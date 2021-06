La pandémie de Covid a probablement exacerbé les facteurs propices au terrorisme, prévient un rapport du comité des Nations Unies

Publié mercredi, la « Mise à jour sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le terrorisme, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l’extrémisme violent » du CTC a soulevé des inquiétudes quant au risque que la pandémie de Covid « susceptible d’avoir accru les facteurs sous-jacents et les facteurs structurels qui sont souvent propices au terrorisme ».

Bien que la CCT reconnaisse qu’il est « difficile à déterminer » les effets à long terme de la pandémie sur les efforts de lutte contre le terrorisme, le comité prédit qu’il « aura probablement un impact important » sur la capacité des États à lutter contre le terrorisme.

En examinant la situation, le CCT a mené une enquête dans les États membres, s’adressant aux agences des Nations Unies et aux organisations du secteur privé, ainsi qu’au réseau d’experts régionaux du comité. Les résultats ont révélé que 44% des personnes interrogées pensent que Covid a augmenté le risque de terrorisme dans leur région et 69% craignent que la pandémie n’ait rendu la lutte contre le terrorisme plus difficile.

Voici quelques-uns des principaux points à retenir du rapport et de la @UN_CTED enquête de ses partenaires : https://t.co/BSf1upBcGz. pic.twitter.com/1yPBuuuKIq – CTED des Nations Unies (@UN_CTED) 16 juin 2021

Indépendamment de l’évolution des menaces, le rapport du comité a souligné qu’il est peu probable qu’il y ait un retour à « normes pré-pandémiques », comme le « méthodes et approches » utilisés auparavant pour lutter contre l’extrémisme et le terrorisme sont « susceptible d’avoir changé de manière significative et permanente » pendant la crise du Covid.

Offrant une solution potentielle, la CCT a proposé que les États rééquilibrent leurs budgets de lutte contre le terrorisme afin de reconnaître les priorités nationales et de fournir des ressources aux zones les plus touchées par la menace de violence.

Le CTC a été créé en 2001 à la suite des attentats terroristes du 11 septembre aux États-Unis. Composé des 15 membres du CSNU, le comité a suivi et évalué l’impact de Covid sur le terrorisme, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l’extrémisme violent, produisant trois rapports à ce jour pendant la pandémie.

