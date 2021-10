La pandémie de grippe toujours considérée comme plus mortelle que le Covid-19 pour l’homme

Une épidémie mondiale de grippe continue d’être un risque « grave et réel » pour les êtres humains plus que le Covid-19 en cours, selon les experts en maladies infectieuses. Selon le professeur Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy à l’Université du Minnesota, une épidémie mondiale de grippe pourrait être bien pire que la pandémie de Covid, avec des modèles suggérant qu’elle pourrait tuer jusqu’à 33 millions de personnes au cours des six premiers mois, a rapporté The Telegraph.

« Avant Covid-19, les pandémies de grippe étaient le risque biologique numéro un pour l’homme et cela n’a pas changé », a déclaré Osterholm.

« Au cours des 100 ans entre 1918 et 2018, nous avons eu quatre pandémies de grippe. Cela montre clairement que le risque de grippe pandémique est une menace sérieuse et réelle. La question n’est pas de savoir si nous aurons une autre pandémie de grippe, mais quand », a-t-il déclaré.

Osterholm s’exprimait lors du lancement d’une feuille de route pour développer des vaccins contre la grippe saisonnière – qui devrait augmenter cette année – ainsi que contre la grippe pandémique, par l’Organisation mondiale de la santé et plusieurs autres organisations.

La grippe tue de 290 000 à 650 000 personnes par an, affectant de manière disproportionnée les habitants des pays à revenu faible et intermédiaire. Le monde a historiquement connu une pandémie de grippe une fois tous les 25 ans.

La feuille de route définit ce qui est nécessaire pour le développement de nouveaux vaccins, d’une meilleure compréhension de la réponse immunitaire à la grippe à la garantie d’un financement durable.

Selon les experts, les vaccins antigrippaux actuels sont basés sur une technologie développée pour la première fois dans les années 1940 et doivent être formulés chaque année en fonction des souches de la maladie en circulation.

Bien qu’il y ait eu une amélioration « incrémentielle » dans le développement de vaccins au cours des 10 dernières années, « nous n’avons toujours pas de vaccin qui protège plus longtemps contre des souches plus fortes », a déclaré le Dr Martin Friede, expert en vaccins à l’OMS. comme dit.

L’objectif ultime est un vaccin universel contre la grippe qui ne devrait pas être administré chaque année, qui serait efficace contre de nombreuses souches différentes et qui pourrait être utilisé dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Il existe également un besoin urgent de vaccins contre la grippe pandémique et les experts espèrent que les leçons de la pandémie de Covid pourront être tirées.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.