L’emprise de COVID sur le monde est «loin d’être terminée» car les super variantes engendrent un «tsunami» de nouveaux cas, a averti l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Son envoyé spécial, le Dr David Nabarro, a déclaré que le Royaume-Uni allait à l’encontre de la tendance à la baisse des cas et des décès alors que dans la plupart des régions du monde, le coronavirus «progressait».

Le personnel médical s’occupe des patients dans la salle d’urgence de l’hôpital Nossa Senhora da Conceicao qui est surpeuplé, à Porto Alegre, Brésil[/caption]

Le corps d’une personne décédée du COVID-19 est amené pour être incinéré au crématoire Vasai à Palghar, près de Mumbai, en Inde[/caption]

S’adressant au Collège royal des médecins d’Édimbourg, le Dr Nabarro a déclaré que les nouvelles variantes seraient un phénomène «régulier» alors que le virus est toujours répandu dans le monde.

Il a averti: «La pandémie est loin d’être terminée.

«Chaque semaine, nous avons vu quatre millions et demi de cas signalés et nous savons qu’il s’agit là d’une énorme sous-estimation.

«Et nous assistons toujours à un nombre vraiment important de décès – près de trois millions.

«Ce que je veux souligner, c’est que la pandémie progresse partout.»

Les taux de Covid-19 montent en flèche en Inde, avec plus de 180 000 nouvelles infections détectées depuis mardi alors que les gens affluent par millions pour assister aux festivals religieux et aux réunions politiques.

Le pays d’Asie du Sud a jusqu’à présent confirmé plus de 13,9 millions de cas et 172 000 morts, ce qui est probablement un sous-dénombrement.

Plus tôt cette semaine, il a dépassé le Brésil pour devenir le deuxième pays le plus touché au monde par le coronavirus.

Et il est à craindre que l’Inde devienne désormais un terreau fertile pour les virus mutants mortels comme le pays d’Amérique du Sud qui a enregistré 358 718 décès.

La France, l’Allemagne et plusieurs autres États ont prolongé les verrouillages, et les médecins allemands préviennent que de plus en plus de jeunes sont hospitalisés avec le virus.

La Suède, qui n’a jamais connu de verrouillage sévère, a enregistré la semaine dernière le plus grand nombre d’infections à Covid-19 par habitant en Europe.

Le pays opposé au verrouillage a enregistré 625 nouvelles infections par million de personnes la semaine dernière, bien plus que ses voisins scandinaves, avec la Finlande, la Norvège et le Danemark, enregistrant respectivement 65, 132 et 111 cas par million.

La Suède comptait également plus de patients en soins intensifs qu’à tout autre moment depuis la première vague de la pandémie au printemps dernier.

La France est sur le point de dépasser le sombre cap des 100000 victimes officielles de coronavirus, au milieu d’une troisième vague d’infections.[/caption]

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, les décès de Covid ont chuté de 16% en une semaine avec 38 décès et 2 491 cas enregistrés au cours des dernières 24 heures, le pays sortant enfin du verrouillage.

Mais le Dr Nabarro a exhorté à la complaisance

Il a déclaré: «La situation actuelle au Royaume-Uni va à l’encontre de la tendance du progrès mondial… mais ne pensez pas que cette pandémie est terminée parce que ce n’est pas le cas.

Au sujet de la levée des restrictions au Royaume-Uni et du succès du programme de vaccination, il a ajouté: «(Certains disent) c’est une opportunité pour le Royaume-Uni de sortir de la pandémie, eh bien je dis« peut-être ».

«Je dois souligner que je ne suis pas sûr à 100% que le monde trouvera trop facile de se vacciner contre cette pandémie en raison de l’émergence de variantes capables d’échapper à la protection des vaccins actuels.»





Jusqu’à présent, le déploiement des vaccins dans l’UE a été chaotique et a été critiqué par l’Organisation mondiale de la santé pour sa «lenteur inacceptable».

Selon le traqueur du vaccin Covid du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, 19,4% seulement de la population adulte de l’UE ont reçu jusqu’à présent leur première dose d’un vaccin contre le coronavirus.

Cela est comparé au déploiement du Royaume-Uni, qui compte plus de la moitié de sa population adulte compte tenu de leur coup donné.

Les progrès de la vaccination de l’UE ont pris un revers après que le Danemark a abandonné le vaccin AstraZenica sur les risques de caillots sanguins, malgré un examen concluant que le danger d’un caillot est minuscule.

Pendant ce temps, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré aujourd’hui que l’UE se tournait plus fortement vers BioNTech / Pfizer après que Johnson & Johnson ait suspendu ses doses de vaccin en raison des craintes de caillots sanguins.