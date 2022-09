La pandémie est-elle terminée ? Si seulement c’était si simple

La Maison Blanche l’a reconnu en mai lorsqu’elle a mis en garde contre jusqu’à 100 millions d’infections cet automne et la possibilité d’une augmentation importante des décès. L’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington prévoit qu’environ 760 000 personnes sont désormais infectées par le COVID-19 aux États-Unis. Ce nombre passera à plus de 2,48 millions d’ici la fin de l’année, prévient le groupe.

Une nouvelle phase ?

“Du point de vue de la santé publique, nous sommes clairement toujours dans une pandémie”, déclare Katelyn Jetelina, PhD, experte en politique de santé qui publie Your Local Epidemiologist, un bulletin d’information sur la science destiné aux consommateurs. « La question est : ‘Dans quelle phase d’une pandémie sommes-nous ?’ Ce n’est pas une urgence, où la Marine roule dans les bateaux [as it did to help hospitals cope with the volume of COVID patients in 2020.]”