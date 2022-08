La pandémie et l’économie remettent en question le plan d’immobilisations décennal de Kelowna

Une mise à jour sur le plan d’immobilisations sur 10 ans de la ville précise que les investissements au cours des prochaines années ne seront pas « comme d’habitude ».

« On nous rappelle quotidiennement les défis économiques auxquels nous sommes confrontés en raison des problèmes de chaîne d’approvisionnement, des pénuries de main-d’œuvre, de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt », a déclaré Joel Shaw, directeur des infrastructures et de l’ingénierie à la Ville de Kelowna. “Tout cela survient alors que nous sortons d’une pandémie de deux ans.”

La ville prévoit d’investir près de 1,6 milliard de dollars dans les infrastructures pour soutenir la croissance, améliorer les services, renouveler les actifs existants et faire face aux impacts du changement climatique au cours des 10 prochaines années. Certains des investissements les plus importants comprennent les transports (307 millions de dollars), les bâtiments (290 millions de dollars), les parcs (248 millions de dollars) et l’aéroport (237 millions de dollars).

Environ 40 % des 1,6 milliard de dollars proviendront de sources externes, y compris les frais de développement et les subventions. Le reste proviendra de sources municipales telles que la fiscalité générale, les réserves, ainsi que les emprunts et les services publics.

“Nous devrons être innovants, flexibles et stratégiques dans notre approche du capital”, a ajouté Shaw. « Nous avons déjà traversé des périodes difficiles… Je suis convaincu que nous pouvons surmonter les défis économiques actuels et continuer à fournir des infrastructures de classe mondiale. »

Com. Gail Given a apprécié les efforts du personnel pour élaborer le plan.

«Nous avons un personnel qui a présenté un plan aussi facilement compréhensible et robuste qui nous permet d’apporter les changements au fur et à mesure que nous avançons. Je ne pense pas que si nous avions commencé il y a quatre ans, quiconque aurait prédit une augmentation de 30 % des coûts en un an.

Le Conseil a reçu le rapport pour information.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalVille de KelownadéveloppementinfrastructuresInvestissementKelownaPlanification