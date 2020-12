Avec le temps que la plupart des gens passent coronavirus– verrouillage induit cette année, de nombreux talents cachés et passe-temps perdus depuis longtemps ont été redécouverts. Et l’un de ces passe-temps nationaux en Angleterre était la pâtisserie et la cuisine.

Les publications sur les réseaux sociaux étaient pleines de gens montrant leurs créations culinaires. La tendance était uniforme dans toute la Grande-Bretagne et il y a des faits pour prouver cette affirmation.

Une étude récente a révélé que le pays a cuit près d’un milliard de miches de pain dans la cuisine domestique au cours des six mois suivants. coronavirus des restrictions ont été introduites pour la première fois. Ce chiffre vient après que les chercheurs ont analysé la hausse des ventes de farine, de levure et d’équipement de boulangerie, combinée à des enquêtes auprès des clients, qui ont révélé que 960 millions de pains étaient cuits à la maison entre mars et septembre de cette année.

Pour mettre les chiffres en perspective, le chiffre représente, en moyenne, plus d’une miche de pain par semaine pour chacun des 27,6 millions de ménages britanniques.

Selon DailyMail, un peu plus d’un tiers des adultes ont déclaré avoir commencé à faire leur propre pain cette année, près de la moitié d’entre eux ayant entre 25 et 34 ans. Un boulanger amateur faisait en moyenne deux pains par semaine, mais 15 par semaine. cents ont dit qu’ils en avaient produit quatre ou plus. Au cours des premières semaines de verrouillage, la vente de farine en magasin a presque doublé.

Selon de nouveaux chiffres rapporté par DailyMail, le marché des boîtes à pain, des machines à pain et de la levure a augmenté de 130% au cours des six mois de fermeture.

DailyMail rapporte que Lakeland, une entreprise d’ustensiles de cuisine, a proposé le chiffre de 960 millions et a également constaté que 44% des boulangers nationaux choisissaient de pétrir et de façonner leur pain à la main, tandis que 19% utilisaient des machines à pain. D’autres ont utilisé des mélangeurs de cuisine. Selon le reportage, le PDG de Lakeland, Steve Knights, a déclaré que la manie de la pâtisserie était en hausse chez les consommateurs car ils voulaient revenir aux sources et nourrir leur famille avec des aliments nutritifs et réconfortants.

La pratique du pétrissage de la pâte a également été liée à la réduction du stress. Rappelant la folie de la pâtisserie dans les premiers jours du verrouillage, Knights a également expliqué comment les supermarchés manquaient de farine à pain, puis de levure.

Il y avait même des rapports de personnes vendre de la levure au marché noir. Ensuite, il y a eu des photos de levain qui ont commencé à inonder les médias sociaux alors que de plus en plus de consommateurs fabriquaient des pains à partir de zéro.