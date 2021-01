Les agences des Nations Unies préviennent que plus de 350 millions de personnes dans la région Asie-Pacifique souffrent de la faim alors que la pandémie de coronavirus détruit des emplois et fait grimper les prix des denrées alimentaires.

Le rapport publié mercredi par quatre agences indique que la pandémie empêche 1,9 milliard de personnes de s’offrir une alimentation saine. Il fait suite à un rapport antérieur qui prévoyait que, dans le pire des cas, 828 millions de personnes pourraient souffrir de faim aiguë en raison de la crise.

La dernière estimation est que près de 688 millions de personnes dans le monde sont sous-alimentées, dont plus de la moitié en Asie. La plus grande part se trouve dans les pays d’Asie du Sud comme l’Afghanistan, où quatre personnes sur dix souffrent de malnutrition.

Le rapport est principalement basé sur des données jusqu’en 2019, avant que la pandémie ne frappe. Mais il estime également que 140 millions de personnes supplémentaires seraient probablement tombées dans l’extrême pauvreté en 2020 en raison de l’impact des épidémies de virus et des verrouillages. À la fin de l’année dernière, quelque 265 millions de personnes étaient confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.

Un facteur clé est l’accessibilité alimentaire, un problème dans les pays riches comme le Japon ainsi que dans les pays pauvres comme le Timor oriental et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon le rapport publié par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’UNICEF, le Programme alimentaire mondial et l’Organisation mondiale de la santé .

Les perturbations et les pertes d’emplois dues à la pandémie empêchent les familles de manger suffisamment dans de nombreux endroits. C’est évident dans les longues files d’attente dans les banques alimentaires, même aux États-Unis.

En Inde, la rupture des chaînes d’approvisionnement et les problèmes de transport, en particulier pendant les périodes de blocage pandémique, ont empêché les stocks de céréales excédentaires d’atteindre tous ceux qui en avaient besoin. Les journaliers et les migrants sont les plus vulnérables, malgré un système de distribution publique massif qui donne droit à 75% de la population rurale et à la moitié de ceux qui vivent dans les villes à des céréales alimentaires subventionnées.

Étant donné que l’admissibilité à ces programmes est basée sur un recensement vieux de près d’une décennie, de nombreux pauvres et migrants urbains ne peuvent pas exploiter ces ressources.

Dans toute l’Asie, les prix élevés des fruits, des légumes et des produits laitiers ont rendu «presque impossible» pour les familles à faible revenu d’avoir une alimentation saine, selon le rapport. Les données de la FAO montrent que les prix des denrées alimentaires ont atteint leur plus haut niveau en près de six ans en novembre.

De nombreux habitants de la région finissent par consommer des aliments transformés riches en calories et bon marché qui contribuent aux problèmes d’obésité et de diabète, mais qui manquent de vitamines et de minéraux.

Les données du rapport montrent qu’il est plus cher de manger sainement en Thaïlande, au Laos, au Bhoutan et en Indonésie, à environ 5 dollars par jour, qu’en Nouvelle-Zélande et en Australie, à moins de 3 dollars par jour.

Une alimentation adéquate sur le plan nutritionnel coûte généralement entre 2 et 3 dollars par jour dans la plupart des pays, riches ou pauvres, mais coûte plus cher au Japon et en Corée du Sud. Dans la plupart des pays, le coût d’un régime nutritif est deux à trois fois supérieur à celui d’un régime juste suffisant pour fournir suffisamment d’énergie.

Le coût de la privation à long terme se traduit par des taux plus élevés de décès et de maladie. Des dizaines de millions d’enfants souffrent d’émaciation ou de retard de croissance, ne parviennent pas à bien grandir et sont incapables de réaliser leur plein potentiel.

Le rapport indique que cinq des 45 pays nécessitant une aide alimentaire se trouvent en Asie du Sud, du Sud-Est ou de l’Est. Ils comprennent le Bangladesh, l’Afghanistan, le Pakistan, la Corée du Nord et le Myanmar.

À plus long terme, l’insécurité alimentaire s’était améliorée avant que la pandémie ne frappe. Le rapport a exhorté les gouvernements à transformer les systèmes alimentaires pour s’assurer que tous sont en mesure d’avoir une alimentation nutritive. Il a appelé à une approche multidimensionnelle garantissant de meilleurs soins de santé, eau et assainissement, éducation et protection sociale.

La journaliste d’Associated Press Vineeta Deepak a contribué.