Dans une lettre ouverte, le Réseau mondial d’ONG pour une action humanitaire raisonnée et efficace a appelé les États et leurs dirigeants à garantir l’accès humanitaire et à intensifier l’aide financière pour lutter contre les causes des inégalités croissantes, mettant en garde contre l’ampleur de la situation.

Le groupe d’ONG a déclaré que, dans des pays comme l’Afghanistan, l’Éthiopie, le Venezuela et le Yémen, «Chaque jour, nous témoignons de la souffrance et de la résilience», mettre au moins 34 millions d’individus, y compris de jeunes enfants, «À un pas de la famine.»

Les conflits, le changement climatique et les inégalités, associés à la crise du Covid-19, ont conduit à une situation d’insécurité alimentaire aiguë dans le monde.

Immédiatement, la lettre ouverte appelle à un financement supplémentaire de 5,5 milliards de dollars pour soutenir le travail d’assistance alimentaire dans les régions concernées, «Sans détourner les ressources de la satisfaction d’autres besoins humanitaires pressants.»

À long terme, le groupe exige un travail plus important pour mettre fin aux conflits qui déstabilisent les régions, accroître la durabilité pour se protéger contre le changement climatique et travailler pour rebondir après l’impact de la pandémie de Covid.

Ce n’est pas la première fois qu’un groupe international appelle à une plus grande action sur ce front, l’ONU ayant déjà mis en garde contre un «Famine aux proportions bibliques» si les nations les plus pauvres ne reçoivent pas le soutien dont elles ont besoin pour combattre et se remettre de Covid. En réponse à cet appel, l’ONU n’a réussi à lever que 5% de son appel pour la sécurité alimentaire auprès des donateurs.

