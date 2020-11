La pandémie de Covid-19 pose un “ réel danger ” pour les progrès des femmes

LONDRES – Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les femmes ont supporté le poids des tâches supplémentaires de garde d’enfants et du travail domestique non rémunéré, a révélé une étude des Nations Unies (ONU).

Dans un certain nombre de pays du monde, les femmes consacrent en moyenne 31 heures par semaine à la garde des enfants, selon l’étude de l’organisme de promotion de l’égalité des sexes de l’ONU, ONU Femmes.

Cela représentait en moyenne 5,2 heures de plus par semaine que le temps prépandémique consacré à la garde des enfants, et comparativement à 3,5 heures de plus, les hommes ont déclaré consacrer maintenant à la garde des enfants.

La statistique provient d’une étude menée par le cabinet d’études de marché Ipsos pour ONU Femmes, qui a sondé 14 509 personnes âgées de 16 à 74 ans dans 16 pays en octobre, dans le cadre de sa brève “Whose time to care? publié mercredi.

ONU Femmes a averti qu’il y avait «un réel danger que la pandémie efface les progrès importants mais fragiles que les femmes ont accomplis au cours des dernières décennies».

Le rapport soulignait que si tant les hommes que les femmes avaient vu leur charge de travail non rémunérée augmenter depuis le début de la pandémie, les femmes faisaient toujours la part du lion de ce travail.

Le mémoire plus large comprenait des données provenant de 38 pays. Il a montré que les deux cinquièmes des femmes ont déclaré consacrer plus de temps au travail domestique non rémunéré, contre 54% des hommes et 28% des femmes ont déclaré que l’intensité de ce travail avait augmenté, contre 16% des hommes.

L’ONU a découvert que les parents recevaient également plus d’aide de leurs filles que de leurs fils à la maison.

Les données ont montré que plus de femmes quittaient le marché du travail et, sur la base d’un échantillon de 55 pays, l’ONU a constaté qu’à la fin du deuxième trimestre de 2020, il y avait 1,7 fois plus de femmes que d’hommes en dehors du marché du travail – 321 millions femmes contre 182 millions d’hommes.

En outre, ONU Femmes a déclaré que «si de nombreux gouvernements ont pris des mesures sans précédent pour contenir les retombées économiques et sociales de la pandémie, la plupart des réponses ont été aveugles aux besoins des femmes».

Selon le << Global Covid-19 Gender Response Tracker >>, mis au point par ONU Femmes avec le Programme des Nations Unies pour le développement, 206 pays et territoires ont introduit un total de 1 813 mesures pour faire face aux retombées économiques et sociales de Covid-19. Cependant, 85 seulement avaient pris des mesures pour renforcer la sécurité économique des femmes, tandis que 60 pays seulement avaient pris des mesures pour remédier aux soins non rémunérés.

111 mesures seulement concernaient en fait directement le travail de soins non rémunéré, ce qui équivaut à 8% de toutes les mesures de protection sociale et du marché du travail mises en œuvre en réponse à la pandémie.