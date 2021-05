La pandémie est loin d’être terminée malgré les vaccinations

La pandémie mondiale n’est pas encore terminée malgré les taux élevés de vaccination contre Covid-19 dans certains pays, a averti lundi le chef de l’Organisation mondiale de la santé, quelques jours après que les Centers for Disease Control and Prevention aient dit aux Américains entièrement vaccinés qu’ils pouvaient se passer de masque dans la plupart des endroits. .

« Il y a une énorme déconnexion croissante là où dans certains pays avec les taux de vaccination les plus élevés, il semble y avoir un état d’esprit que la pandémie est terminée, tandis que d’autres connaissent d’énormes vagues d’infections », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un communiqué conférence du siège genevois de l’agence.

« La pandémie est loin d’être terminée », a-t-il prévenu. « Ce ne sera pas fini nulle part tant que ce ne sera pas fini partout. »

Les commentaires de Tedros interviennent quatre jours après que le CDC a mis à jour ses directives de santé publique pour dire que les personnes entièrement vaccinées n’ont plus besoin de porter un masque facial ou de rester à 6 pieds des autres dans la plupart des contextes, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur. C’est la première fois que le gouvernement fédéral encourage les gens à cesser de porter des masques depuis que l’agence a demandé pour la première fois de se couvrir le visage il y a plus d’un an.

Certains médecins ont déclaré que les nouvelles directives signifiaient que «les personnes vaccinées peuvent revenir à la normale».