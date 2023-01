La pandémie de Covid porte les revenus de Pfizer en 2022 à un record de 100 milliards de dollars

La pandémie de Covid-19 en cours a propulsé les bénéfices de la société pharmaceutique Pfizer à un record de 100 milliards de dollars l’année dernière, dont près de 57 milliards de dollars grâce à son vaccin et sa pilule antivirale Paxlovid.

Le vaccin a représenté 37,8 milliards de dollars, en hausse de seulement 3 % par rapport à 2021, des ventes totales de Pfizer, la demande de vaccins ayant ralenti. Mais les ventes de son traitement antiviral à succès ont compensé ce ralentissement, atteignant 18,9 milliards de dollars en 2022, la première année complète où Paxlovid était sur le marché.

Les ventes combinées de Pfizer de son vaccin Covid et de son traitement antiviral ont généré plus de revenus l’année dernière que ses ventes totales en 2019, avant que la pandémie ne devienne une crise mondiale qui a tué plus de 6,8 millions de personnes et bouleversé les marchés mondiaux. Ces résultats ne seront pas répétés cette année.

Pfizer a déclaré aux investisseurs qu’ils s’attendaient à une baisse des revenus allant jusqu’à 33 % en 2023, entre 67 et 71 milliards de dollars, alors que le monde sort de la pandémie et que la demande pour ses médicaments à succès Covid ralentit.

Les ventes de vaccins Covid devraient chuter de 64 % cette année à 13,5 milliards de dollars contre 37,8 milliards de dollars en 2022. Les ventes de Paxlovid devraient chuter de 58 % à 8 milliards de dollars en 2023 contre 18,9 milliards de dollars en 2022.

Pfizer prévoit également que son bénéfice par action pour l’année entière chutera jusqu’à 50 %, passant de 3,25 $ à 3,45 $, contre un BPA record de 6,58 $ en 2022.

Les résultats de la société au quatrième trimestre ont été largement conformes aux attentes des analystes.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a présenté le trimestre dernier un plan de croissance 2030 pour l’entreprise qui va au-delà de la pandémie. Bourla a déclaré qu’il prévoyait une croissance future des revenus des vaccins contre le VRS et des médicaments contre les migraines et la colite ulcéreuse, parmi d’autres produits pharmaceutiques.