La pandémie disparue : Les enfants qui ne sont pas retournés à l’école

Elle serait en terminale en ce moment, préparant son diplôme dans quelques mois, dirigeant probablement la troupe de danse moderne de son école et prenant des cours d’art.

Au lieu de cela, Kailani Taylor-Cribb n’a pas suivi un seul cours dans ce qui était autrefois son lycée depuis le pic de la pandémie de coronavirus. Elle a disparu de la liste des écoles publiques de Cambridge, dans le Massachusetts, en 2021 et est, d’un point de vue administratif, portée disparue depuis lors.

Elle fait partie des centaines de milliers d’élèves à travers le pays qui ont disparu des écoles publiques pendant la pandémie et n’ont pas repris leurs études ailleurs.

Une analyse de l’Associated Press, du projet Big Local News de l’Université de Stanford et du professeur d’éducation de Stanford, Thomas Dee, a trouvé environ 240 000 étudiants dans 21 États dont les absences n’ont pas pu être justifiées. Ces élèves n’ont pas quitté l’État et ne se sont pas inscrits dans une école privée ou une école à domicile, selon des données accessibles au public.

Bref, ils manquent.

Les élèves “disparus” ont reçu une attention de niveau crise en 2020 après que la pandémie a fermé des écoles dans tout le pays. Dans les années qui ont suivi, ils sont devenus en grande partie un problème budgétaire. Les chefs d’établissement et certains responsables de l’État se sont inquiétés à haute voix des défis fiscaux auxquels leurs districts seraient confrontés si ces élèves ne revenaient pas. Chaque étudiant représente l’argent de la ville, de l’État et des gouvernements fédéraux.

Finie l’urgence de retrouver les élèves qui sont partis – ceux qui ont droit à l’enseignement public gratuit mais qui ne reçoivent aucune scolarité. Au début de la pandémie, le personnel scolaire a fait du porte-à-porte pour rejoindre et réengager les enfants. La plupart de ces efforts ont pris fin.

“Tout le monde parle de la baisse des inscriptions, mais personne ne parle de qui quitte le système et pourquoi”, a déclaré Tom Sheppard, un parent de New York et représentant du Panel for Educational Policy de la ville.

“Personne”, a-t-il dit, “n’est communicatif”.

UN PROBLÈME NON DISCUTÉ

Les enfants disparus identifiés par AP et Stanford représentent bien plus qu’un nombre. L’analyse met en évidence des milliers d’élèves qui ont peut-être abandonné l’école ou manqué les bases de la lecture et les routines scolaires à la maternelle et en première année.

Ce sont des milliers d’étudiants qui comptent pour quelqu’un. Des milliers d’étudiants qui ont besoin d’aide pour réintégrer l’école, le travail et la vie quotidienne.

“C’est ce dont personne ne veut parler”, a déclaré Sonja Santelises, directrice générale des écoles publiques de Baltimore, parlant de ses collègues surintendants.

“Nous voulons dire que ce sont des choses extérieures” qui empêchent les enfants de retourner à l’école, a-t-elle dit, comme s’occuper de frères et sœurs plus jeunes ou de la nécessité de travailler. Mais elle craint que les adolescents manquent parfois d’adultes attentionnés à l’école qui peuvent discuter de leurs préoccupations concernant la vie.

“C’est vraiment effrayant”, a déclaré Santelises.

La discussion sur le rétablissement des enfants après la pandémie s’est largement concentrée sur les résultats aux tests et les performances. Mais Dee dit que les données suggèrent un besoin de mieux comprendre les enfants qui ne sont pas à l’école et comment cela affectera leur développement.

“C’est une preuve de premier plan qui nous dit que nous devons examiner plus attentivement les enfants qui ne sont plus dans les écoles publiques”, a-t-il déclaré.

Au fil des mois de rapports, l’AP a appris que des élèves et des familles évitaient l’école pour diverses raisons. Certains ont encore peur du COVID-19, sont sans abri ou ont quitté le pays. Certains étudiants n’ont pas pu étudier en ligne et ont plutôt trouvé un emploi. Certains ont sombré dans la dépression.

Au cours de l’apprentissage en ligne prolongé, certains élèves ont pris tellement de retard sur le plan du développement et des études qu’ils ne savaient plus comment se comporter ou apprendre à l’école. Beaucoup de ces élèves, bien que largement absents de la classe, sont toujours officiellement inscrits sur les listes scolaires. Cela rend plus difficile de vraiment compter le nombre d’étudiants manquants. Le nombre réel de jeunes ne recevant pas d’éducation est probablement bien supérieur au chiffre de 240 000 calculé par l’AP et Stanford.

Dans certains cas, ce n’était pas soudain. De nombreux étudiants se débattaient bien avant que la pandémie ne descende.

Kailani, pour sa part, avait commencé à se sentir aliénée dans son école. En neuvième année, quelques mois avant que la pandémie ne frappe, elle était malheureuse à la maison et avait été transférée dans une autre classe de mathématiques en raison de mauvaises notes.

Kailani a le TDAH et dit que l’assistante d’enseignement blanche chargée de l’aider à se concentrer dans sa nouvelle classe l’a ciblée parce qu’elle était noire, accusant Kailani lorsque ses camarades de classe ont agi. Elle n’a pas non plus autorisé Kailani à utiliser ses écouteurs tout en travaillant de manière indépendante en classe, ce qui, selon Kailani, était autorisé dans son plan d’éducation spéciale pour l’aider à se concentrer.

Après cela, Kailani a cessé de fréquenter les mathématiques. Au lieu de cela, elle a parcouru les couloirs ou lu dans la bibliothèque.

En fin de compte, la pandémie et l’enseignement à domicile ont soulagé l’anxiété que Kailani ressentait d’être dans le bâtiment de l’école. Kailani a préféré l’école en ligne parce qu’elle pouvait éteindre sa caméra et s’engager comme elle le voulait. Ses notes se sont améliorées.

Lorsque l’école a rouvert, elle n’est jamais revenue.

Un porte-parole des écoles de Cambridge a examiné les plaintes de Kailani. “Plusieurs personnes ont fait preuve d’une grande inquiétude et de compassion envers elle et les défis auxquels elle était confrontée en dehors de l’école”, a déclaré Sujata Wycoff. Elle a déclaré que le district avait «la réputation d’être profondément dévoué à l’éducation et au bien-être de nos étudiants».

PERTE DE LA CONNEXION PHYSIQUE

Pour évaluer le nombre d’élèves portés disparus, AP et Big Local News ont interrogé tous les États du pays pour trouver les données les plus récentes disponibles sur les écoles publiques et non publiques, ainsi que les estimations du recensement de la population d’âge scolaire.

Dans l’ensemble, les inscriptions dans les écoles publiques ont chuté de 710 000 élèves entre les années scolaires 2019-20 et 2021-22 dans les 21 États plus Washington, DC, qui ont fourni les données nécessaires.

Ces États ont vu les inscriptions dans les écoles privées augmenter de plus de 100 000 élèves. L’enseignement à domicile a augmenté encore plus, augmentant de plus de 180 000.

Mais les données montraient 240 000 élèves qui n’étaient ni dans une école privée ni inscrits à l’école à domicile. Leurs absences ne pouvaient pas non plus être expliquées par la perte de population – comme la baisse des taux de natalité ou les familles qui ont quitté l’État.

Les États où la maternelle est facultative étaient plus susceptibles d’avoir un plus grand nombre d’élèves disparus, ce qui suggère que les disparus incluent également de nombreux jeunes apprenants gardés à la maison au lieu de commencer l’école.

La Californie à elle seule a montré plus de 150 000 étudiants manquants dans les données, et New York en comptait près de 60 000. Les estimations du recensement sont imparfaites. AP et Stanford ont donc effectué une analyse similaire pour les années pré-pandémiques dans ces deux États. Il n’a trouvé presque aucun étudiant manquant, confirmant que quelque chose d’inhabituel s’est produit pendant la pandémie.

Le nombre réel d’étudiants manquants est probablement beaucoup plus élevé. L’analyse n’inclut pas les données de 29 États, dont le Texas et l’Illinois, ni le nombre inconnu d’étudiants fantômes qui sont techniquement inscrits mais qui se rendent rarement en classe.

Pour certains élèves, il était impossible de surmonter la perte du lien physique avec l’école et les enseignants pendant les fermetures d’écoles dues à la pandémie.

José Escobar, un immigrant d’El Salvador, ne s’était inscrit que récemment en 10e année dans les écoles publiques de Boston lorsque le campus a fermé ses portes en mars 2020. Son ordinateur portable délivré par l’école ne fonctionnait pas et, en raison d’obstacles bureaucratiques, le district n’a pas t émettre un nouveau pendant plusieurs semaines. Son père a cessé de payer leurs factures de téléphone après avoir perdu son emploi dans un restaurant. Sans aucune technologie de travail pendant des mois, il ne s’est jamais connecté à des cours à distance.

Lorsque l’enseignement a repris en ligne cet automne-là, il a décidé de s’éloigner et de trouver du travail comme cuisinier de préparation. « Je ne peux pas apprendre de cette façon », dit-il en espagnol. À 21 ans, il est toujours admissible à l’école à Boston, mais dit qu’il est trop vieux pour le lycée et qu’il doit travailler pour aider sa famille.

Un autre étudiant de Boston est devenu gravement déprimé pendant l’apprentissage en ligne et a été hospitalisé pendant des mois. De retour chez lui, il refuse d’aller à l’école ou de quitter sa chambre malgré la visite d’au moins un enseignant. Lorsque sa mère lui a demandé de parler à un journaliste, il l’a insultée.

Ce sont tous des élèves qui ont officiellement quitté l’école et qui ont probablement été effacés des bases de données d’inscription. Beaucoup d’autres qui sont inscrits ne reçoivent pas d’éducation.

À Los Angeles l’année dernière, près de la moitié des élèves étaient chroniquement absents, ce qui signifie qu’ils ont manqué plus de 10 % de l’année scolaire. Pour les élèves handicapés, les chiffres sont encore plus élevés : selon les données du district, 55 % ont manqué au moins 18 jours d’école. On ne sait pas combien d’étudiants étaient absents plus que cela. Le district scolaire unifié de la ville n’a pas répondu aux demandes de ces données.

QUAND LES ÉCOLES NE PASSENT PAS

Les responsables de Los Angeles ont parlé ouvertement des tentatives de trouver des élèves non scolarisés et d’aider à éliminer les obstacles qui les empêchent de venir à l’école. Des services de blanchisserie ont été proposés, ainsi qu’une aide au logement. Mais pour certains élèves et leurs parents, le problème réside dans un système scolaire qui, selon eux, a régulièrement laissé tomber leurs enfants.

«Les parents sont privés», a déclaré Allison Hertog, qui représente environ trois douzaines de familles dont les enfants ont manqué un apprentissage important lorsque les salles de classe physiques de Californie ont fermé pendant plus d’un an au début de la pandémie.

Ezekiel West, 10 ans, est en quatrième année mais lit au niveau de la première année. Avant les fermetures pandémiques, il a été déplacé d’une école à l’autre lorsque les éducateurs ne pouvaient pas faire face à son comportement impulsif.

Pendant l’apprentissage en ligne, sa mère n’a pas pu accéder à Internet à la maison et a eu du mal avec les points d’accès Wi-Fi fournis par l’école. Elle travaillait comme aide-soignante à domicile et ne pouvait pas surveiller Ezekiel en ligne.

Lorsqu’il est retourné à l’école à l’automne 2021 en tant qu’élève de troisième année, il était frustré que ses camarades de classe aient fait plus de progrès au fil des années.

“Je ne me sentais pas préparé”, a-t-il déclaré lors d’un récent entretien téléphonique. “Je ne pouvais pas vraiment apprendre aussi vite que les autres enfants, et cela m’a en quelque sorte contrarié.”

Un juge administratif a statué que les écoles de Los Angeles avaient violé les droits d’Ezekiel et a ordonné au district de lui donner une place dans une nouvelle école, avec un plan spécial pour le ramener à l’apprentissage et à la confiance des enseignants. L’école n’a pas suivi le plan, alors sa mère a cessé de l’envoyer en octobre.

“Je ne peux pas leur faire confiance”, a déclaré Miesha Clarke. Les responsables de l’école de Los Angeles n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur le cas d’Ezekiel.

Le mois dernier, Ezekiel s’est inscrit à une école publique en ligne pour les étudiants californiens. Pour l’inscrire, sa mère a accepté de renoncer à son projet d’éducation spéciale. Son avocat, Hertog, craint que le programme ne fonctionne pas pour quelqu’un ayant les besoins d’Ezekiel et cherche encore une autre option avec plus de flexibilité.

Au moins trois des élèves que Hertog a représentés, dont Ezekiel, ont disparu de l’école pendant de longues périodes depuis la reprise de l’enseignement en personne. Leurs situations étaient évitables, a-t-elle déclaré: “C’est assez honteux que les systèmes scolaires aient permis que cela dure si longtemps.”

Lorsque Kailani a cessé de se connecter à ses cours virtuels au printemps de sa deuxième année, elle a reçu plusieurs courriels de l’école lui disant qu’elle avait fait l’école buissonnière. Entre deux et quatre semaines après sa disparition de l’école Zoom, son conseiller principal et son professeur d’espagnol lui ont chacun écrit pour lui demander où elle se trouvait. Et le doyen des élèves de l’école a appelé son arrière-grand-mère, sa tutrice légale, pour l’informer de la disparition de Kailani de l’école.

Ils n’ont plus communiqué, selon Kailani. Elle est allée travailler chez Chipotle, passant des commandes dans le quartier financier de Boston.

En décembre, Kailani a déménagé en Caroline du Nord pour prendre un nouveau départ. Elle enseigne maintenant la danse aux enfants du primaire. Le mois dernier, elle a réussi ses examens d’équivalence d’études secondaires. Elle veut suivre des cours de chorégraphie.

Mais elle sait, avec le recul, que les choses auraient pu être différentes. Bien qu’elle ne regrette pas d’avoir quitté l’école secondaire, elle dit qu’elle aurait peut-être changé d’avis si quelqu’un à l’école avait montré plus d’intérêt et d’attention à ses besoins et l’avait soutenue en tant qu’élève noire.

“Tout ce qu’ils avaient à faire était d’agir”, a déclaré Kailani. «Il y a eu tellement de fois qu’ils auraient pu faire quelque chose. Et ils n’ont rien fait. »

___

Cet article est basé sur des données recueillies par l’Associated Press et le projet Big Local News de l’Université de Stanford. Les données ont été compilées par Sharon Lurye de l’AP, Thomas Dee de la Graduate School of Education de Stanford et Justin Mayo de Big Local News.

___

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Bianca Vázquez Toness et Sharon Lurye, Associated Press