et de peur», a déclaré Andrei. «Après cela, je me suis habitué à l’idée de prendre le traitement antirétroviral à l’aveugle sans savoir si les paramètres sont corrects ou si la thérapie fonctionne.»

Il y a un an cette semaine, la Roumanie a signalé son premier cas de COVID-19, ce qui a incité le système médical en difficulté du pays à se concentrer sur le traitement des patients atteints de COVID-19. En conséquence, de nombreux patients atteints d’autres affections – y compris le cancer – se sont vu refuser des soins intensifs ou ont cessé de se rendre à leurs rendez-vous réguliers, craignant d’être infectés.

« Beaucoup de mes proches collaborateurs ont perdu leur bataille contre leurs maladies en raison de la perte d’accès aux traitements, aux hôpitaux et aux spécialistes », a déclaré Andrei, qui ne voulait pas que son nom complet soit utilisé en raison de la stigmatisation entourant son état, a déclaré à l’Associated Press.

Le gouvernement roumain reconnaît le problème et a annoncé son intention de réorganiser les hôpitaux du pays afin que davantage de patients non-COVID-19 puissent avoir accès aux soins de santé.

Les tentatives de réforme du système de santé interviennent alors qu’une troisième vague de virus se profile et que le déploiement du vaccin se déroule lentement dans les 27 membres de l’Union européenne, à laquelle appartient la Roumanie.

«Les patients qui n’avaient pas le COVID-19 n’ont pas demandé de soins médicaux parce qu’ils avaient peur d’être infectés», a déclaré le Dr Andreea Moldovan, secrétaire d’État au ministère de la Santé, à l’AP.

Auparavant, a-t-elle déclaré, il y avait «beaucoup de pression pour avoir autant de lits disponibles que possible pour les patients atteints du COVID-19».

Avec une population de plus de 19 millions d’habitants, la Roumanie a signalé 792 000 infections au COVID-19 et plus de 20 000 décès.

Le ministère roumain de la Santé a déclaré que son programme de réorganisation des hôpitaux visera à créer des zones rouges et vertes séparées dans les hôpitaux afin que les patients non-COVID-19 et ceux infectés par la maladie puissent être séparés tout en recevant les soins médicaux dont ils ont besoin.

Dans une interview à l’hôpital Colentina de Bucarest, le directeur intérimaire de l’hôpital Victor Cauni a déclaré que les services de santé à long terme doivent s’adapter à la vie avec le COVID-19 et ne pas «discriminer» les autres patients.

« Que cela nous plaise ou non, nous avons plus de patients atteints de nombreuses autres maladies que les patients atteints de COVID », a-t-il déclaré. « Nous devons leur ouvrir au moins partiellement. Nous discriminons les patients souffrant de maladies graves. »

Soulignant le problème, Cauni a noté que le service urologique de l’hôpital effectuait de 400 à 500 interventions médicales par mois, mais en a à peine eu 50 au cours de la dernière année.

«Pour l’année dernière, les patients n’avaient pas accès à cet hôpital, et ils étaient censés être transférés dans différents hôpitaux – mais peu ont réussi à trouver les solutions nécessaires», a déclaré Cauni.

« Vous ne pouvez pas simplement fonctionner comme un hôpital COVID-19 », a-t-il dit. « Nous avons de nombreux services importants ici. »

Les changements organisationnels dans les hôpitaux roumains surviennent au milieu des inquiétudes croissantes concernant les nouvelles variantes de virus, y compris la variante trouvée pour la première fois au Royaume-Uni, qui, selon les scientifiques, est à la fois plus transmissible et plus mortelle.

La Roumanie est confrontée à ces défis en tant que nation de l’UE avec les dépenses de santé les plus faibles par rapport au PIB – 5,2%, contre près de 10% en moyenne dans le bloc.

La Roumanie a déjà le taux le plus élevé de décès évitables de moins de 75 ans dans l’UE, selon les statistiques de l’UE.

Le ministre de la Santé, Vlad Voiculescu, a exprimé ses inquiétudes dans un discours vidéo la semaine dernière aux directeurs d’hôpitaux et aux responsables de la santé publique, expliquant les efforts de réorganisation de l’hôpital.

«La pandémie n’a pas éliminé tous les autres problèmes de santé chroniques ou aigus», a déclaré Voiculescu. «Nous devons nous assurer que tous les autres patients ont accès aux services médicaux dont ils ont besoin.»

Andrei, qui a été infecté par le VIH alors qu’il était bébé alors qu’il était soigné à l’hôpital, dit qu’il se considère comme «l’un des plus chanceux».

Il a réussi à payer en privé quelques analyses médicales au cours de la dernière année. Mais il s’inquiète pour ses perspectives à plus long terme s’il ne revient pas à un suivi attentif de sa maladie.

«La situation est critique», a-t-il déclaré. «Si je continue à suivre mon traitement à l’aveugle sans visites mensuelles et analyses appropriées pour vérifier si le traitement fonctionne… il n’y a qu’un seul résultat – la perte de la vie.»

