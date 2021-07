La pandémie entraîne une nouvelle vague de manifestations dans le monde entier dans un contexte de vaccination croissante et d’inégalité économique

Pour l’instant, cependant, les préoccupations sont beaucoup plus immédiates – et trouvent souvent une expression viscérale. Une équipe de chercheurs de l’Institute for Economics and Peace, un groupe de réflexion mondial, a suivi plus de 5 000 événements violents liés à la pandémie entre janvier 2020 et avril 2021. Les manifestations en vue de l’Amérique latine au Moyen-Orient reflètent la montée du chômage, comme les emplois dans l’économie informelle ont disparu sans récompense, et la faim avec la flambée des prix des denrées alimentaires, ainsi que la chute de millions de personnes dans le monde dans la pauvreté.