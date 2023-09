La pandémie inonde 12 grandes banques alimentaires avec 168 millions de dollars de réserves

Certaines des plus grandes banques alimentaires du Canada ont constitué des réserves record pendant la pandémie qui commencent seulement maintenant à diminuer, leur donnant des dizaines de millions de dollars de coussin financier pour nourrir les gens pendant une crise d’abordabilité.

Douze grandes banques alimentaires à travers le pays détenaient collectivement environ 168 millions de dollars en espèces et en investissements l’année dernière, quadruplant environ leurs soldes de réserve depuis 2019. Pendant cette période, les dépenses ont à peu près doublé.

Les associations nationales et provinciales de banques alimentaires disposaient de réserves supplémentaires de 70 millions de dollars.

L’argent provenait d’excédents de plusieurs millions de dollars alimentés par la générosité pandémique et des subventions gouvernementales extraordinaires. Pour certaines banques alimentaires, ces excédents continuent d’alourdir leur bilan.

« Est-ce que j’ai des difficultés en ce moment ? Non, ce n’est pas le cas. J’ai beaucoup de chance », a déclaré David Long, PDG de la banque alimentaire du Grand Vancouver.

« Mais ce qui m’inquiète, c’est… ce qui va se passer dans les cinq prochaines années. »

Il a déclaré que les PDG des banques alimentaires de tout le pays sont nerveux face à la hausse des coûts alimentaires et à la crise du logement. Certains voient déjà leurs excédents se transformer en déficits à mesure que les dons se tarissent et que la demande de nourriture augmente.

« C’est une véritable tempête : davantage de personnes ont besoin de nourriture et un nombre énorme de personnes n’ont plus de revenus discrétionnaires à donner aux œuvres caritatives », a déclaré Long.

Voici une répartition de certaines de ces réserves. Toutes les données proviennent soit de l’Agence du revenu du Canada, soit des états financiers des organismes de bienfaisance.

Rachael Wilson, PDG de la Banque alimentaire d’Ottawa, a déclaré que la crise budgétaire était exactement la raison pour laquelle elle économisait.

« Nous savions que cela allait continuer à être un combat dans notre communauté et qu’il y aurait des impacts économiques suite à la COVID », a-t-elle déclaré.

« Il y aurait un jour où les dons commenceraient à baisser mais nos chiffres continueraient d’augmenter, et c’est exactement ce que nous faisons avec ces fonds maintenant. »

REGARDER | Pourquoi la Banque alimentaire d’Ottawa affirme avoir constitué ses réserves :

Pourquoi la Banque alimentaire d’Ottawa affirme avoir constitué ses réserves La directrice générale de la Banque alimentaire d’Ottawa, Rachael Wilson, a déclaré qu’elle s’attend à ce que les dons diminuent et que la demande augmente, à mesure que les prix des aliments continuent d’augmenter.

Les réserves de la Banque alimentaire d’Ottawa sont passées de 22,3 millions de dollars l’an dernier à environ 14 millions de dollars aujourd’hui, a déclaré Wilson. Cette somme a servi en partie à financer l’équipement d’un nouveau bâtiment, mais aussi à fournir des subventions à un réseau de banques alimentaires communautaires qui, selon elle, sont « absolument en difficulté ».

Elle affiche un déficit en 2023 et prévoit de perdre environ 2,6 millions de dollars l’année prochaine.

« Nous savons que les prochaines années vont continuer à être très difficiles », a-t-elle déclaré.

Matin d’Ottawa6:22La Banque alimentaire d’Ottawa dispose de 14 millions de dollars de réserves – mais son PDG craint que l’argent ne s’épuise D’énormes excédents ont permis aux banques alimentaires d’accumuler des soldes records – mais maintenant les déficits commencent à s’installer. Rachael Wilson, PDG de la Banque alimentaire d’Ottawa, explique à quoi la banque alimentaire est confrontée alors que la demande – et les prix des aliments – continuent de monter en flèche.

« Un tsunami de nouvelles personnes »

La Daily Bread Food Bank de Toronto a vu ses réserves augmenter d’environ 12 fois entre 2019 et 2022, mais le PDG Neil Hetherington a déclaré que cela soutenait une organisation qui a maintenant triplé de taille, servant quatre fois plus de clients et payant environ 10 fois plus pour la nourriture.

En effet, la demande dépasse les dons de nourriture et chaque nouveau repas doit être payé en espèces, ce qui entraîne une « croissance exponentielle » des coûts d’achat de nourriture.

Il n’hésite pas lorsqu’on lui demande si les banques alimentaires sont en difficulté : « C’est un récit tout à fait exact. »

« Nous sommes confrontés à une croissance insoutenable du nombre de personnes qui ont besoin des banques alimentaires », a-t-il déclaré. « La croissance de nos collectes de fonds n’a pas suivi le rythme. Nous épuisons les fonds de réserve. »

«Nous sommes confrontés à une croissance insoutenable du nombre de personnes qui ont besoin des banques alimentaires», déclare Neil Hetherington, PDG de la Daily Bread Food Bank. (Pelin Sidki/CBC)

Les résultats financiers de Daily Bread pour 2023, qui ont été approuvés la semaine dernière, ont montré une perte d’exploitation plus faible que ce à quoi Hetherington s’attendait grâce à une solide collecte de fonds. Il s’attend à une perte de 7 millions de dollars pour 2024.

Les nouveaux chiffres montrent également que les coûts d’acquisition et de distribution de produits alimentaires sont passés de 11,6 millions de dollars à 22,4 millions de dollars en un an seulement. Hetherington a souligné qu’août a été un autre mois record pour les visites aux banques alimentaires.

Il a déclaré que les réserves suffisent désormais à couvrir environ 16 mois de coûts d’achat de nourriture.

Les réserves de Feed Nova Scotia restent à des niveaux records en termes de dollars, même si le PDG Nick Jennery a déclaré que son excédent avait fortement diminué cette année. Il ne voit pas la pression diminuer.

« Il y a un tsunami de nouvelles personnes », a-t-il déclaré. « Il y a plus de nouvelles personnes que jamais qui entrent dans le système de soutien aux banques alimentaires, et je ne vois pas de diminution.

« C’est une période anxieuse, que vous ayez des réserves ou non. »

Les réserves des banques alimentaires sont-elles raisonnables ?

Kate Bahen, directrice générale de Charity Intelligence Canada, a examiné de près les finances des banques alimentaires et voit la nécessité d’apporter des nuances.

L’organisation effectue des recherches sur les organismes de bienfaisance dans le but d’assurer la transparence de leurs finances.

La demande est certes en hausse, dit-elle, mais les gros titres sur les banques alimentaires en difficulté ne tiennent pas compte de l’autre moitié de l’équation.

« Pour la plupart, les banques alimentaires sont dans une position plus solide que jamais pour répondre à cette demande grâce à la générosité des Canadiens », a-t-elle déclaré.

« L’un des aspects positifs de la COVID était que, dans l’esprit des donateurs, ils pouvaient voir où les banques alimentaires étaient en première ligne… les gens ont commencé à faire des chèques, de gros chèques.

Bahen a déclaré que cela créait un « fonds fiduciaire » pour les banques alimentaires et qu’il y avait toujours un risque que les fonds fiduciaires deviennent gonflés. Les donateurs voudront peut-être comparer les résultats immédiats qu’ils obtiendraient d’un organisme de bienfaisance qui dépenserait leur argent maintenant à l’impact différé d’une épargne pour l’avenir.

« Votre don va rester à la banque », a-t-elle déclaré. « Ce ne sera pas en première ligne. »

Pense-t-elle que les finances des banques alimentaires ont atteint ce niveau ? Définitivement pas.

« Je suis convaincu que les dons versés aux banques alimentaires font plus de bien que ceux de nombreux autres organismes de bienfaisance au Canada », a déclaré Bahen.

Elle voit parfois des organisations caritatives qui ont constitué des coussins financiers qui pourraient durer huit ans ou plus. Ce n’est pas le cas des banques alimentaires du Canada.

« Avant, ils disposaient d’un an de coussin ; avec le COVID, ils disposent désormais de deux à trois ans de coussin », a-t-elle déclaré.

L’entrepôt de la Banque alimentaire d’Ottawa. (Michel Aspirot/CBC)

Où les banques alimentaires placent-elles leur argent ?

Avant la pandémie, en 2019, les banques alimentaires conservaient l’essentiel de leurs réserves en espèces ou en certificats de revenu garanti ultra-sécurisés.

À mesure que les soldes gonflaient, ils ont diversifié leurs avoirs financiers vers des actifs plus risqués mais potentiellement plus rémunérateurs. Les 12 plus grandes banques alimentaires ont investi au moins 30 millions de dollars en actions l’année dernière.

Les investissements à plus haut rendement ont permis aux banques alimentaires d’augmenter leurs revenus grâce au paiement d’intérêts et de dividendes, mais cela comporte des risques. Les fluctuations des prix ont réduit d’environ 3,2 millions de dollars la valeur marchande de ces investissements en 2022.

La Daily Bread Food Bank a signalé une perte d’investissement latente de 2,2 millions de dollars cette année-là. Hetherington a déclaré qu’une meilleure performance cette année a déjà fait du bien et que l’organisation est désormais en avance sur ses investissements d’environ 1,5 pour cent sur deux ans.

Il a dit qu’il fallait trouver un juste équilibre.

« Les organismes de bienfaisance doivent être extrêmement prudents en matière de gestion », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas simplement le placer sous un matelas, et en même temps, vous ne pouvez pas simplement exposer ces dons à une potentielle perte en capital. »

Hetherington a déclaré que détenir environ un quart du portefeuille de Daily Bread en actions est « minime » et « très conservateur ».

« Oui, nous aurions probablement pu prendre des risques supplémentaires pour obtenir un gain potentiel supplémentaire, mais nous avons choisi de ne pas le faire », a-t-il déclaré.

D’autres PDG ont souligné les politiques d’investissement et les conseillers qui les aident à limiter les risques. Jennery a déclaré que l’objectif était de trouver des investissements « prudents », et non de maximiser les dividendes.

Nick Jennery, PDG de Feed Nova Scotia, affirme que les organismes de bienfaisance doivent faire des investissements « prudents » plutôt que de chercher à maximiser les rendements. (Robert Short/CBC)

Bahen a déclaré que les organismes de bienfaisance doivent s’assurer que leur pécule suit le rythme de l’inflation sans gaspiller de l’argent dans des actifs hyper risqués.

Le point le plus important est d’être clair avec les donateurs sur la destination de leur argent. Sur ce point, dit-elle, la plupart des banques alimentaires obtiennent les meilleures notes en matière de transparence.

Long a déclaré que c’était l’un des arguments de vente de son organisation, ainsi que le bien qu’ils ont fait pendant la pandémie.

« Je pense que l’attention portée à la sécurité alimentaire à travers ce pays n’a jamais été aussi grande et je pense que les banques alimentaires sont devenues au premier plan pour le public lorsqu’il envisage de faire des dons », a-t-il déclaré.

« Nos donateurs aiment la transparence, ils aiment ce qu’ils voient de ce que nous faisons réellement et comment nous utilisons leur argent. »