LA pandémie COVID est à un «point critique» et les gens ont besoin d’un «contrôle de la réalité» alors que les restrictions de verrouillage sont assouplies, a averti l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les restrictions ont été assouplies hier en Angleterre, conformément à la feuille de route du Premier ministre Boris Johnson pour sortir du verrouillage – alors que les infections ont chuté au Royaume-Uni.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Le Dr Maria van Kerkhove a déclaré que les gens devaient continuer d’essayer de prévenir les infections Crédits: Getty

Hier, il a été rapporté que les cas au Royaume-Uni avaient chuté de 23% en quinze jours pour s’établir à 3 568 infections, contre 4 645 le 29 mars.

Les décès ont également diminué de moitié la semaine dernière alors que la propagation continue de ralentir.

De nombreux experts ont salué le déploiement du vaccin pour la baisse des décès et des infections et jusqu’à présent, au Royaume-Uni, plus de 32 millions de personnes ont reçu une première dose d’un vaccin contre le coronavirus, 7,6 millions ayant maintenant reçu les deux doses.

Mais le Premier ministre Boris Johnson a déclaré aujourd’hui que « l’essentiel du travail » avait été effectué par des personnes restées à l’intérieur, mais que le déploiement du vaccin avait « aidé ».

Mais le chef de la réponse technique de l’OMS a maintenant déclaré que les vaccins à eux seuls ne suffisaient pas pour lutter contre le virus car les cas sont désormais en «spirale» à l’échelle mondiale.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le Dr Maria van Kerkhove a déclaré que les gens doivent continuer d’essayer de prévenir les infections.

Elle a déclaré: «Nous avons besoin de gros titres sur ces mesures de santé publique et sociales, nous avons besoin de titres sur les outils dont nous disposons actuellement pour prévenir les infections et sauver des vies.

«Nous sommes actuellement à un point critique de la pandémie, la trajectoire de cette pandémie se développe.

«C’est la septième semaine consécutive où nous avons eu plus de 4,4 millions de nouveaux cas signalés la semaine dernière (dans le monde).

« Si vous comparez cela à il y a un an, nous avions environ 500 000 cas signalés par semaine… la trajectoire de la pandémie en ce moment croît de façon exponentielle. »

Elle a ajouté que « ce n’est pas une situation dans laquelle nous voulons être » 16 mois après le début de la pandémie mondiale quand des mesures sont disponibles pour contrôler la propagation.

«Il est temps maintenant que tout le monde doive faire le point et vérifier la réalité de ce que nous devons faire.

«Jetez un œil à ce que font les gens et à la manière dont vous vous mélangez, assurez-vous de prendre les bonnes mesures pour assurer votre sécurité et celle de vos proches», a-t-elle déclaré.

Le Dr van Kerkhove a déclaré que les gouvernements doivent soutenir les individus afin que les mesures de contrôle en place soient «appliquées de manière cohérente et cohérente».

«Ce sont des vaccins, mais ce ne sont pas que des vaccins – ce sont des vaccins et que pouvez-vous faire tous les jours, que pouvez-vous faire pour assurer votre sécurité et celle de vos proches», a-t-elle déclaré.

En Angleterre, l’utilisation de masques faciaux est toujours requise dans les zones où la distanciation sociale n’est pas possible, comme les transports publics et les espaces clos tels que les supermarchés et les magasins.

Les directives de distanciation sociale sont toujours en place, mais comme de nombreuses personnes ont afflué dans les pubs et les restaurants la nuit dernière, il était clair que la règle des deux mètres n’était pas respectée par tous.

Les vaccins sont toujours en cours de déploiement, le jab Moderna rejoignant désormais également le jab Oxford / AstraZeneca et l’offre Pfizer / BioNTech qui sont disponibles pour les Britanniques.

Les Britanniques sont retournés au pub hier soir alors que les restrictions étaient à nouveau assouplies Crédit: PA

Le chef de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a également averti que les vaccins ne sont pas le « seul outil » pour lutter contre le coronavirus.

Il a ajouté: «Cette pandémie est loin d’être terminée, mais nous avons de nombreuses raisons d’être optimistes.

«La baisse des… décès au cours des deux premiers mois de l’année montre que ce virus et ses variantes peuvent être stoppés.

« Avec un effort concerté pour appliquer des mesures de santé publique, parallèlement à une vaccination équitable, nous pourrions maîtriser cette pandémie en quelques mois. »