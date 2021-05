La «pandémie est terminée» si les nouvelles variantes de Covid-19 n’envoient pas plus de personnes à l’hôpital, dit un expert en vaccins – mais il a exhorté le gouvernement à attendre «quelques semaines de plus» pour en être certain.

Le professeur Andrew Pollard, de l’Université d’Oxford, a déclaré que les données du week-end – suggérant une forte protection contre la variante indienne après deux jabs – étaient la «mauvaise question d’examen».

Les ministres se sont saisis des chiffres de Public Health England pour dire que les perspectives de levée de toutes les restrictions restantes de Covid le 21 juin étaient «bonnes».

Mais le professeur Pollard a déclaré que ce qui importait était de savoir si les infections avaient été «découplées» des hospitalisations et des décès, et non de la transmission de symptômes bénins, exprimant l’espoir que les données le montreront.

«Ce qui en fait une pandémie, ce sont les gens qui se rendent à l’hôpital», a déclaré le chef de l’Oxford Vaccine Group.

conseillé Vaccinations britanniques contre le Covid-19: derniers chiffres Inside Politics: Dominic Cummings prêt à « napalm » n ° 10, disent ses alliés Le lobby des entreprises CBI établit une liste de demandes politiques post-Covid adressées au gouvernement

«Si la génération actuelle de vaccins parvient à empêcher les gens d’aller à l’hôpital – alors qu’il y a encore des infections bénignes, les gens attrapent le rhume avec le virus – alors la pandémie est terminée.

«Parce que nous pouvons vivre avec le virus – en fait, nous allons devoir vivre avec le virus d’une manière ou d’une autre.

«Mais peu importe si la plupart des gens ne sont pas hospitalisés, car le NHS pourra continuer à fonctionner et la vie reviendra à la normale.»

Il faudrait «quelques semaines de plus» pour que les données émergent, a déclaré le professeur Pollard. BBC Radio 4, ajoutant: « Nous avons juste besoin d’un peu plus de temps pour avoir une certitude à ce sujet. »

Les commentaires interviennent après que Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a déclaré qu’il était «de plus en plus confiant» que la feuille de route était en bonne voie pour atteindre la quatrième et dernière étape le mois prochain.

Toutes les mesures de distanciation sociale pourraient être supprimées, ainsi que les limites imposées aux personnes à l’intérieur des maisons et des lieux d’accueil et de divertissement.

Cette décision a été mise en doute par la montée en flèche des cas de la souche B1617.2, originaire d’Inde, que l’on pense être plus infectieuse que la souche Kent et qui deviendra dominante.

Samedi, l’étude PHE a révélé que les vaccins Pfizer et AstraZeneca ne sont que légèrement moins efficaces contre la variante indienne, mais seulement après deux doses.

Les ministres ont été critiqués pour avoir minimisé l’efficacité de seulement 33% après une seule dose – une forte baisse par rapport aux 50% contre la variante de Kent.

plus suit