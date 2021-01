La nouvelle norme n’est plus aussi nouvelle.

Le monde a fonctionné pour la plupart pendant un an à partir d’emplois à domicile alors que la pandémie de Covid-19 a poussé les gens à l’intérieur. Alors que les cas de l’Inde diminuent et que les espaces de bureaux s’ouvrent lentement à mesure que les États lèvent les restrictions – cela signifie-t-il qu’il y aura à nouveau un retour aux espaces de bureau?

Une enquête menée par Actualités18 en partenariat avec la société d’études de marché YouGov, il a été constaté qu’un nombre important de personnes souhaitait retourner au bureau comme avant.

L’enquête, qui a été menée entre le 29 décembre 2020 et le 3 janvier 2021, a recueilli des données auprès de 1015 répondants indiens urbains et a trouvé plusieurs inférences intéressantes sur les personnes disposées à retourner au travail. Près de sept personnes sur dix qui ont répondu aux questions de l’enquête ont déclaré qu’elles seraient à l’aise pour retourner dans leurs bureaux.

Un rapport de décembre a révélé que la location nette de bureaux a chuté de 44% d’une année sur l’autre en 2020 à 25,82 millions de pieds carrés dans sept grandes villes, les entreprises reportant leurs plans d’expansion et adoptant une politique de « travail à domicile » pour les employés en raison du COVID- 19 pandémie, selon un rapport de JLL India.

Mené par les marchés du sud d’Hyderabad, Chennai et Bengaluru, les niveaux d’absorption nette en 2020 ont atteint 81% de ce qui a été observé entre 2016 et 2018, a-t-il ajouté. «Le marché de l’immobilier de bureau a été le plus touché car les mesures de verrouillage ont perturbé notre façon de travailler. Les entreprises ont dû adopter le travail à domicile comme alternative, ce qui a entraîné dans son sillage un nouvel ensemble de possibilités et de défis», a déclaré JLL.

Bien que cela puisse être une bonne nouvelle pour l’entreprise pour d’énormes économies sur le crédit-bail, Internet – comment cela affecte-t-il les travailleurs individuels si le travail à domicile est une solution permanente à long terme? Assez défavorablement, trouve plusieurs études.

Du simple fait de la santé physique, rester assis pendant de longues heures dans une mauvaise chaise de bureau entraîne déjà des problèmes: aussi vitaux que la colonne vertébrale soit pour le corps, les problèmes dus au mode de vie sédentaire en situation de confinement se sont amplifiés à plusieurs reprises dans la pandémie en cours.

«Une mauvaise ergonomie et être assis sur un ordinateur portable toute la journée a entraîné des problèmes de dos pour de nombreux professionnels. Ceux qui étaient habitués à un tel travail ont dû s’asseoir dans de mauvaises postures», a déclaré le Dr Samir Salvie – Consultant orthopédiste et chirurgien de la colonne vertébrale, PD Hinduja Hospital et MRC.

Ajoutez à vos problèmes physiques, l’ajustement à la «normale». En octobre, le réseau professionnel LinkedIn a publié les résultats de l’enquête sur la « santé mentale » de l’indice de confiance de la main-d’œuvre avant la Journée mondiale de la santé mentale, et cela ne fait pas une jolie lecture. Le rapport indique qu’en Inde, 2 professionnels sur 5 connaissent une augmentation du stress ou de l’anxiété due au COVID-19.

La statistique plutôt inquiétante est que, alors que la pandémie a déplacé tout le monde au travail de la routine à la maison au cours des derniers mois, seulement 1 professionnel sur 5 en Inde s’est vu offrir plus de temps libre pour son bien-être.

L’enquête sur la santé mentale de LinkedIn Workforce Confidence Index indique que seulement 1 professionnel sur 4 en Inde s’est vu offrir des horaires de travail flexibles et un soutien au bien-être, qui auraient autrement pu inclure des initiatives de bien-être émotionnel. Les résultats montrent également que seulement 1 professionnel sur 5 obtenait plus de temps grâce à des congés payés ou non payés.

Pas moins de 40% des professionnels indiens continuent de connaître une instabilité financière, ce qui entraîne des niveaux élevés de stress financier.

Lire aussi: Les travailleurs indiens confrontés à un stress, à une anxiété et à un épuisement accrus en raison du manque de soutien en matière de bien-être

Le même mois, un autre rapport a révélé que plus de personnes que jamais sont confrontées à l’épuisement professionnel et que trop de communication peut en être la raison.

41% de la main-d’œuvre en Inde est confrontée à des niveaux de stress accrus en raison des frontières floues entre le travail et la vie personnelle. Le flou des lignes est le résultat d’une communication accrue avec les collègues et de moins de frontières. Le flou des lignes est le résultat d’une communication accrue avec les collègues et de moins de limites en matière de temps et de journées de travail plus longues. Les travailleurs en Inde, jusqu’à 23% selon l’enquête, disent également que trop de réunions et pas assez de temps de concentration contribuent également au stress lorsqu’ils travaillent à domicile.

Ce n’est peut-être pas seulement trop de communication, mais aussi des heures plus longues: une étude sur les affaires de Harvard confirme ce que de nombreux employés travaillant à domicile savent déjà: nous sommes submergés.

L’étude, qui a été menée sur plus de 3 millions de personnes dans 16 villes du monde, a révélé que la journée de travail moyenne avait augmenté de 8,2% – soit 48,5 minutes – au cours des premières semaines de la pandémie. Les employés ont également participé à plus de réunions, mais pendant moins de temps qu’avant que le COVID-19 ne renvoie de nombreux travailleurs chez eux.

Le point le plus frappant était l’allongement de la journée de travail moyenne: la journée de travail moyenne durait 8,2% de plus, soit 48,5 minutes supplémentaires. Bien qu’il soit peu probable que les employés aient travaillé de façon continue pendant cette période, les chercheurs estiment que les employés ont adopté des horaires plus fluides pour s’adapter aux interruptions à la maison.

Murali Rao, président du département de psychiatrie et de neurosciences comportementales du Loyola University Medical Center de Chicago, a déclaré que la FMH avait détruit les frontières personnelles en août.

«Auparavant, les gens se levaient, s’habillaient, prenaient le transport et se rendaient à leur lieu de travail. Le temps de trajet leur permettait de passer du mode domicile au mode travail. Quand ils revenaient, cela leur donnait le temps de planifier et pensez à la maison et vice versa.

«Il y avait des limites claires. Maintenant, avec le travail à domicile, les partenaires ont des horaires de travail différents; puis il y a les enfants, la cuisine et d’autres activités. Les horaires sont foirés. Ceux qui s’organisent bien fonctionnent bien, mais la majorité des gens ne sont pas organisés .

« Pas étonnant que les gens soient prêts à sortir et à retourner à la vie organisée », a déclaré le médecin.

En septembre, une enquête réalisée par un réseau professionnel anonyme révèle que 53% des professionnels affirment que leur carrière a été durement touchée par la pandémie.

Cela peut être pire pour les femmes, a découvert une étude en septembre. Près d’une femme indienne sur deux (47%) souffre de plus de stress ou d’anxiété, selon une nouvelle enquête jeudi.

Fait inquiétant, plus de deux mères qui travaillent sur cinq travaillent en dehors de leurs heures de travail pour s’occuper de leurs enfants, soit près de deux fois plus d’hommes (25%), selon l’enquête « Workforce Confidence Index » de LinkedIn, propriété de Microsoft, basée sur les réponses. de 2 254 professionnels dans le pays.

Pour les hommes qui travaillent, ce nombre s’établit à 38%, ce qui indique un impact disproportionné sur les femmes.

Le philanthrope milliardaire Bill Gates, dans un panel en ligne, a déclaré qu’il estimait que la culture de la FMH avait bien fonctionné jusqu’à présent et que de nombreuses entreprises continueraient d’utiliser le système même après la fin de la pandémie de coronavirus.