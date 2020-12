WASHINGTON – Alors que les parents restent profondément divisés sur le retour de l’enseignement en classe en personne, les enfants sont confrontés à un plus grand risque de maltraitance ou de négligence parce que leur contact avec le monde extérieur a été considérablement réduit par les fermetures d’écoles et d’autres mesures restrictives. Ce sont les résultats de deux études distinctes publiées jeudi par les Centers for Disease Control and Prevention.

Les études – ainsi que d’autres découvertes récentes sur les résultats d’apprentissage, l’insécurité alimentaire et la santé mentale – brossent un tableau sombre du développement de l’enfance au milieu d’une pandémie, ce qui a conduit l’UNICEF, l’agence des Nations Unies pour l’enfance, à mettre en garde contre «une génération COVID perdue». dans un rapport récent.

Les chercheurs ont attribué le risque accru de maltraitance d’enfants à des facteurs tels que «le stress accru, les fermetures d’écoles, la perte de revenus et l’isolement social». Ils ont également suggéré que «renforcer le soutien économique des familles» pourrait aider à atténuer les facteurs de stress contributifs.

Le Congrès est actuellement verrouillé dans les négociations pour adopter un nouveau programme de secours contre les coronavirus. La Maison Blanche est intervenue plus tôt cette semaine, approuvant des chèques de relance de 600 $ sur les nouvelles prestations de chômage. Les contrôles de stimulation, bien sûr, ne peuvent pas à eux seuls compenser les perturbations sociales et familiales causées par le coronavirus, qui a également dévasté la santé mentale des adultes, conduisant des millions de personnes à souffrir d’anxiété, de dépression et d’idées suicidaires. La consommation de drogues et d’alcool a également augmenté.

Malheureusement, les enfants semblent porter le poids de ces effets indésirables chez les adultes.

Pour comprendre l’ampleur de la crise des abus, les chercheurs des CDC ont examiné combien de personnes ont visité les salles d’urgence en 2020, combien de ces personnes étaient des enfants de moins de 18 ans qui avaient été maltraités et négligés, et combien de ces enfants avaient ensuite dû être hospitalisés. parce que leurs blessures étaient si graves. Leur rapport a été extrait de 3 310 services d’urgence dans 47 États et à Washington, DC, qui représentaient environ les trois quarts de tous les voyages aux urgences effectués pendant la pandémie.

Le nombre total de personnes se rendant aux urgences a diminué pendant la pandémie, par rapport aux visites de 2019. Il en a été de même pour le nombre d’enfants maltraités ou négligés se rendant aux urgences, même si cette diminution n’a pas été aussi prononcée. Mais comme le nombre d’enfants qui avaient été maltraités ou négligés et qui avaient ensuite dû être hospitalisés est resté le même, leur part dans la population plus large visitée aux urgences «a augmenté de manière significative».

Il est presque certain que de nombreux enfants maltraités ne reçoivent pas les soins et l’attention dont ils ont besoin, concluent les études. Les recherches décrivent «des rapports préliminaires sur une gravité accrue de la maltraitance et de la négligence envers les enfants», citant une étude réalisée en juin par des médecins du Great Ormond Street Hospital de Londres. Les chercheurs ont constaté une augmentation des «traumatismes crâniens violents» mais, tout aussi troublant, ont noté que ce traumatisme était «probablement sous-représenté en raison de l’évitement public des hôpitaux».

Les écoles étant fermées dans une grande partie du pays, il y a maintenant moins de personnes, comme les enseignants et les administrateurs, pour déceler les signes de maltraitance. Une étude publiée dans la revue Child Abuse & Neglect plus tôt cet automne a conclu que «les fermetures d’écoles et d’autres mesures de santé publique ont réduit la mesure dans laquelle les enfants interagissent avec des journalistes mandatés et d’autres professionnels formés pour détecter la maltraitance des enfants».

Le CDC a renforcé cette conclusion, en constatant que le signalement de la maltraitance des enfants peut avoir chuté de 70% en raison de «la diminution des contacts en personne entre les enfants et les journalistes mandatés», tels que les enseignants et les travailleurs sociaux.

L’apprentissage à distance semble contribuer à ces évolutions préoccupantes, le plus directement en gardant les enfants à la maison. Pour aggraver les choses, les enfants des communautés historiquement négligées sont les plus susceptibles d’avoir un accès insuffisant à l’apprentissage à distance, ce qui les éloigne davantage des enseignants qui peuvent repérer quelque chose qui cloche. On estime que quelque 3 millions d’enfants ne sont tout simplement pas allés à l’école depuis la fermeture des écoles du pays en mars, selon un rapport d’octobre publié par des chercheurs de Bellwether Education Partners.

«Les écoles sont la première ligne de défense», déclare le membre du Congrès élu Jamaal Bowman, ancien directeur de collège du Bronx qui a été élu à la Chambre des représentants en novembre. Bowman, un démocrate progressiste, a déclaré à Yahoo News qu’il pense que cela doit rester le cas, que les écoles dispensent des cours sur écran d’ordinateur ou en classe.

En plus de remplir leurs missions éducatives fondamentales, dit Bowman, les écoles doivent s’assurer que les élèves n’ont pas faim ou ne subissent pas de détresse émotionnelle aiguë en raison de facteurs tels que l’isolement social ou des situations de violence à la maison. Cela a toujours été un défi, en particulier dans les grands districts: Bowman se souvient avoir dit aux superviseurs de district qu’il était préoccupé par les tendances suicidaires des étudiants, mais qu’il ne rencontrait qu’une «réponse désinvolte et plaisante».

Depuis juin, l’administration Trump a fait pression pour que les écoles rouvrent mais n’a pas donné aux éducateurs les milliards de dollars dont ils disent avoir besoin pour rendre les écoles à travers le pays sûres pour la reprise de l’enseignement en personne.

S’adressant à Fox News plus tôt cette semaine, la secrétaire fédérale à l’éducation Betsy DeVos a déclaré qu’il était «tragique» de voir des écoles fermées.

Bien qu’une étude et après une étude aient révélé qu’il est sûr de retourner les enfants à l’école, en particulier au niveau élémentaire, les parents restent divisés selon des critères raciaux sur la question de savoir s’il faut renvoyer les enfants en classe, selon une autre étude publiée jeudi par le CDC. Cette étude a examiné les attitudes de 858 parents d’enfants d’âge scolaire. Il a révélé que 56,5% étaient tout à fait d’accord ou plutôt d’accord pour que les élèves retournent en classe, une opinion qui correspond à celle de la plupart des professionnels de la santé publique.

L’étude a été menée en juillet, lors d’une flambée de coronavirus dans la Sun Belt, mais avant que le virus ne revienne sérieusement dans d’autres parties du pays, entraînant des décès et des infections quotidiens records. Bien que des études aient montré que les écoles ne semblent pas être des sites de transmission virale importante, la propagation endémique de la communauté complique le problème. Ce risque accru milite pour un enseignement à distance continu, soutient le Dr Leana Wen, médecin urgentiste et professeur de santé publique à l’Université George Washington, qui a auparavant été commissaire à la santé de Baltimore.

«Nous devrions tous voir cela comme notre année COVID», a déclaré le Dr Wen à Yahoo News.

Les parents sont divisés sur la volonté de faire cette concession, alors même que les frustrations liées à l’apprentissage à distance semblent s’accroître. «Il est temps de l’admettre: l’éducation à distance est un échec», a fait la une d’un article récent largement partagé par la chroniqueuse d’opinion du Washington Post Helaine Olen.

«J’adorerais voir des écoles ouvertes, mais seulement si elles ont les ressources nécessaires pour ouvrir en toute sécurité», déclare l’historienne de l’éducation de l’Université de New York, Diane Ravitch, qui a tendance à être affiliée à des causes progressistes et aux syndicats d’enseignants, qui se sont battus pour garder les écoles fermées. dans de nombreuses régions du pays.

«J’ai deux petits-enfants à l’école maintenant», a déclaré Ravitch à Yahoo News. «Ils sont très ennuyés par l’enseignement à distance et ont hâte de retourner à l’école avec des amis et des enseignants.»

Les parents blancs étaient les plus favorables au retour en classe (62,3%), selon le CDC, tandis que les parents afro-américains étaient les moins nombreux (46%). La moitié des parents hispaniques ont soutenu le renvoi des enfants à l’école. Mais alors que les parents blancs étaient les plus désireux de retourner à l’enseignement en personne, ils étaient aussi le groupe le moins favorable aux mandats de masque pour les enfants et les enseignants (62,5%). De tels mandats pourraient empêcher le coronavirus de se propager dans les écoles.

Les chercheurs ont noté que «la peur des problèmes de santé» pourrait conduire certains parents à opter pour l’apprentissage à distance. Un héritage de racisme et de négligence institutionnelle a également favorisé la méfiance envers les autorités gouvernementales dans certains secteurs de la société.

Le sous-texte racial de la réouverture des écoles est venu à la surface plus tôt ce mois-ci, lorsque le Chicago Teachers Union a tweeté que «la poussée pour rouvrir les écoles est enracinée dans le sexisme, le racisme et la misogynie». Le tweet a été rapidement supprimé au milieu de critiques sévères. Les salles de classe de Chicago restent fermées pour l’enseignement en personne, le syndicat contestant un plan visant à ramener les étudiants le mois prochain.

