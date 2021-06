La pandémie de COVID-19 changera à jamais l’humanité. Les experts prédisent un changement.

Sharon McKenna a trié des jeans mal ajustés et jeté des chemises criblées de trous lors d’un récent nettoyage de garde-robe.

« Quand vous êtes coincé à la maison avec nulle part où aller, vous réalisez combien de vos vêtements vous n’utilisez plus », a-t-elle déclaré.

Il y a quelques mois, McKenna, qui a 59 ans et vit à Montvale, dans le New Jersey, avait quatre tiroirs pleins et deux portants de vêtements suspendus. Maintenant, tous ses vêtements tiennent dans les tiroirs, et elle a fait don des étagères.

McKenna a également eu une nouvelle coupe de cheveux, a perdu 8 livres qu’elle a gagnées pendant la pandémie et s’est offerte quelques paires de jeans Athletic Cut d’Old Navy qui lui vont parfaitement.

De nombreuses personnes comme McKenna ressentent un changement d’attitude et de perspective à mesure que les États rouvrent, que les cas de COVID-19 diminuent et que le nombre de vaccinations augmente.

Il y a un sentiment dans l’air peut-être mieux décrit comme un cahier impeccable et de nouvelles chaussures le premier jour d’école. Ou la maison fraîchement nettoyée. Ou l’horloge sonnant minuit le soir du Nouvel An. Un sentiment de nouveau départ. Les gens sont aux prises avec ce à quoi ressemble l’avenir à une époque où les choses reviennent à la normale et ne seront plus jamais les mêmes.

Nous appelons cela rafraîchissant, bien que difficile. Les historiens appellent cela la fin d’un « événement perturbateur de masse ».

Pas de retour

Gary Darden, professeur agrégé d’histoire et président du Département des sciences sociales et d’histoire de l’Université Fairleigh Dickinson, définit un événement perturbateur de masse comme « quelque chose qui se déroule sur une longue période et a un impact profond sur la vie de presque tous les Américains ».

Aux États-Unis, nous pouvons citer la Première Guerre mondiale, la Grande Dépression et la grippe espagnole comme des événements perturbateurs de masse, qui sont différents, selon Darden, des catastrophes ponctuelles comme le 11 septembre ou même la guerre en Afghanistan, car il n’y a pas eu de brouillon.

La pandémie de COVID-19 est très certainement, a déclaré Darden, un événement perturbateur de masse également.

Et après presque chaque « MDE », nous pouvons voir un changement culturel.

La grippe espagnole et la Première Guerre mondiale, par exemple, sont les raisons pour lesquelles votre salle de bain est carrelée.

La grippe espagnole a infecté environ 500 millions de personnes (environ un tiers de la population mondiale) et tué environ 675 000 personnes aux États-Unis. Le nombre de morts de la vague la plus meurtrière aux États-Unis – de 1918 à 1919 – est plus élevé que le nombre de morts de toute la guerre civile américaine.

De grands événements ont été annulés et les gens ont été encouragés à porter des masques et à s’isoler. (Semble familier?)

Le pays sortait également de la Première Guerre mondiale, qui s’est terminée en 1918.

« Les tranchées dans lesquelles ils se sont battus étaient sales, pleines de poux, de cadavres et de pourriture », a déclaré Darden. « Ces vétérinaires sont revenus et étaient obsédés par la propreté. »

En sortant d’une guerre où les soldats conscrits vivaient dans la saleté et d’une pandémie effrayante et mortelle, une réinitialisation culturelle s’est produite, a déclaré Darden. Et c’est ainsi qu’a commencé l’essor des salles de bains carrelées, des cuisines au sol en linoléum et des cadres de lit en métal dans les chambres d’enfants.

« Vous pouvez arroser le métal et les carreaux d’eau de javel ou de vinaigre », a déclaré Darden. « Les surfaces en tissu ou en bois ne sont pas aussi faciles à nettoyer. »

L’hygiène est devenue incroyablement importante pour les familles de la classe moyenne dans les années 20 et 30. Sans oublier que de nombreuses personnes écoutaient la radio et assistaient à des films, où les produits de nettoyage pouvaient être annoncés, a déclaré Darden.

Deux événements perturbateurs de masse ont tellement modifié la conception de la maison que nous en voyons toujours l’effet 100 ans plus tard.

Conversations difficiles

De grandes et petites manières, de la reconstruction de la maison au nettoyage des armoires, les gens se sentent, alors que nous sortons lentement de COVID, comme s’ils prenaient un nouveau départ.

Pourtant, les choses ne peuvent pas revenir à ce qu’elles étaient en février 2020. Des événements perturbateurs de masse ont cet effet. À l’heure actuelle, cependant, les changements sont minimes : un déjeuner au restaurant, plus de services à l’église, des cours en personne.

Ed Marsh, rédacteur technique, se sent enfin à l’aise de sortir manger à nouveau. Lui et sa femme se sont assis dehors au Shannon Rose à Clifton, New Jersey, des radiateurs au propane les réchauffant du léger froid printanier.

« C’était juste merveilleux », a-t-il déclaré. Marsh a une maladie auto-immune et a fait attention à ne pas retourner dans les espaces de travail et de loisirs. Mais il a de l’espoir. Dans un acte de bonne foi, Marsh a acheté des billets de concert Genesis pour l’automne.

Le pasteur Kendall Everett de l’église chrétienne réformée du Sussex attend avec impatience plus d’interactions en personne avec ses fidèles.

En septembre, l’église a recommencé à organiser des services en personne, mais avec des retransmissions en direct (quelque chose qu’ils offraient également avant la pandémie) et un service supplémentaire le dimanche : un à 8h30 et un à 10h30.

Maintenant, l’équipe de réouverture de l’église discute d’une transition vers un service le dimanche. L’église a également commencé à faire des services en personne pour les enfants.

« J’ai deux enfants – l’un a 2 ans et l’autre 4 ans », a déclaré Everett. «Ils ont été assez déconnectés au cours de la dernière année. Maintenant, notre enfant de 4 ans rentre à la maison en parlant de plus en plus de ses amis de l’église. Cela a été vraiment excitant.

Au Ridgewood Art Institute, une galerie et un studio pour artistes professionnels et amateurs, le conseil d’administration a jugé les cours d’art en personne à nouveau sûrs après des dizaines de conversations sur la meilleure façon de rouvrir après près d’un an avec les lumières éteintes.

« Les cours d’art en personne seront là pour toujours », a déclaré le président Carl Holst. « On se fait de bons amis. C’est un rassemblement social avec un groupe de personnes qui ont un intérêt commun. Nous ne parlons pas de politique, juste d’art.

La « nouvelle normalité »

Il est trop tôt pour dire quels seront les effets à long terme de la pandémie sur notre culture – ce que les futurs historiens regarderont en arrière et jugeront comme le changement causé par COVID. Cependant, beaucoup ont des théories.

Les familles de New York redémarrent complètement en déménageant dans la banlieue du New Jersey, a déclaré la décoratrice d’intérieur Shelley Cekirge, qui a conçu des maisons pour les clients qui déménagent.

« C’est très difficile de vivre avec des enfants en ville quand on est en confinement », a-t-elle déclaré.

Cekirge pense que les structures de travail ne seront plus jamais les mêmes, maintenant que tant d’entreprises ont réalisé qu’elles pouvaient fonctionner sans espace de bureau physique. En effet, de grandes entreprises comme Nationwide, Twitter et Square sont passées définitivement au travail à distance au moins partiel.

Elle dit également que la conception de bureaux à domicile est à la hausse, car de nombreuses entreprises sont complètement passées au travail à distance.

« Auparavant, peut-être qu’une personne avait besoin d’un bureau à domicile », a-t-elle déclaré. « Maintenant, les deux personnes en couple le font. Ils veulent être investis dans leur bureau à domicile; pour que cela se sente comme un endroit où ils peuvent réellement travailler à long terme.

(La prise en compte de l’arrière-plan de Zoom est également une demande populaire, a déclaré Cekirge.)

L’historien Darden va encore plus loin.

« Cela peut avoir un impact permanent sur la conception de la maison, en mettant davantage l’accent sur l’inclusion d’un espace de bureau à domicile », a-t-il déclaré.

Le département de Darden à Fairleigh Dickinson a un tout nouveau système de signatures virtuelles, de notation et de paperasse.

« Je ne sais pas si nous reviendrons un jour aux documents imprimés », a-t-il déclaré.

Darden pense également que les masques sont là pour rester – pas pour un usage quotidien, mais pendant les saisons de grippe ou en cas de maladie.

« Pendant des années avant la pandémie, nous voyions des gens dans les pays asiatiques porter des masques pendant la saison de la grippe. Je pense que la plupart des Américains ont levé les yeux au ciel », a déclaré Darden. « Mais maintenant, l’idée de savoir que j’ai un rhume ou que je suis malade, je n’oserais pas aller à l’épicerie. Je ne veux pas être responsable d’avoir donné une maladie à quelqu’un d’autre.

La technologie a progressé. Le désinfectant pour les mains est omniprésent. L’espace personnel et l’hygiène ont été redéfinis.

« Nous venons de zoomer, pardonnez le jeu de mots, en avance de 10 ans dans un an », a déclaré Cekirge. « Nous nous dirigeions toujours là-bas, nous arrivons juste plus rapidement. »

