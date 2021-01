LONDRES (AP) – Malgré l’accès croissant aux vaccins, janvier semble sombre dans le monde entier alors que le coronavirus réapparaît et se remodèle de la Grande-Bretagne au Japon en passant par la Californie, remplissant les hôpitaux et menaçant à nouveau les moyens de subsistance alors que les gouvernements verrouillent les entreprises et se précipitent pour trouver des solutions.

L’Angleterre est retournée en lock-out. Les hôpitaux de Mexico accueillent plus de patients infectés par le virus que jamais. L’Allemagne a signalé mardi l’un de ses plus hauts taux de mortalité quotidiens à ce jour. L’Afrique du Sud et le Brésil ont du mal à trouver de l’espace pour les morts. Même la réussite d’une pandémie La Thaïlande lutte contre une vague inattendue d’infections.

Et alors que les médecins font face ou se préparent à un nombre croissant de patients COVID-19 après les rassemblements de vacances de fin d’année, de plus en plus de pays signalent des cas d’une nouvelle variante plus contagieuse qui a déjà balayé la Grande-Bretagne.

Le mois de janvier sera «difficile», a déclaré le Dr Margaret Harris, porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé. «Cette idée qui semble être ‘Ah, nous en avons tous marre. Nous voulons regarder autre chose. Oh, ça ne s’applique pas à moi ‘… ça doit partir. Tout est vraiment sur le pont. »

Alors que la Grande-Bretagne a déployé un deuxième vaccin cette semaine et que certains États américains commencent à donner la deuxième série de vaccins, l’accès aux vaccinations dans le monde est nettement inégal. L’offre n’est pas loin de répondre à la demande épique nécessaire pour vaincre un ennemi qui a déjà tué plus de 1,85 million de personnes.

« Nous sommes à une pandémie intense en Europe, une pandémie intense aux États-Unis », a déclaré Harris. « Plus vous pouvez réduire la transmission, plus vous avez de chances que votre stratégie de vaccination fonctionne. »

L’Angleterre fait face à un troisième verrouillage national qui durera au moins six semaines, alors que les autorités luttent pour endiguer une augmentation des infections au COVID-19 et soulager les hôpitaux, où certains patients sont laissés en attente dans des ambulances dans un parking pour accéder à des salles surpeuplées.

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé la nouvelle ordonnance de maintien au domicile difficile pour l’Angleterre, effective mardi à minuit. Il fermera les écoles, les restaurants et tous les magasins non essentiels et ne sera pas examiné avant au moins la mi-février. Le leader écossais Nicola Sturgeon a imposé un lock-out qui a débuté mardi.

Les deux dirigeants ont déclaré que les restrictions sont nécessaires pour protéger le Service national de santé au milieu de l’émergence de la nouvelle variante qui a provoqué une augmentation quotidienne des infections, des hospitalisations et des décès.

Le NHS « traverse probablement la période la plus difficile de mémoire d’homme », a déclaré Siva Anandaciva, analyste en chef du groupe de réflexion King’s Fund.

Préoccupé par la nouvelle variante qui hante la Grande-Bretagne, le Danemark a réduit mardi le nombre de personnes pouvant se rassembler en public de 10 à cinq.

Ailleurs en Europe, l’Italie, où des centaines de personnes meurent chaque jour, a prolongé son verrouillage de Noël, les autorités allemandes ont pesé une action similaire et l’Espagne restreint les voyages. La France est susceptible d’annoncer des mesures plus strictes jeudi, et l’Ukraine ferme des écoles et des restaurants à partir de vendredi.

En Amérique latine, certains préviennent que le pire reste à venir.

«La poussée que nous connaissons ici au Brésil est bien plus grave que ce qui se passait il y a des mois», a déclaré Domingos Alves, professeur adjoint à l’Université de Sao Paulo.

Le nombre de patients en soins intensifs au Brésil a atteint son plus haut niveau depuis août, alors que le pays a rouvert ses magasins et ses bureaux après les vacances de fin d’année – et que le vaste pays n’a toujours pas approuvé ni reçu de vaccins. Certains hôpitaux brésiliens ont réinstallé des conteneurs réfrigérés à l’extérieur pour contenir les cadavres des victimes du COVID-19.

La capitale mexicaine compte plus de patients infectés par le virus qu’à tout autre moment de la pandémie et accueille des médecins provenant d’États moins durement touchés. Ses stations balnéaires se préparent à plus de cas après la visite de milliers de touristes américains et européens pendant les vacances.

« Probablement au cours de la troisième semaine de janvier, nous allons voir le système plus souligné, qu’il y aura plus de cas ambulatoires et de cas nécessitant une hospitalisation », a déclaré le Dr Mauricio Rodriguez de l’Université nationale autonome du Mexique. Il a imputé la montée à la fatigue avec l’éloignement social, les messages mitigés de personnalités publiques et les Mexicains baissant la garde pendant les vacances.

Le Zimbabwe a rétabli un couvre-feu, interdit les rassemblements publics et suspendu indéfiniment l’ouverture des écoles. En Afrique du Sud, qui connaît une autre variante à propagation rapide du virus et qui est la nation la plus durement touchée du continent, les autorités ont réimposé un couvre-feu, interdit la vente d’alcool et fermé la plupart des plages.

Les pompes funèbres d’Afrique du Sud ont du mal à faire face à l’augmentation des décès, a déclaré le président de l’Association nationale des praticiens funéraires de l’Afrique du Sud, Muzi Hlengwa, à la chaîne de télévision publique SABC.

«C’est quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant. … Nous avons manqué de cercueils, nous avons manqué d’espace à la morgue « , at-il dit. » Nous avons normalement des crémations pendant la journée, mais maintenant nous avons des crémations même la nuit. «

La pandémie atteint même des pays qui semblaient avoir le virus sous contrôle.

La Thaïlande fait face à une poussée qui a infecté des milliers de personnes au cours des dernières semaines, imputée à la complaisance et à une mauvaise planification. Le gouvernement verrouille de grandes parties du pays, y compris la capitale, Bangkok, et envisage des mesures plus strictes.

Le Japon se prépare à déclarer l’état d’urgence cette semaine, renforçant les contrôles aux frontières et accélérant l’approbation des vaccins après une flambée de cas autour du réveillon du Nouvel An.

Et les soucis de vacances ne sont pas terminés maintenant que 2021 est arrivé.

Le pape François a abandonné un rituel annuel de baptême des bébés dans la chapelle Sixtine lié aux vacances de l’épiphanie de mercredi. Les pays chrétiens orthodoxes comme la Russie et la Grèce pourraient faire face à plus d’infections après la fête de Noël jeudi. Et la Chine ferme les écoles tôt avant les vacances du Nouvel An lunaire du mois prochain, disant aux travailleurs migrants de ne pas rentrer chez eux et aux touristes d’éviter Pékin.

Les vaccinations commencent lentement dans de nombreux endroits. Aux États-Unis, où plus de 350 000 personnes sont mortes, certains États ont du mal à obtenir suffisamment de vaccins et à organiser des vaccinations. Les Pays-Bas ont été vivement critiqués pour avoir été le dernier pays de l’Union européenne à commencer les vaccinations, ce qu’ils feront mercredi. L’Australie n’envisage pas de le faire avant mars. Et la plupart des pays les plus pauvres sont encore plus en retard.

Le politicien de l’opposition Geert Wilders a qualifié le gouvernement néerlandais «d’idiot du village de l’Europe».

Pourtant, l’Inde offre une lueur d’espoir. Son taux d’infection a considérablement baissé par rapport à son pic de septembre, et le pays lance l’un des plus grands programmes de vaccination au monde, visant à vacciner 300 millions de personnes d’ici août.

Les journalistes AP du monde entier y ont contribué.

