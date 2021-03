La pandémie de grippe espagnole qui a tué 50 millions de personnes pourrait revenir car Covid pourrait aggraver les épidémies saisonnières, prévient un expert de l’OMS

LA redoutable grippe espagnole qui a tué environ 50 millions de personnes dans le monde pourrait être la cause de la prochaine pandémie, a averti l’un des plus grands experts de l’OMS en matière de grippe.

Le Dr John McCauley, un membre éminent du Système mondial de surveillance et de riposte à la grippe de l’OMS, a également expliqué au Sun Online comment les changements apportés au virus de la grippe ordinaire pourraient le rendre beaucoup plus mortel au milieu de la pandémie de Covid-19.

Alors que le monde est toujours sous le choc de l’épidémie de Covid-19, les scientifiques recherchent désespérément les autres virus dangereux susceptibles de provoquer la prochaine pandémie, ce qui pourrait conduire à « des décomptes de cas et des décès similaires à ceux de la grippe espagnole ».

Le Dr McCauley, directeur du Worldwide Influenza Center, a révélé que sa plus grande préoccupation à l’heure actuelle était la grippe saisonnière et a averti qu’une future pandémie proviendrait probablement d’une souche grippale – malgré les chiffres de grippe en baisse.

Selon le Dr McCauley, les mesures de Covid telles que la distance sociale et le lavage régulier des mains ont contribué à l’une des plus faibles circulations de grippe depuis plus d’un siècle.

Mais les virus courants tels que la grippe saisonnière pourraient être beaucoup plus dangereux dans un monde post-pandémique, avec des niveaux d’immunité en baisse et Covid continuant de persister à mesure que les verrouillages se lèvent.

Il a déjà été averti que la Grande-Bretagne pourrait voir une poussée de grippe dramatique l’hiver prochain alors que les gens reviennent à la normale – bien que le Royaume-Uni ait presque vu la grippe disparaître jusqu’à présent cette saison.

Une étude publiée dans le Journal médical britannique a montré que les personnes infectées à la fois par le coronavirus et la grippe étaient deux fois plus susceptibles de mourir que les personnes infectées uniquement par un coronavirus.

La pandémie de grippe de 1918, connue sous le nom de grippe espagnole, a infecté environ un tiers de la population mondiale et aurait provoqué des oiseaux.

Le nombre de décès dus à la grippe espagnole est estimé à environ 50 millions, tuant plus de personnes que la Première Guerre mondiale.

Et le Dr McCauley a averti que nous devons être prêts pour son retour.

Il nous a dit: « Depuis que nous l’avons vu (grippe espagnole) auparavant, nous avons pu le revoir. Nous devons encore rester préparés pour ce type d’événement. »

Il a ajouté: «Avant le coronavirus, le prochain qui allait sortir et vous attraper allait être la grippe.

«Le prochain sera la grippe ou un autre coronavirus. Vous savez que la grippe peut le faire, et vous savez maintenant que le coronavirus peut le faire.

«La grippe n’a donc pas disparu de la liste, la grippe reste sur la liste, la grippe reste sur la liste.

« Nous avons eu de la chance avec le premier coronavirus du SRAS, nous n’avons pas été aussi chanceux cette fois, et il pourrait y avoir d’autres maladies là-bas. »

Le Dr Erin Sorrell, spécialiste des maladies infectieuses émergentes et de la grippe, a déclaré à The Sun Online que la grippe devrait toujours être considérée comme un « concurrent majeur » lors de la recherche de la prochaine pandémie, qui pourrait tuer autant de personnes que la grippe espagnole en 1918.

Elle nous a dit: « La question n’est pas de savoir si nous aurons une autre pandémie, mais quand. Alors qu’une pandémie aujourd’hui pourrait entraîner des décomptes de cas et des décès similaires à 1918, ce ne serait pas pour les mêmes raisons. »

Une partie du rôle du Dr McCauley à l’OMS est de surveiller les changements dans les virus, en particulier les grippes et les grippes zoonotiques, et d’aider à développer des vaccins sur cette base.

Et il craint qu’une mutation de la grippe saisonnière humaine alors que Covid-19 est toujours là pourrait gravement toucher le monde.

Le risque que des personnes soient infectées par les deux virus en même temps pourrait considérablement augmenter le nombre de décès.

DOUBLE PROBLÈME

Il a déclaré au Sun Online: «Si cela apportait un autre changement antigénique pour que le vaccin ne le couvre pas bien, la dernière fois que cela s’est produit, nous avons eu une surmortalité significative au Royaume-Uni.

«Si le virus évoluait de la même manière qu’il l’a fait en 2014-2015, alors ce serait une préoccupation.

« En plus des pressions liées aux coronavirus qui ne disparaissent pas, cela devient important. Vous pourriez avoir la moitié des personnes atteintes de coronavirus et la moitié des personnes atteintes de grippe. »

« Allez-vous les séparer? Allez-vous les mélanger? Et si vous avez une double infection? Est-ce pire? »

LA PANDÉMIE LA PLUS MORTE La grippe ESPAGNOLE a tué environ 50 millions de personnes de 1918 à 1919 La pandémie de grippe de 1918 a tué plus de personnes que la Première Guerre mondiale et la peste noire. Connu sous le nom de grippe espagnole, le virus serait originaire d’oiseaux sauvages et domestiques, bien que certains aient fait valoir qu’il pourrait provenir de porcs. Bien que connue sous le nom de grippe espagnole, les scientifiques ont depuis jugé très improbable que la maladie provienne d’Espagne. La Chine, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont tous été vantés comme le berceau du virus. La plupart des victimes attribuées à la pandémie provenaient de la deuxième vague de la maladie, car une forme mutée du virus a été propagée par les troupes entre septembre et novembre 1918. Contrairement au coronavirus, la grippe espagnole avait un taux de mortalité élevé chez les jeunes, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans et de 20 à 40 ans. Dans sa forme la plus puissante, la maladie pourrait tuer un jeune en bonne santé dans les 24 heures suivant l’apparition des premiers symptômes. Certains des pires symptômes comprenaient des fièvres vésiculeuses, une pneumonie et des saignements de nez si graves que les patients pouvaient se noyer dans leurs propres poumons.

La semaine dernière a vu l’exemple parfait d’un virus grippal en mutation, les autorités russes signalant les premières infections humaines de la grippe aviaire H5N8.

Bien que cette souche particulière de grippe ne soit pas mortelle, la façon dont elle s’est adaptée pour infecter les humains est préoccupante, a déclaré le Dr McCauley.

Il a ajouté: « C’est une préoccupation. Les gens ne semblaient pas avoir de maladie grave, donc cela pourrait être une préoccupation que d’autres personnes dans d’autres endroits soient infectées et c’est la première fois que des personnes ont été contractées avec une infection.

« Il n’y a rien de spécial à propos de ce virus qui était présent dans cette région de la Russie, mais ce type de virus pourrait acquérir la capacité de mieux se propager chez les humains et ce ne serait pas bien. »

Le Dr Sorrell a également qualifié la récente épidémie en Russie de « préoccupante ».

Elle a déclaré au Sun Online: « Ce sous-type continue d’être dangereux pour les humains en termes de sa capacité à se propager d’un hôte aviaire à un humain par contact très étroit et à provoquer des taux de mortalité très élevés, dans le cas de souches hautement pathogènes. . «

Les scientifiques continuent de surveiller les maladies émergentes car il a été averti malgré la dévastation du Covid-19, ce n’est peut-être pas le « grand ».

L’OMS a dressé une liste d’alerte prioritaire de virus dangereux susceptibles de se propager, notamment le virus Nipah, le MERS, le SRAS et le Zika.

Certains pensent qu’une maladie qui nous est inconnue, classée par l’OMS comme maladie X, pourrait être sur le point d’éliminer des millions de personnes si elle n’est pas découverte à temps.

Les scientifiques ont prédit que nous pourrions faire face à une pandémie tous les cinq ans en raison de maladies zoonotiques, des virus qui passent des animaux aux humains.

L’écrivain environnemental John Vidal, qui travaille sur un livre révélant les liens entre la nature et la maladie, a prédit que le monde est confronté à une nouvelle pandémie à l’échelle de la peste noire.

Compte tenu de la popularité du transport aérien et du commerce mondial, un virus pourrait sévir à travers le monde, propagé sans le savoir par des transporteurs asymptomatiques, « dans quelques semaines, tuant des dizaines de millions de personnes avant la fermeture des frontières », ajoute-t-il.

Il a déclaré: « L’humanité a changé sa relation avec les animaux sauvages et d’élevage, détruisant leurs habitats et les rassemblant – et le processus … ne fait que s’accélérer.

« Si nous ne parvenons pas à apprécier la gravité de la situation, cette pandémie actuelle ne sera peut-être que le précurseur de quelque chose de bien plus grave encore. »