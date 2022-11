La pandémie de COVID-19 est-elle terminée ou non ?

Comment saurons-nous quand cela se terminera – et est-ce important?



Il semble que cela fait longtemps que la pandémie a commencé. Et maintenant, alors qu’une grande partie de la vie ressemble à ce qu’elle était avant la pandémie, il est raisonnable de se demander : est-ce fini ? Il semble bien que cela – même le président l’a dit en septembre, et les précautions COVID sont à peine vues dans certains endroits.

Pourtant, nous continuons d’avoir des milliers de nouvelles infections au COVID-19 et des centaines de décès liés dans ce pays chaque jour. Alors, est c’est vraiment fini ? Et qu’est-ce qui changera si cette décision est formellement prise ?

Définir le début d’une pandémie est délicat; il en va de même pour sa fin

Lorsque la pandémie a commencé, je pensais que déclarer la fin serait simple : les experts comptabiliseraient les conditions qui marquaient une ligne de départ, et une fois ces conditions évaporées, la pandémie serait officiellement terminée.

Malheureusement, ce n’est pas si facile.

Aussi étrange que cela puisse paraître, il n’existe pas de définition unique et convenue de la pandémie que tous les pays, les agences de santé publique et les dirigeants mondiaux utilisent.

Le mot lui-même vient des mots grecs poêle (c’est-à-dire tous) et démos (c’est-à-dire des personnes), ce qui est logique : une caractéristique clé d’une pandémie est qu’elle peut toucher à peu près tout le monde. Les définitions les plus courantes incluent :

une éclosion d’une maladie qui survient dans une vaste zone géographique (plusieurs pays ou continents) et touche généralement une proportion importante de la population (Dictionnaire médical Merriam-Webster)

une épidémie soudaine qui se généralise et affecte toute une région, un continent ou le monde en raison d’une population sensible (MedicineNet.com)

une maladie répandue dans tout un pays, un continent ou le monde entier (dictionnaire.com)

Ces définitions standard ne sont pas particulièrement spécifiques ; que signifie exactement “plusieurs pays” ou “toute une région” ? Quelle doit être la prévalence (étendue) d’une maladie pour être considérée comme une pandémie ?

Et même si nous pouvions tous nous entendre sur sa définition, aucune personne, agence gouvernementale ou organisation de santé publique n’a le pouvoir de déclarer qu’une pandémie a commencé ou s’est terminée.

Passer de la panique pandémique à l’acceptation endémique

Certaines personnes ont suggéré qu’une pandémie est terminée quand tout le monde se comporte comme si c’était: plus de précautions, de restrictions ou de changements de comportement par rapport à la période de temps avant que ceux-ci ne commencent. Mais si tel est le cas, les personnes lassées des restrictions ou sceptiques quant à leur valeur pourraient ignorer les recommandations et donner l’impression que la pandémie est terminée, même si un nombre important de cas et de décès quotidiens se poursuivent aux États-Unis et dans le monde. Cela semble être là où nous en sommes avec COVID en ce moment.

De nombreuses pandémies finissent par devenir endémiques, ce qui signifie que l’infection est toujours présente dans une région ou une population, mais que son comportement est prévisible et que le nombre de cas et de décès ne grimpe plus. Apprendre à vivre avec un virus est une caractéristique clé d’un virus endémique ; pensez à la grippe ou même au rhume. Mais il est probablement vrai que la transition de la pandémie à l’endémie ne peut être reconnue qu’après qu’elle se soit produite.

Que faire jusqu’à ce que la pandémie de COVID soit clairement derrière nous ?

Peut-être que fixer une date de fin ferme à cette pandémie n’a pas d’importance, de toute façon. Ce qui compte le plus, c’est le nombre d’infections en cours, de souffrances et de décès, et les mesures que nous devons prendre pour éviter l’infection. Personne ne peut dire si les prochains mois d’hiver entraîneront une baisse des infections, une poursuite de la situation actuelle (avec des centaines de décès et des milliers de nouvelles infections chaque jour aux États-Unis), ou un pic de maladies et de décès alors que de plus en plus de personnes sont à l’intérieur avec des précautions détendues.

Les précautions de bon sens ont toujours du sens, notamment celles-ci :

La ligne du bas

Il est possible que les experts s’accordent un jour sur une définition standard de la “pandémie” et sur la manière de marquer son arrivée et son départ. Déjà, les politiques concernant la pandémie (y compris l’aide financière) et les efforts pour accroître l’acceptation de la vaccination sont compliqués par des suggestions selon lesquelles nous avons dépassé la pandémie alors que nous ne l’avons pas fait.

Il y a encore beaucoup d’incertitudes concernant la pandémie de COVID-19. Malheureusement, une chose semble claire : nous ne pouvons pas encore l’appeler complètement.