La pandémie de Covid-19 a poussé Adivasis plus loin dans l’invisibilité

Tara Sortey, une femme enceinte de 28 ans de la communauté tribale Gor a dû parcourir environ 10 km pour un test Covid-19 dans le district de Korba à Chattisgarh. Résidente du village de Pinjra, Tara a obtenu ses rapports sur l’antigène rapide en quatre minutes. Mais alors qu’elle retournait dans son village, elle sentit qu’elle était rejetée par les autres. Elle a déménagé dans son village maternel pour se mettre en quarantaine, avec pour seule question : « Ai-je réellement eu covid-19 ? J’avais juste mal à la taille et cela pourrait être dû à une grossesse. L’histoire de Tara, militante et écrivaine à La vie adivasi compte, met en lumière la gravité de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la population tribale de l’Inde.

Le manque de sensibilisation à Covid-19 et la rareté des installations médicales sont devenus un fléau dans la vie de centaines d’Indiens, alors que le pays lutte contre la deuxième vague déchirante avec des avertissements d’une troisième. Alors même que les citoyens des zones urbaines sont confrontés à une pénurie et à des difficultés à obtenir des soins de santé appropriés, les Adivasis dans l’Inde rurale sont de plus en plus éloignés du radar des infrastructures développées.

En septembre 2020, le ministre des Affaires tribales de l’Union, Arjun Munda, a déclaré que moins de 3% de la population dans 177 districts à prédominance tribale du comté avait été détectée positive pour le coronavirus, ne signalant « aucune épidémie majeure de la maladie dans les zones tribales ». , que se passe-t-il lorsque la situation devient incontrôlable ?

« Dans et autour des zones tribales, l’état de santé et la sensibilisation ne sont tout simplement pas mauvais mais presque absents, et cela a toujours été la tendance générale en Inde. Des gens sont morts d’autres maladies dans ces régions bien avant la pandémie de covid. Pourtant, rien n’a ébranlé notre gouvernement. Alors, pourquoi feraient-ils quoi que ce soit maintenant ? », déclare Ramesh Sharma, secrétaire général d’Ekta Parishad, défenseur des droits fonciers et forestiers.

D’autre part, les centres de soins de santé primaires et les hôpitaux aux niveaux des districts et des sous-districts manquent d’un nombre suffisant de médecins et de travailleurs et cela a « créé un impact critique sur la vie des populations tribales » à un moment où l’Inde a signalé plus de quatre lakh par jour de coronavirus. cas, opine le militant principal.

Dans la colonie Aarey du Maharashtra, qui a été habitée par plusieurs communautés tribales indigènes, la situation n’est pas différente. Élaborant sur la structure de soins de santé qui prévaut dans la municipalité d’Aarey, Cassandra Nazareth, 59 ans, de la Nazareth Foundation, basée à Mumbai, qui a beaucoup travaillé pour soutenir les moyens de subsistance des tribus, a déclaré : « Aarey a un hôpital qui est presque non fonctionnel. , ils n’ont même pas de toilettes appropriées pour le personnel. Le « soi-disant » hôpital ressemble plus à un dispensaire sans un seul appareil à rayons X. J’ai moi-même essayé d’y apporter quelques développements, mais je n’ai pas encore réussi. »

Le manque d’accessibilité dans les zones reculées a longtemps empêché les Adivasis d’accéder aux bilans de santé requis.

Pour les différentes communautés dont Jamatia, Kaloi, Kaipeng, Chakma, Lusai, Marat, etc., réparties dans les districts de Tripura, une situation critique peut leur mettre jusqu’à trois heures pour atteindre un hôpital de la capitale, Agartala. « Cela peut prendre jusqu’à cinq heures aux gens du dernier territoire de Tripura pour se rendre en ville pour un hôpital », explique Bhibhuti Debbarma, président fondateur, Youth for Integration Trust, Agartala.

Bien que des centres de soins de santé primaires et des hôpitaux aient été mis en place au niveau des districts et des sous-districts, « il n’y a pas assez de personnel de santé pour prendre en charge la situation de la covid là-bas », explique Debbarma. « Bien que les sous-centres disposent d’installations et de personnel médicaux, mais pas suffisant. Pour les cas non critiques, les sous-centres sont les lieux où les gens peuvent se prévaloir, mais il va sans dire que le manque de transport vers ces endroits éloignés rend la situation souvent difficile », ajoute-t-il.

L’échec de l’État a souvent été lié à ce que l’Inde dépense dans le secteur de la santé, ce qui est largement éclipsé par rapport à d’autres pays. La santé du pays dépense a varié de 1,2 pour cent à 1,6 pour cent du PIB ces dernières années et la Politique nationale de santé de l’Inde, qui est sorti en 2017, prévoyait que le pays dépense au moins 2,5% de son PIB dans le secteur de la santé d’ici 2025. « Une augmentation de 10%, cela aussi pendant la pandémie de la nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19), ne nous rapprochera pas de cet objectif », a déclaré un économiste de la santé de la Public Health Foundation dans un récent rapport.

Un manque de confiance dans le gouvernement construit au fil des ans est un autre facteur incitant les Adivasis à se tenir à l’écart du système de santé gouvernemental. «Il n’y a aucune raison pour qu’ils fassent confiance au gouvernement, à cause de la trahison qu’ils ont ressentie au fil des ans. Il y a un nombre important de cas de covid mais ils préfèrent mourir sur leurs terres que de se faire soigner », explique Ramesh Sharma.

Cependant, la question demeure de savoir comment ces communautés tribales combattent la maladie à la suite du coronavirus ? Selon ces experts, ce sont leurs habitudes alimentaires qui leur confèrent plus d’immunité que les citoyens de l’Inde urbaine.

« Inutile de dire que les habitants de l’Inde rurale, y compris les Adivasis, ont un bien meilleur système immunitaire que nous. Ils mangent mieux que nous, leurs méthodes de préparation sont également différentes qui conservent les nutriments grâce à la cuisson lente. C’est peut-être l’une des principales raisons pour lesquelles les communautés ont toujours une meilleure place que la nôtre », explique Cassandra.

Tenant compte de la situation à Tripura, Debbarma réitère une déclaration similaire : « Ils ont en effet une immunité plus forte en raison de leur habitude alimentaire, ils ont donc tendance à guérir plus rapidement. En fait, les communautés résidant dans des intérieurs reculés ont parfois recours à des médicaments à base de plantes. Il y a aussi des médecins ayurvédiques ici et là.

Ramesh Sharma a le sentiment que pendant des siècles, les médecines traditionnelles de ces communautés sont passées inaperçues et méconnues. « Il existe une notion d’allopathie et d’homéopathie qui guérit tout, et elle n’a de sens que dans les domaines qui ont un système de santé développé/en développement. Donc, une façon probablement plus sage d’aborder le rétablissement ici est de s’appuyer sur et de réaliser leurs éléments de médecine traditionnelle et de renforcement de l’immunité. »

Debbarma dit qu’ils entendent souvent des cas de personnes attrapant de la fièvre dans les villages, mais les heures de trajet jusqu’aux hôpitaux et le « manque de sensibilisation » les empêchent de se faire tester. Bien qu’il y ait des travailleurs ASHA pour prendre en charge les symptômes bénins, les médicaments ayurvédiques sont ce à quoi ils ont recours.

« Il n’y a pas de plan séparé pour la création de la sensibilisation. Il n’y a pas de disponibilité de kits EPI en tant que tels. Panchayat et les autorités locales font de leur mieux pour s’approvisionner, la demande est énorme mais la livraison est très mauvaise. La situation varie également en fonction des zones tribales sous le radar du gouvernement », décrit Ramesh Sharma.

Cependant, à ce carrefour, des ONG et des entreprises sociales à travers le pays interviennent pour mettre en place des installations, créer la sensibilisation nécessaire et aider à traiter les patients et les personnes dans les zones rurales et urbaines. De la livraison de kits et de rations dans les zones rurales reculées, pour soutenir les moyens de subsistance perdus en ces temps difficiles, ces organisations maintiennent constamment des lignes de communication entre les patients, leurs personnes à charge et le personnel de santé.

Cassandra, cependant, souligne que les ONG sont également confrontées à une période difficile pour gérer leurs opérations à la suite des modifications apportées dans le cadre de la Loi FCRA (Foreign Currency Regulation Act) en septembre 2020, ce qui a limité financièrement les intervenants de première ligne. Les nouvelles règles régissent l’utilisation des dons étrangers reçus par les organisations non gouvernementales dans le pays et avec le début de la pandémie, plusieurs ONG à court d’argent ont demandé au Centre de suspendre temporairement les règles de financement étranger.

« Il y a tellement d’étapes à franchir. Nous sommes les premiers intervenants, mais nous ne sommes pas autorisés à utiliser des outils pour répondre correctement. Où obtenons-nous les fonds maintenant? Comment les aidons-nous ? demande Cassandra en expliquant les sommes considérables dépensées pour envoyer des kits de rationnement à 350 familles d’une communauté éloignée d’Aarey.

Dans un rapport antérieur de The Indien express, Voluntary Action Network India (VANI), l’organisme faîtier des organisations indiennes de développement volontaire, a déclaré : « Le projet de loi FCRA, 2020 portera un coup fatal à l’aide au développement, à la recherche scientifique et au travail de soutien communautaire de la communauté des ONG, car il interdit la collaboration avec d’autres organisations indiennes, « .

À l’heure où il y a des avertissements concernant une troisième vague dans le pays, Ramesh Sharma nous rappelle que « tout ce que nous voyons ou verrons, sera toujours centré sur l’urbain. Le niveau d’attention envers les communautés Adivasis a toujours été très faible. C’est un manque de représentation de la communauté dans l’ensemble.

