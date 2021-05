Le rapport, commandé par l’OMS et réalisé par un groupe indépendant, a publié ses conclusions mercredi, expliquant comment « Maillons faibles à chaque point de la chaîne » avait abouti, au moins, « Un mois d’opportunité perdue»Qui a permis à la pandémie mondiale de se propager plus rapidement.

Helen Clark, l’ancienne Premier ministre de Nouvelle-Zélande, qui a coprésidé le panel, a critiqué la lenteur de la réponse des gouvernements, certains attendant que les lits d’hôpitaux se remplissent avant de prendre d’autres mesures, à ce moment-là. «Il était trop tard pour éviter l’impact de la pandémie.»

«Ce qui a suivi a été une course aux gagnants pour tout le monde pour les EPI et les produits thérapeutiques. À l’échelle mondiale, les agents de santé ont été testés à leurs limites et les taux d’infection, de maladie et de mortalité ont grimpé en flèche et continuent d’augmenter » Clark a déclaré dans le rapport, intitulé «Covid-19: Faites-en la dernière pandémie».

Le blâme n’a pas été entièrement mis sur les gouvernements nationaux, car le groupe d’experts a constaté que la réponse de l’OMS n’était pas aussi forte qu’elle aurait pu l’être, déclarant que l’organisme international de santé aurait dû déclarer une urgence mondiale plus tôt.

L’échec combiné des gouvernements à se préparer et la réponse de plus en plus lente qui a suivi a créé «Une myriade d’échecs, de lacunes et de retards», ce qui signifie que la situation actuelle «Aurait pu être évité», a déclaré la coprésidente Ellen Johnson Sirleaf.

Le rapport soulignait la nécessité pour l’OMS et les gouvernements de mettre en œuvre rapidement des réformes pour éviter une «Cocktail toxique» à l’avenir, conduisant à une pandémie mondiale tout aussi dommageable, provoquant des perturbations internationales et faisant tant de morts.

Dans le cadre des plans mis en place pour l’avenir, le panel a suggéré que les chefs d’État soient réunis pour superviser les préparatifs, en fournissant le soutien financier et le soutien nécessaires pour se protéger contre la menace des virus. Le rapport indique également que l’OMS doit être améliorée, de sorte qu’elle évolue plus rapidement et dispose de meilleures ressources, ce qui lui donne la capacité de lutter correctement contre les problèmes de santé.

L’OMS n’a pas encore répondu officiellement au rapport, mais on s’attend à ce qu’elle accepte les conclusions du panel.

