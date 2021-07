La pandémie de COVID pourrait avoir rendu orphelins plus d’un million d’enfants, selon une étude

Une étude récente révèle un autre impact dévastateur que la pandémie de coronavirus a eu sur les enfants du monde entier.

Des chercheurs du Boston Children’s Hospital estiment que plus d’un million d’enfants pourraient être devenus orphelins en raison d’un décès lié au COVID, selon leur modèle publié mardi dans The Lancet. Ils ont défini les orphelins comme la perte d’au moins un parent.

Les auteurs estiment que 1,13 million d’enfants ont perdu un parent ou un grand-parent gardien, et parmi eux, 1,04 million ont perduune mère, un père ou les deux. Dans l’ensemble, on estime que 1,56 million d’enfants ont subi le décès d’au moins un parent ou d’un grand-parent ayant la garde, ou d’un autre grand-parent vivant avec eux.

Les pays avec le plus grand nombre d’enfants qui ont perdu leurs principaux dispensateurs de soins sont les États-Unis, l’Afrique du Sud, le Pérou, l’Inde, le Brésil et le Mexique.

« Nous savons d’après nos recherches que la perte d’un parent ou d’un soignant peut bouleverser la vie des enfants et potentiellement affecter leur développement s’ils ne sont pas dans un cadre familial stable », a déclaré l’auteur de l’étude Chuck Nelson, professeur de pédiatrie à la Harvard Medical School et au Boston Children’s Hospital. .

Pour calculer le nombre d’orphelins associés à une pandémie, les chercheurs ont utilisé les données de surmortalité et de mortalité COVID-19 de 21 pays qui représentaient 77% des décès mondiaux dus au COVID-19 en 2020 et au début de 2021.

Dans l’étude, les décès liés à COVID comprenaient les décès causés directement par COVID-19 ainsi que ceux causés indirectement par la pandémie par le biais de confinements, de restrictions sur les rassemblements et les déplacements, d’un accès réduit ou d’une volonté de rechercher ou d’accepter des soins de santé et des maladies chroniques.

« Ils ont attiré l’attention sur quelque chose qui est souvent sous-déclaré et à savoir les survivants qui restent dans la famille », a déclaré David Abramson, professeur à la School of Public Health de l’Université de New York. « Les gens ne pensent pas souvent à la façon dont les familles réagissent à des événements comme celui-ci et la perte de parents est comme une crise secondaire en plus de la crise initiale. »

L’étude attire non seulement l’attention sur les conséquences à long terme de la pandémie pour les familles, mais aussi sur l’avenir de leur santé mentale, a déclaré le Dr Nora Volkow, directrice du National Institute on Drug Abuse, qui a financé en partie l’étude.

Mythes sur le vaccin COVID :Biden a déclaré que la désinformation sur le vaccin COVID-19 sur les réseaux sociaux « tue des gens ». Ce sont les plus grands mythes qui se répandent en ligne.

Infections révolutionnaires :Les personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19 peuvent être infectées, mais les maladies graves sont rares : « Rien dans ce monde n’est à 100 % »

Les expériences traumatisantes, telles que la perte d’un parent ou d’un aidant naturel, sont associées à un risque accru de consommation de substances, de problèmes de santé mentale et d’autres problèmes de santé comportementaux et chroniques.

« Bien que le traumatisme subi par un enfant après la perte d’un parent ou d’un tuteur puisse être dévastateur, il existe des interventions fondées sur des données probantes qui peuvent prévenir les conséquences néfastes, telles que la consommation de substances, et nous devons nous assurer que les enfants ont accès à ces interventions », Volkow mentionné.

Nelson ajoute que l’impact peut être pire chez les enfants plus âgés, ceux placés dans des institutions ou des situations temporaires, ou aux prises avec des problèmes de santé mentale avant la pandémie.

Les enfants des communautés défavorisées touchées de manière disproportionnée par la pandémie sont plus susceptibles de subir également ses effets à long terme, a déclaré Barun Mathema, professeur d’épidémiologie à la Columbia University Mailman School of Public Health.

Bien que la pandémie puisse décliner à mesure que de plus en plus de personnes se font vacciner, a-t-il déclaré, les responsables doivent allouer des ressources supplémentaires à ces communautés à l’avenir.

« C’est une période intense où il y a des pertes extraordinaires, il y a une horreur extraordinaire et puis soudain, (la pandémie) est terminée », a déclaré Mathema. « Mais les blessures persistent. »

La couverture de la santé et de la sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans les soins de santé. La Fondation Masimo ne fournit pas de contribution éditoriale.